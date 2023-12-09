Elektrikli Opellerin iç kaplamaları hayvansal ürün içermiyor

CARMEDYA.COM – Opel, satışa sunduğu elektrikli araç modellerinde hayvansal ürün içermeyen iç mekan kaplamaları sunuyor.

Güncel ürün gamında 15 elektrikli model sunan Opel, kapsamlı model gamınının daha sürdürebilir ve çevreci olması için vegan iç mekan metaryalleri tercih ediyor. Hayvansal ürün içermeyen iç mekan kaplamaları görünüm ve dokunma hissi açısından geleneksel kaplamalarla aynı yüksek standartları karşılarken Opel’in duygusal, verimli ve sürdürebilir yaklaşımını bir kez daha gösteriyor.

Herkes için vegan

Opel’in ürün gamında yer alan birçok modelin iç kaplamalarının tamamen vegan malzemelerden üretilmesi dikkatleri çekiyor. Hayvansal ürün içermeyen malzemeler, Yeni Corsa Elektrik ve Astra Elektrik modellerinde de kullanılıyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araçlar olan Zafira Life Elektrik, Combo Life Elektrik gibi modelleri de vegan malzemelerin kullanım alanını artırdığı diğer modeller olarak öne çıkıyor.

Gelecekte vegan malzemelerin kullanım alanı artacak

Opel’in 2025’ten itibaren üreteceği her modelin tamamen elektrikli bir varyantı olacak. Böylece markanın tüm ürün ailesi elektrikli mobiliteyi bugünden karşılamış olacak. Vegan yaşam tarzını benimseyen kullanıcılar için binek otomobil ve hafif ticari araç segmentinde farklı model seçenekleri sunan Opel, vegan ürünlere yönelik küresel pazarın istikrarlı şekilde büyümeye devam etmesiyle vegan malzemelerin kullanım alanını artırmayı hedefliyor.