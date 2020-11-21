Seat Ibiza’ya yeni motor seçeneği

CARMEDYA.COM – Seat Ibiza’ya 1.0 litrelik 80 HP güç üreten yeni benzinli motor seçeneği eklendi.
Manuel şanzımanla sunulan 3 silindirli yeni 1.0 Evo motor 80 beygir güç üretiyor. Bu motor fabrika verilerine göre 100 kilometrede ortalama 5,2 yakıt tüketimine sahip.
Style donanım paketiyle alınabilen Ibiza’da birçok sürücü destek ve güvenlik sistemi sunulurken yağmur sensörü, hız sabitleme sistemi, arka park sensörleri, otomatik klima, otomatik yanan kısa farların yanı sıra, yüksek kaliteye ve çözünürlüğe sahip 6,5 inçlik dokunmatik bir ekran da standart olarak yer alıyor.
Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP S&S Style modeli, 170 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.