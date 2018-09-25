Test Subaru XV 1.6-litre DOHC Xtreme 2018

CARMEDYA.COM – Subaru’nun başarılı modellerinden olan XV ilk kez 2011 yılında piyasaya sunuldu. 2017’de kapsamlı bir yenilik yaşayan model modern görünümüyle dikkat çekiyor.

Subaru XV 1.6-litre DOHC Xtreme 2018 tasarım

Otomobilin tasarımına baktığımızda model dikey bir burun yapısına kavuşmuş. Far grubunda önemli değişim yaşayan model, tampon grubunda da yenilemeye gitmiş. Yan bölümde çamurluk kenarlarında kullanılan gövdeden farklı çıtalar, arazi konusunda modelin uzman olabileceğinin sinyallerini veriyor. Yan bölümde bolca keskin hat kullanılmış. Otomobilde 9 farklı renk seçeneği kullanılmış. Arka bölüme gelindiğinde selefine göre yanlara uzatılmış stoplar dikkat çekiyor. Yine tampon grubunda da değişimler mevcut. Otomobilde en büyük değişim ise platform yönünde. İlk kez markanın global platformuna geçen XV, bu sayede 52 kilogram hafiflemiş. Buna ek olarak otomobilin burulma direncinde de önemli değişimler meydana gelmiş. Subaru XV 4450 mm uzunluğa, 1780 mm genişliğe, 1570mm yüksekliğe sahip.

Subaru XV 1.6-litre DOHC Xtreme 2018 iç mekan

Kokpite geçtiğimizde 8 inçlik bir dokunmatik ekran orta konsolda yerini almış. Dokunmatik hassasiyeti bu ekranın başarılı. Multimedya ve benzeri bir çok donanıma bu ekran üzerinde ulaşmak mümkün. Hemen üzerinde ayrı bir ekran olarak sunulan alan, otomobilin daha çok teknik bilgileri hakkında sizi bilinçlendiriyor. Buradan dört tekerlekten çekiş sistemi, aracın durumu ve benzeri bir çok bilgi var. Eşya gözleri incelendiğinde model birbirinden farklı opsiyonları size sunmuş. Vites önünde, arkasında ve kapı içlerinde yeteri kadar alan sunulmuş. Hacim konusunda model sorunsuz. Cam tavan opsiyonu ile modeli alırsanız ferah bir kokpite sahip oluyorsunuz. Önde, arkada sunulan baş ve diz mesafesi yeterli. Otomobilde sunulan gaç hacmi ise 385 litre. Selefine göre bu alan 5 litre artış göstermiş.

Subaru XV 1.6-litre DOHC Xtreme 2018 motor

Modelin kalbinde markanın efsaneleşmiş motor şekli olan Boxer bir ünite yer alıyor. 114 HP güç ve 150 Nm tork değeri sunan bu motor, atmosferik karaktere sahip. CVT tipi şanzıman ile kombine edilen motor, 0-100 hızlanmasını 13.9 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 175 km/s. Otomobilin fabrika verilerine göre karma test tüketim değeri 6.4 litre. Biz testimiz sırasında 8.9 litrelik değer elde ettik. Yalıtım konusunda model başarılı. Ancak CVT şanzımanın karakteri gereği otomobil iç mekana fazlasıyla motor sesi alıyor. Yumuşak süspansiyonlar otomobilde yer almış. İrili ufaklı bir çok çukur bu sistem sayesinde başarılı bir şekilde geçiliyor. Yüksek karoser ve yumuşak süspansiyonlar, otomobilin viraj performansını törpülemiş.

Subaru XV 1.6-litre DOHC Xtreme 2018 yorum

Subaru uzunca süredir atmosferik motorlar konusunda direniyor. Bir başka Japon mevkidaşı olan Honda bile turbo motorun rüzgarını arkasına aldı. Levorg’ta kullanılan turbo motorun bu modelde de yer almasını isterdim. Bence bu kombinasyon otomobilin sürüş karakterini tamamıyla değiştirecekti. Aslında modelin performans konusunda iddialı olması beklenmez. X-Mode sayesinde model zorlu zeminlerde başarılı işler çıkarıyor. Aktif tork yönlendirme sistemi sayesinde otomobil farklı lastiklere farklı oranlarda tork göndererek balçık veya daha zorlu zeminlerden kurtulma opsiyonunu sunuyor. Modelin fiyatı ise orta pakette 131.247 TL olarak belirlenmiş. En dolu paket te de aracı alsanız 157.220 TL fiyat ödemeniz gerekiyor. Fiyatlar rakiplerine göre değerlendirildiğinde model mantıklı seçenekler arasına giriyor.