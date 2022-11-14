Orta Asya pazarının yönetimine Mobil Oil Türk imzası!

CARMEDYA.COM – KKTC’de düzenlenen basın toplantısında madeni yağ pazarı ve Mobil Oil Türk ile ilgili değerlendirmelerede bulunan Mobil Oil Türk A.Ş Genel Müdürü Münci Bilgiç, Orta Asya pazarının yönetimini de üstlendiklerini açıkladı.

Madeni yağ sektöründeki son gelişmeleri ve pazarla ilgili değerlendirmeleri paylaşmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen basın buluşmasında Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye madeni yağ sektörünün 2021 yılında güçlü bir büyüme gösterdiğine dikkat çeken Bilgiç 2022 yılında da büyüme trendinin devam ettiğine ve yılın ilk yarısında sektörün geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 büyüme gösterdiğini belirterek şunları söyledi; “Biz de Mobil Türkiye olarak pazarın büyümesiyle doğru orantılı olarak satışlarımızı arttırdık. Otomotiv sektöründe özellikle satış sonrası dediğimiz garanti dışı araçlar pazarında ciddi bir hareketlilik oluştu. Yeni araç tedarikinde çip sıkıntısı ve Türkiye için tahsis edilen araç sayısının azalmasına bağlı sorunlar oluşunca tüketicinin elindeki araca iyi bakma motivasyonu ister istemez satış sonrası pazarını da hareketlendirdi. Endüstriyel alanda ise Türkiye’nin son 24 aydır aralıksız pozitif olarak artan endüstriyel talebi pazarın yüzde 10 büyümesinde etkili oldu diyebiliriz. Mobil Oil Türk AŞ olarak biz de yüzde 10’lar civarında, pazarla aynı şekilde büyümüş durumdayız. Satışlarımızdaki artış devam ediyor. ”

Dünyadaki artışa göre Türkiye’nin daha farklı bir görüntüde olduğuna da dikkat çeken Münci Bilgiç, Türkiye pazarının otomotiv tarafında satış sonrası hizmetler yani garanti dışı araçlar tarafında büyüdüğünü söyledi. Bu araçlardaki çip problemi, salgın döneminin etkileri ve ülkemize tahsis edilen araç kotalarının azalması nedeniyle daha çok satış sonrası garanti dışı araçlarda bir hareketlilik olduğunu belirten Bilgiç; “İnsanlar ellerindeki araçları korumaya çalışıyorlar. Bu bakımları en çok yaptığımız yerlerden bir tanesi de distribütörlerimizin vasıtasıyla Mobil 1 Center’larımız. Öte yandan bu otomotiv yağları tarafı, hafif ticari tarafı; endüstriyel yağlara baktığımız zamanda da şimdi Türkiye’de son 24 aydır yağ kullanımı veya endüstrinin tüketimi son 24 aydır artıyor. Bu devamlı yıllık olarak baktığımızda artıyor. Son zamanlarda artış biraz yavaşlamış şekilde işte ana ihracat pazarlarımız Avrupa, oralarda biraz yavaşlama var ama yine de Türkiye’de hep hareketli bir endüstriyel pazar var. Dolayısıyla onun da etkisiyle bu sene de yüzde 10 civarında bir büyüme yağ pazarında olmuş durumda.” dedi.

Sektör açısından tedarik zincirindeki sıkıntıların 2022’ye damga vurduğunu ve çeşitli nedenlerden dolayı artan talebin karşılanamadığını söyleyen Münci Bilgiç, şunları söyledi; “Tüm madeni yağ üreticileri gibi biz de bu yaşanan sıkıntılardan dolayı talepleri yönetmekte bir hayli zorlandık. Ancak Mobil’in dünya çapında tam entegre bir yapıya sahip olması, uluslararası tedarik zincirine sahip bulunması ve bu tip durumlara özel Yönetim Sistemlerini hızlı bir şekilde aktive etmesi sebebiyle bizler bu sıkıntılı süreci başarıyla idare ettik ve müşterilerimizi mağdur etmedik. Hatta bu tip dönemlerde yeni müşteri edinme imkanlarımız da oldu diyebilirim. Mobil olarak tedarik zincirinde çok güçlü olduğumuzu düşünüyoruz bu nedenle pandemi süresi de dahil olmak üzere son 3 yıldır aralıksız satışlarımızı arttırmaya devam ediyoruz. 2022 yılında da bu büyümeyi devam ettireceğimizi düşünüyorum.”

