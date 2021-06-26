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Mercedes-Benz Türk çalışanları çalıştıkları yerde aşılandı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Türk, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan mobil ekiplerce yerinde aşı uygulaması ile çalışanlarının Covid-19’a karşı aşılanmasını sağladı.

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda gerçekleşen aşı çalışmasında görevi sebebiyle iş yerinde bulunan ve aşı olmak isteyen tüm beyaz yaka, mavi yaka ve taşeron çalışanları aşılandı. Toplamda 1000’e yakın çalışan bu uygulamadan yararlandı.

Tercihe bağlı olarak Biontech ya da Sinovac aşıları ile 23 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen aşılama çalışmasının hızlı ve konforlu olabilmesi için öncelikle çalışanlardan aşı onamlarını SMS ve e-nabız sistemleri üzerinden vermesi talep edildi. Aşılama için onay veren çalışanlar belirlenen düzen ile aşılandı. Ayrıca alınan önlemler kapsamında ambulans ve acil müdahale sağlık ekipleri aşı takibi ve kontrolü amacıyla hazır olarak uygulama alanında bulundular.

Çalışanlar tarafından gösterilen yüksek ilgi nedeniyle aşılama çalışmasına önümüzdeki hafta da devam edilmesi planlanıyor.

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Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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