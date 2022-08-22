Adrenalin makinesi yenilendi: Porsche 911 GT3 RS

CARMEDYA.COM – Porsche’nin maksimum performans için özel olarak ürettiği Yeni Porsche 911 GT3 RS tanıtıldı.

386 kW (525 PS) gücündeki trafiğe uygun yüksek performanslı spor otomobilde, motor sporlarının teknoloji ve konseptlerinden sonuna kadar yararlanılmış.

911 GT3 RS, sahip olduğu yarış DNA’sı ve akıllı hafif yapılı yüksek devirli atmosferik motorunun ötesinde, soğutma ve aerodinamik sistemleri sayesinde de motor sporları alanındaki kardeşi 911 GT3 R ile bağ kuruyor.

Motor sporlarından ilham alan merkezi radyatör konsepti: Aktif aerodinamiğin temeli

Otomobilin sunduğu kayda değer performans artışının temelini, ilk olarak Le Mans’ı kazanan 911 RSR modeli ve ardından 911 GT3 R modelinde hayata geçirilen merkezi radyatör konsepti oluşturuyor. Önceki otomobillerdeki üç radyatörlü düzen yerine yeni 911 GT3 RS modelinde otomobilin önünde, diğer 911 modellerinde bagaj bölmesinin bulunduğu yerde büyük, açılı bir merkezi radyatör bulunuyor. Bu sayede yan taraflarda açılan alanlar, aktif aerodinamik unsurların eklenmesine de olanak sağlıyor.

Önde ve iki parçalı arka kanatta sürekli olarak ayarlanabilen kanat elemanları, bir dizi diğer aerodinamik önlemle birlikte 200 km/sa hızda 409 kg toplam bastırma kuvveti sağlıyor. Bu da yeni 911 GT3 RS modelinin 991.2 neslinden iki kat, güncel 911 GT3 modelinden ise üç kat daha fazla bastırma kuvveti ürettiği anlamına geliyor. 285 km/sa hızda toplam bastırma kuvveti ise 860 kg’a ulaşıyor.

Bu modelle birlikte ilk kez bir seri üretim Porsche modeline DRS dahil edildi. DRS pistin düz bölümlerinde düşük sürtünme ve daha yüksek hız elde etmek için kanatların belirli bir çalışma aralığında tek düğmeye basılarak düzleştirilmesini sağlıyor. Hava freni işlevi, yüksek hızlarda acil frenleme sırasında etkinleştiriliyor: Ön ve arka taraftaki kanat elemanları maksimuma ayarlanıyor ve tekerlek frenlerini önemli ölçüde destekleyen aerodinamik yavaşlama etkisi yaratılıyor.

Yeni 911 GT3 RS modeli çok sayıda işlevsel aerodinamik unsura sahip olup en belirgin özelliği, tüm boyutlarda önemli ölçüde daha büyük olan kuğu boynu destekli arka kanatıdır. Arka kanat, sabit bir ana kanat ve hidrolik olarak ayarlanabilen bir üst kanat elemanından oluşuyor. Bir Porsche seri üretim modelinde ilk kez arka kanadın üst kenarı otomobilin tavanından daha yüksek. Ayrıca, 911 GT3 RS modelinin ön tarafında artık bir ön spoiler bulunmuyor, bunun yerine üzerinden ve altından akan havayı bölen bir ön deflektör yer alıyor. Yan kanatlar havayı dışarıya yönlendiriyor. Ön tekerlek kemeri havalandırması, ön kanatlardaki panjurlu açıklıklar aracılığıyla sağlanıyor.

Ön tekerleklerin arkasındaki girişler, ikonik Le Mans ödüllü 911 GT1 tarzında, tekerlek kemerlerindeki dinamik basıncı azaltıyor. Girişin arkasındaki yan kanatlar havanın otomobilin yan tarafına yönlendirilmesini sağlıyor. Merkezi olarak konumlandırılan radyatörden gelen hava, ön kapaktaki büyük hava deliklerinden dışarı akıyor. Tavandaki kanatçıklar havayı dışarı doğru yönlendirerek arka tarafta daha soğuk giriş sıcaklıkları sağlıyor. Yeni 911 GT3 RS’de arka yan paneldeki açıklıklar sadece aerodinamiği iyileştirmek için kullanılıyor ve proses havasını içeri çekmiyor. Hava akışı optimizasyonu için arka tekerlek kemerinde de bir giriş ve bir yan kanat bulunuyor. 911 GT3 modelindeki ile aynı olan arka difüzerde ise birtakım düzenlemeler yapıldı.

