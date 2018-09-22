Test Mazda MX-5 1.5 Skyactiv-G 2018

CARMEDYA.COM – Markanın belki en ilgi gören modellerinden olan MX-5, ikonik tasarımıyla her zaman ön plandaydı. Selefine göre daha olgunlaşan model iki farklı tan seçeneği ile geldi.

Mazda MX-5 1.5 Skyactiv-G tasarım

Bazı otomobiller vardır ya sadece tasarımıyla insanları saniyede etkiler. Mazda MX-5’te bu otomobillerden biri. KODO tasarım felsefesiyle baştan aşağı yenilenen otomobil, olgun bir yapıya bürünmüş durumda. Eski nesildeki gülen surat ifadesi, yeni nesilde daha agresif bir yapıya bürünmüş. Ön logoya doğru incelerek ilerleyen far grubu dikkatlerden kaçmıyor. Tampon grubunun elden geçmesiyle model daha ilk bakışta kalpleri fethediyor. Yan bölümde bolca oval hat kullanılmış Ayrıca artık model iki tavan opsiyonu ile geliyor. Metal tavan ve kumaş tavan seçeneği ile otomobilinizi satın almanız mümkün. Metal tavan seçerseniz aracınızın ağırlığı 77 kg daha artıyor. Çok kollu jant grubu Power Sport pakette karatılmış olarak geliyor. Arka bölüme geldiğimizde de stop grubu ön farlar gibi içeri doğru inceltilmiş bir yapıya sahip. Mazda MX-5 3915 mm. uzunluğa, 1735 mm genişliğe, 1225 mm yüksekliğe sahip. Otomobilin aks mesafesi ise 2310 mm.

Mazda MX-5 1.5 Skyactiv-G iç mekan

İçeriye geçtiğimizde Mazda 3 modellerinden hatırladığımız bir iç mekan bizleri karşılıyor. Gösterge paneli üç bölmeli olarak tasarlanmış. Hız ve devir göstergesi analog, yakıt ve soğutma suyu sıcaklığı dijital olarak tasarlanmış. Grafik konusunda burada herhangi bir sıkıntı yok. Orta konsolda 7 inç büyüklüğünde bir ekran kullanılmış. Bu ekran Bose müzik sistemiyle birleştirilmiş. Bu sayede model size başarılı bir senfoni sunabiliyor. Dokunmatik özellikli ekranın bu özelliği neredeyse durma hızlarına yakın ve park pozisyonunda iken aktif oluyor. Eşya gözü konusunda vites önünde kısıtlı bir alan sunulmuş. Vitesin arkasında kapaklı bir göz yer alıyor. Bu alan kapaksız olsaydı daha fazla iş görebilirdi. Hemen koltuk sırtlıklarının ortasında kitlenebilir bir göz daha yer alıyor. Buraya falzasıyla eşyanızı koyabilirsiniz. Eğer ki gizli bir göz arıyorsanız, yolcu koltuğunun sırtlığını ileri alarak buradaki bölüme ulaşabilirsiniz. Otomobilde kullanılan bardaklıklar sökülüp taşınabiliyor. Dirseğinizin arkasında konumlandırdığınızda erişim konusunda sıkıntı yaşatsa da, yolcu koltuğuna yakın bölümde yer alan soket yardımıyla konumlanan bölge işinizi bir hayli görüyor.

Özgürlük içinse süre çok kısa. Manuel açılan tavan yapısı sayesinde otomobilin tavanını çok kısa sürede açabiliyorsunuz. Metal tavanlı RF modelinde ise elektronik bir sistem yardımıyla tavanı açmak mümkün. Kumaş tavan opsiyonunda otomobilinizi daha hafif kılmanız mümkün. Ancak yalıtım konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Burada altını çizmem gereken nokta ise yalıtımın sizin için sorun olmayacağı. Eğer özgürlüğü seviyorsanız, bu otomobilinin tavanını kapatmak istemeyeceksiniz.

Mazda MX-5 1.5 Skyactiv-G motor

Otomobilin kalbinde 1.5 litrelik Skyactiv-G adında bir motor bulunuyor. Atmosferik karakterli bu motor 1496 cc hacminde. 7000 devirde 131 HP güç ve 4800 devirde ise 150 Nm tork değeri sağlayan model, performans konusunda doyurucu. Alt devirlerde motorun düşük torku can sıksa da, sadece 1050 kg ağırlığındaki yapı bu eksiği hissettirmiyor. 6 ileri manuel şanzıman ile kombine edilmiş. Şanzıman geçişleri kemikli. Model 0-100 hızlanmasını 8.3 saniyede tamamlıyor. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketim değeri ise 6 litre. Biz testimiz sırasında 6.4 litrelik tüketim değerine imza attık. Performanslı kullanımda bu rakam 8 litre seviyesine çıkıyor.

Yol tutuş konusunda model selefine göre önemli gelişim göstermiş. Önceki nesilde ön taraf fazlasıyla ağırlığını hissettiriyordu. Bolca önden kayma yaşatan eski nesil, yeni nesilde daha fazla tutunan bir karakter sergiliyor. Virajlara girildiğinde model arkadan kayma yaşatabiliyor. Küçük kontralar ile bu durumu kontrol etmek mümkün. ESP sistemi kapatılabiliyor. Bu sayede özellikle kapalı alanlarda arkadan itişin keyfini sonuna dek yaşayabilirsiniz.

Mazda MX-5 1.5 Skyactiv-G yorum

Mazda MX-5 tasarım olarak fazlasıyla etkileyici. Modelin zaten fazlasıyla özel bir yeri var bende. İçeride sadece iki özel kişiye yer var. Alacaksanız evin ikinci aracı olur. Ancak bu otomobile her gün binmek isteyeceksiniz. Tüketim konusunda önceki neslin motoru fazla savurgandı. 2 litre motor ile 10 litre verisinin altına girmek mucize. Ancak yeni Skyactiv-G motor ile tüketim değerleri fabrika verilerine çok yakın tutulabiliyor. Yalıtım konusuna takılmadım. Çünkü sürekli üstü açık geçmek isteyeceksiniz bu otomobili. Otomobilin fiyatı ise 160.350 TL. Bu fiyat size pahalı gelebilir ancak, yaşattığı his ve duygular için değer.