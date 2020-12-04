Pistlerden yollara: Lamborghini Huracan STO

CARMEDYA.COM – Automobili Lamborghini, yarış pistlerinden ilham alınarak yol için geliştirilen Huracan Super Trofeo Omolagata ya da nam-ı diğer Huracan STO’yu tanıttı.

Huracan Super Trofeo EVO yarış makinasına imza atan Lamborghini Squadra Corse tarafından geliştirilen bu yeni yüksek performans otomobili, Avrupa’da vergiler hariç 249 bin 412 euro fiyat etiketiyle sipariş almaya başlıyor.

Arkadan itişli otomobilde 5.2 litrelik V10 motor, 640 HP güç ve 565 Nm tork değeri sunuyor. Lamborghini Huracan STO güçlü motoru ve aerodinamik avantajlarıyla 0-100 km’s hızlanmasını sadece 3 saniyede gerçekleştiriyor ve en fazla 310 km/s hız yapabiliyor. Aracın 0-200 km/s hızlanması ise 9 saniye sürüyor.

Huracan Performante’nin gelişmiş hali olarak tanımlanan Huracan STO, yerini aldığı modele göre 43 kg. daha hafif. Ağırlığı düşürmek için gövdede yüzde 75 oranında karbon fiber malzeme kullanılırken, ön camlarda bile yüzde 20 hafiflik sağlanmış. Aracın toplam ağırlığı ise bu iyileştirmelerle 1339 kg. olarak belirlenmiş.

Yüksek performansı dizginlemek için otomobilde Brembo CCM-R karbon seramik fren sistemi tercih edilmiş. Aracın 100-0 km/s frenlemesi için gereken mesafe ise 30 metre…