Kokpitten ayarlanabilen iz süspansiyonu

Otomobil, süspansiyonuyla da aerodinamik açıdan dikkat çekiyor. Yeni 911 GT3 RS modelinin tekerlek kemerleri güçlü hava akımlarına maruz kaldığından, çift salıncaklı ön aksın bileşenleri gözyaşı damlası şeklinde profillerle tasarlandı. Aerodinamik açıdan verimli bu bağlantılar, ön akstaki bastırma kuvvetini en yüksek hızda yaklaşık 40 kg artırıyor ve yalnızca üst düzey motor sporları uygulamalarında kullanılıyor. Daha yüksek iz genişliği dolayısıyla (911 GT3’ten 29 milimetre daha geniş), çift salıncaklı ön aks bağlantıları da buna bağlı olarak daha uzun.

Ön ve arka akslar arasındaki bastırma kuvveti dengesinin yüksek hızlarda fren yaparken bile korunmasını sağlamak için süspansiyon mühendisleri frenleme sırasındaki titreşimi önemli ölçüde azalttılar. Yeni 911 GT3 RS’de alt arka kolun ön bilyeli mafsalı ön aksta daha alçak konuma getirildi. Çok bağlantılı arka aks da değiştirilmiş yay oranları ile düzenlendi. Sürücü destek sistemleri ve arka aks yönlendirme de bu modelde daha dinamik bir yapıya sahip.

911 GT3 RS’nin Normal, Spor ve Pist olmak üzere üç sürüş modu bulunuyor. Pist modunda temel ayarlar ayrı ayrı düzenlenebiliyor. Diğer ayarların yanı sıra ön ve arka aksların geri tepme ve sıkıştırma sönümlemesi ayrı ayrı ve birkaç aşamada ayarlanabiliyor. Arka diferansiyelin direksiyondaki kumandalar aracılığıyla ayarlanması mümkün. Bu, yine motor sporlarından ödünç alınan bir çalıştırma ve gösterge konseptiyle hızlı ve sezgisel şekilde yapılıyor: Direksiyonda dört ayrı döner kumanda ve DRS için bir düğme bulunuyor. Bu döner kumandalar, ayarlama işlemi sırasında gösterge panelindeki grafikler aracılığıyla net bir şekilde gösteriliyor.

Ayrıca, 911 GT3 RS, 911 GT3’ten aşina olduğumuz pist ekranına da sahip. Sürücü, bir düğmeye dokunarak iki adet yedi inçlik yan ekrandaki dijital göstergeleri yalnızca temel bilgilere indirgeyebiliyor. Analog takometrenin sağında ve solunda yer alan vites değiştirme göstergeleri de GT3 modelinden alındı.

Yüksek devirli dört litrelik altı silindirli motor

4.0 litrelik yüksek devirli atmosferik motor, 911 GT3’e kıyasla daha da optimize edildi. Gücün 386 kW’a (525 PS) çıkarılması, esas olarak değiştirilmiş kam profillerine sahip yeni eksantrik milleriyle sağlandı. Tek gaz emme sistemi ve rijit valf tahriki, motor sporlarından ilhamla türetildi. Yedi vitesli Porsche Doppelkupplung (PDK), 911 GT3’e göre daha kısa bir toplam vites oranına sahip. Alt gövdedeki hava girişleri, şanzımanın pistte sık kullanım sırasında aşırı yüklere bile dayanabilmesini sağlıyor. 911 GT3 RS sıfırdan 100 km/s hıza 3,2 saniyede çıkıyor ve yedinci viteste 296 km/s azami hıza ulaşıyor. Ön aksta her biri altı pistonlu alüminyum monoblok sabit kaliper frenler ve 408 mm çapında fren diskleri kullanıldı. Piston çapları 911 GT3’e kıyasla 30 mm’den 32 mm’ye çıkarıldı. Ayrıca, disklerin kalınlığı 34 mm’den 36 mm’ye yükseltildi. Arka aksta 380 mm’lik fren diskleri ve dört pistonlu sabit kaliperli frenler bulunmaya devam ediyor. Opsiyonel olarak sunulan Porsche Seramik Kompozit Fren (PCCB), ön aksta 410 mm’lik, arka aksta ise 390 mm’lik disklere sahip.

