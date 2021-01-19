Stellantis liderlik hedefiyle başladı

CARMEDYA.COM – Groupe PSA ve Fiat Chrysler Group (FCA) birlikteliğinden doğan Stellantis, İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares’in dijital platformdaki sunumuyla resmi olarak tanıtıldı.

Merkezi Hollanda’nın Amsterdam kentinde bulunan yeni şirket, hızlı ve köklü bir değişim geçiren küresel otomotiv endüstrisinde odaklanıyor. Şirketin ana hedefi ise yeni sürdürülebilir mobilite çağının dünya lideri olmak.

150 farklı ülkeden 400 binden fazla çalışanı bulunan Stellantis’in 11 üyeli yönetim kurulu, Başkan John Elkann tarafından yönetilecek. İcra Kurulu Başkanı olarak görev alan Carlos Tavares ise sektörde deneyimli ve başarılı yönetim ekiplerinden birine liderlik edecek.

Yeni birliktelikle, kökleri 125 yıl öncesine kadar giden iki büyük otomotiv şirketinin temsil ettiği güçlü bir mirasa sahip olan Stellantis, sahip olduğu markalarla, tüm segmentlerde ve hatta motorsporlarında rekabet edecek. Şirketin model gamı lüks, premium, yaygın kullanılan otomobiller, performanslı pikaplar, SUV’ler, hafif ticari araçlar ve özel mobilite çözümlerine kadar tüm segmentleri kapsıyor. Şirket ayrıca bu markalara dair finansman, yedek parça ve servis hizmetleri de sunuyor.

Stellantis Çin, Afrika, Orta Doğu, Okyanusya ve Hindistan gibi önemli pazarlardaki henüz tam olarak ortaya çıkarılmamış önemli bir potansiyele ek olarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika olmak üzere üç bölgede oldukça köklü bir varlık gösteriyor. Şirket, 30’dan fazla ülkede gerçekleştirdiği endüstriyel operasyonlar ile tüketici beklentilerini verimli bir şekilde karşılama ve bu beklentileri aşarak 130’dan fazla pazarda benzersiz kalitede araçlar ve hizmetler sunma becerisine sahip bulunuyor.

Stellantis, Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin Amerika’daki lider konumu ve bunun bir yansıması olan güçlü işletme marjlarıyla yola çıkıyor. Şirket, ulaştığı büyüklüğü ve ölçek ekonomisini bir kaldıraç olarak kullanarak, müşterileri için yenilikçi mobilite çözümlerine yatırım yapmayı; aynı zamanda olağan seyirde yılda 5 milyar Euro’dan fazla sinerji elde etmeyi hedefliyor. Bu sinerji öngörülerine, akıllı satın alma ve yatırım stratejilerinin uygulanması, güç aktarma organları ve platform kullanımının optimize edilmesi, modern Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi, üretim ve ekipman verimliliğine sürekli odaklanma yoluyla ulaşılması planlanıyor. Bu sinerji tahminleri, iki şirketin birleşmesinden kaynaklanan herhangi bir tesis kapanışına dayanmıyor.

Dokuz Yönetim Komitesi, ilk günden itibaren şirket çapında performans & strateji, planlama, bölgeler, üretim, marka ve stil alanları dahil olmak üzere verimli bir yönetim yapısı sunacak.

Stellantis’in portföyü elektrifikasyon, bağlanılabilirlik, otonom sürüş ve araç paylaşımı ile müşterilerinin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı, sürdürülebilir mobilite çözümleri sunmaya için benzersiz şekilde uygun olarak hayata geçiyor. Stellantis büyümeye devam eden elektrikli araç pazarında mevcut 29 elektrikli modeliyle bugün oldukça iyi bir konumda yer alırken, bu yılın sonuna kadar piyasaya on adet araç daha sunmayı planlıyor.

Şirket, bir yandan tüm ürünleri, montaj fabrikaları ve tesislerine yönelik uzun vadeli karbon nötr olma hedefine ulaşmak için çalışırken, diğer yandan faaliyet gösterdiği toplumlara katkıda bulunmak için aktif bir rol oynamayı da kararlılıkla taahhüt ediyor.

Yeni şirketin kuruluşunu kutlayan John Elkann: “Stellantis’in, dünyamızın herkese hareket özgürlüğü sağlamak için temiz ve akıllı çözümleri destekleyecek yeni bir otomotiv şirketine ihtiyaç duyulduğu zaman doğması tesadüf değil. Küresel büyüklüğümüz ve erişimimiz, müşterilerimiz için en son teknolojilere, ayırt edici mükemmelliğe ve benzersiz seçimlere yatırım yapmamıza gereken kaynakları sağlıyor. “İlk Günden” itibaren en büyük rekabet avantajımız; Stellantis çalışanlarının coğrafi ve kültürel çeşitliliği. Stellantis’i bugünkü durumuna getiren, sahip oldukları enerji, bilgi birikimi ve sürekli bağlılıkları ile çalışanlarımız olmuştur. Bu yeni mobilite çağında her geçen gün Stellantis’i daha da büyük bir şirket haline getirecek olanlar da onlardır.” diye konuştu.

Stellantis’in yolculuğunun ilk gününde Carlos Tavares de görüşlerini şöyle ifade etti, “Bugün harika bir gün. Stellantis, projeyi duyurduktan bir yıl sonra, COVID-19 salgınının neden olduğu eşi görülmemiş toplumsal ve ekonomik bozulmaya rağmen doğdu. Bunu mümkün kılan takım arkadaşlarıma ve bu istisnai yılda operasyonlarımızı ileriye taşımaya devam eden tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu, büyük olmaktan ziyade çok iyi olmayı hedefleyen, parçalarının toplamından çok daha fazlası olmaya kararlı olan şirketimizin çevikliğini, yaratıcılığını ve uyumluluğunu gösteriyor. Bu aynı zamanda, Stellantis’in kendini “mükemmelin peşinde koşmaya” ve çalışanlarının refahını artırmaya adamasının ve sürekli değişen ortamda, otomotiv endüstrisinde lider bir oyuncu olma kararlılığının bir başka işareti.” dedi.

Yeni şirket dün, 18 Ocak’ta Euronext (Paris) ve Borsa Italiana (Milan) ve bugün de New York Borsası’nda işlem görmeye başladı.