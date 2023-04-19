Peugeot 9X8 ve J. Demsky’den Milano Tasarım Haftası’nda görsel şölen!

CARMEDYA.COM – Peugeot 9X8 Hypercar’ın sanatçı J. Demsky ile iş birliği sonucunda ortaya çıkan yeni görsel tasarım, Milano Tasarım Haftası’nda ilk kez tanıtıldı.

Bu etkinlik için özel olarak tasarlanan, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren özel görsel şölen, hem J. Demsky’nin benzersiz grafik tasarımını hem de Peugeot 9X8’in yeni dış görünümünü gözler önüne seren sürükleyici bir evrenin deneyimlenmesini sağlıyor. Yeni dış görünümün tanıtımına Peugeot Tasarım Direktörü Matthias Hossann, Peugeot Pazarlama ve İletişim Direktörü Phil York ve Peugeot TotalEnergies Takım Pilotu Gustavo Menezes katıldı. Peugeot 9X8 Hypercar, 23 Nisan’a kadar Milano Tasarım Haftası sergileniyor.

J. Demsky, 9X8’in yeni görünümünü hayal ederken, bir otomobili dekore etmekten fazlasını yaptı. Görünüm, verimlilik ve teknoloji açısından Peugeot’nun en iyi özelliklerini bir spor otomobile uygulayarak, otomotiv tarihine damgasını vuran “Art Cars” geleneğine güçlü bir örnek de ortaya çıkartıldı. Eklektik bir İspanyol sanatçı olan J. Demsky, pilotların tulumları ve kaskları için de görsel bir tasarım uyguladı.

Peugeot, yetenekli sanatçılarla ortaklık stratejisini sürdürüyor. Peugeot 9X8’in grafik tasarımı yılın ikinci iş birliği ve “Dünya tasarımlarla daha iyi” mottosunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Yeni giydirmenin benzersiz görsel tasarımı, bu yıl 100. yılını kutlayacak olan efsanevi Le Mans 24 Saat yarışında yer alacak. Böylece Peugeot 9X8, şanlı öncülerinden, 1992 ve 1993’te Le Mans zaferini kazanan 905 ile 2009’da başarıya ulaşan 908’in izinden gidiyor. Bu dört tekerlekten çekişli hypercar, Peugeot’nun hibrit bilgi birikimini motorsporları dünyasının zirvesine taşıyor. Peugeot TotalEnergies Takımı, Temmuz 2022’den bu yana FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’na (WEC) iki adet 9X8 ile katılıyor. Peugeot, ilk tam sezonu olan 2023’te podyum hedefliyor.