Yeni 911 GT3 RS standart olarak dövme hafif alaşım orta kilitli jantlarla geliyor. Önde 275/35 R 20, arkada 335/30 R21 ölçülerindeki trafiğe uygun spor lastikler yüksek düzeyde mekanik kavrama sağlıyor.

Baştan sona hafif yapı

Akıllı hafif yapı, efsanevi 911 Carrera RS 2.7’den bu yana tüm RS modellerinin temel prensibi oldu. Yoğun karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) kullanımı gibi bir dizi hafif üretim önlemi sayesinde 911 GT3 RS, birçok büyük bileşene sahip olmasına rağmen yalnızca 1.450 kg (DIN’e göre boş ağırlık) ağırlığında. Örneğin kapılar, ön kanatlar, tavan ve ön kapak CFRP’den üretildi. Hafif CFRP iç mekanda da, örneğin standart tam yarış koltuklarında kullanıldı.

Clubsport ve Weissach paketleriyle birlikte sunuluyor

İç mekana gelince, yeni GT spor otomobil tipik RS tarzında tamamlandı: Siyah deri, Racetex ve karbon dokuma kaplama sade ve sportif ambiyansın karakteristik niteliklerini oluşturuyor. Clubsport paketine herhangi bir ekstra ücret ödemeden 911 GT3 RS satın alınırken sahip olmak mümkün. Bu pakete çelik denge çubuğu, portatif yangın söndürücü ve sürücü için altı noktalı emniyet kemerleri dahil. Ek ücret karşılığında temin edilebilen Weissach paketinin içeriği ise daha kapsamlı. Bu pakette kaput, tavan, arka kanadın parçaları ve dış aynaların üst gövdeleri karbon dokuma kaplamalı. CFRP’den üretilen ön ve arka denge çubukları, arka bağlantı çubukları ve arka akstaki kesme paneli, sürüş dinamiklerinin daha da geliştirilmesine katkıda bulunuyor. İlk kez CFRP’den imal edilen denge çubuğu, çelik versiyona kıyasla yaklaşık altı kilogram tasarruf sağlıyor. Weissach paketinin öne çıkan bir diğer özelliği de motor sporlarından türetilmiş mıknatıs teknolojisine sahip PDK vites değiştirme kulakçıkları.

Bu sayede, daha hassas bir basınç noktası ve açıkça algılanabilen bir tıklamayla vites değişimleri daha da dinamik hale geliyor. Opsiyonel olarak Weissach paketiyle birlikte sunulan magnezyum jantlar sekiz kilogram daha tasarruf sağlıyor.

Özel Porsche Tasarımı Kronograf

Porsche, İsviçre’nin Solothurn kentinde bulunan kendi saat üretim tesisinde maksimum hassasiyetin her şeyden önemli olduğu motor sporları zihniyetinden ilham alarak 911 GT3 RS kronografı geliştirdi. Bu mekanik saat, otomobilin sahipleri için özel olarak ayrıldı. Saatin gövdesini doğal veya siyah titanyumdan yapılmış ve vidalı kurma koluna sahip cam boncuk püskürtmeli kasa oluşturuyor. Saatin içinde yüksek doğruluğu sayesinde COSC sertifikası alan mekanik Porsche Design kronograf kalibresi WERK 01.200 bulunuyor. Saatin “flyback” fonksiyonu kullanıcının tek bir hareketle saniye ibresini başlatmasına, durdurmasına ve sıfırlamasına olanak tanıyor. “Start/Stop” ve “Next Lap” lazer işlemeye sahip kronograf itmeli parçaları, bu kronografın sadece zamanı söylemekten ibaret olmadığını ortaya koyuyor. Bezeldeki pulsometrik ölçek gibi yeniliklere ek olarak, kronografta GT3 RS’te görülen birçok tasarım özelliği ve malzeme de bulunuyor.