Orta Asya pazarı Mobil Oil Türk’ün sorumluluğunda

Ukrayna ve Rusya arasındaki krizin etkilerinin de dikkat çeken Bilgiç, kriz neticesinde dünya çapındaki pek çok enerji firmasının Rusya’daki faaliyetlerine son verdiğini hatırlatırken, yaşanan savaş ortamı ve bunun etkilerinin Türkiye’de de ciddi şekilde hissedildiğini ancak bu durumun Türkiye’deki pek çok sektörün ticaret ve üretiminde fırsatları da beraberinde getirdiğini belirtti. Sonuç olarak krizin özellikle Orta Asya ülkelerinden ciddi şekilde ürün taleplerinin ve Türkiye’nin jeopolitik önemini artmasına neden olduğunu söyleyen Bilgiç; “Bu noktada biz de Mobil Türkiye takımı olarak yeni görevler üstlendik. Orta Asya’da ülkelerinin daha önce Mobil’in Rusya’daki birimine bağlı olarak yönetiliyordu. 2022 Haziran ayı itibariyle artık bu Orta Asya bölge ve ülkelerin yönetimi tamamen Türkiye’ye sorumluluğuna geçti. Hali hazırda Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan’ın yanı sıra Gürcistan’ın da olduğu 7 ülkenin yağ satış ve tedarik yönetimi Mobil Türkiye olarak bize bağlandı. Orta Asya ülkelerinin bazılarında başarılı distribütörlerimiz yer alıyor. Distribütörlük ağı olmayan diğer ülkelerde de önümüzdeki birkaç sene içinde distribütör ağını kurarak varlığımızı ve satışlarımız daha da geliştirmek için şimdiden kollarımızı sıvadık.” dedi.

Üretim kapasitesi ve istihdam artacak

Münci Bilgiç yaptığı açıklamada istihdam müjdesi de verirken, yeni sorumluluklar ile birlikte genişleyen portföye bağlı olarak ihracat potansiyelinin ciddi bir şekilde artacağını öngördüklerini, bu çerçevede Mobil olarak Türkiye’de fabrikada yeni yatırımlar yapma kararı aldıklarını ve kapasiteyi yüzde 20 oranında artıracaklarını söyledi. Kapasite artırımı çerçevesinde aynı zamanda ikinci vardiyaya geçmeyi hedeflediklerini belirten Bilgiç, yeni makina yatırımlarıyla, harman ve dolum makinalarını daha efektif kullanacak şekilde birtakım iyileştirmeler yaparak, ham madde ve bitmiş ürün depolama kapasitesini artırarak ve ikinci vardiyaya geçerek günlük sevkiyat hacmini daha üst seviyelere getirmeyi planladıklarını ve bu durumun ek istihdam yaratacağını açıkladı.

160 ülkede satılan Mobil ürünleri Türkiye dahil 30 ülkedeki fabrikadan ihraç ediliyor

Dünyada Mobil ürünlerinin 160 ülkede bulunduğuna ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 30 ülkede Mobil’in madeni yağ üretim tesisi olduğuna dikkat çeken Bilgiç, bu durumdan gurur duyduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Mobil yağları zaten özellikle otomotiv sektöründe sentetik olarak çok iyi bilinen Mobil 1, ticari araç sektöründe Delvac ve Delvac 1 Serisi, endüstriyel yağlarda da Sentetik SHC Serisi dediğimiz ürünler. Bunlar uzun değişim aralıkları sağlayabilen ve hepsi sürdürülebilirliğe katkısı olan yağlar bunların hepsi. Dünyada bu kadar ülkede varken 30 tane ülkede madeni yağ fabrikası olması ve bunun bir tanesinin Türkiye’de olması bizi gerçekten gururlandırıyor.”

İhracat rekorları ve ödüller

Bu yıl Mobil Türkiye’nin ihracat hacmiyle geçen yılı geçtiklerini belirten Bilgiç; “2022 yılında İstanbul Sanayi Odasının 70 yıl önceki kuruluşundan beri var olan 12 şirketten biri başka ödül alan Mobil Oil Türk A.Ş, 2023 yılında da Türkiye’de 118. kuruluş yılımızı kutlarken artan üretimimizle, artan yatırımlarımızla ve artan istihdamımızla ülkemize olan sorumluklarımızın bilincinde daha büyük hedeflere ulaşacağız. 2021’de Kimya İhracatçıları Birlik Ödülü’nü almıştık, ikincilik ödülünü almıştık. 2022’de aşağı yukarı 11 bin ton ihracatımız vardı. Bu sene baktığımızda ilk 9 ayda 9 bin tona ulaştık. Gidişat 12 bin tonlara ulaşacağız yani geçen seneye göre ihracatımız bir yüzde 10 daha artmış olacak. 2023’te de bu artış daha da fazla olacak yeni gelen ülkelerle beraber 14 bin tonlara ulaşacağımızı ben tahmin ediyorum.” dedi.

Büyüme sürecek

Toplantıda 2023 hedeflerinden de bahseden Münci Bilgiç, bu hedefler üzerinde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ve yeni gelişmeler çerçevesinde bazı revizyonlar yaptıklarını açıkladı. Yurt içi pazarında 2022 yılı sonunda yüzde 12’lik satış hacmi artışı beklediklerini söyleyen Bilgiç; “2023 yılında da yüzde 6-7 civarında bir büyüme hedefliyoruz. Öte yandan Orta Asya ülkelerinin bölgemize katılımı ile birlikte ihracat hacmimizde de ciddi bir artış olacağını düşünüyoruz. İlk etapta toplam üretimimizin yüzde 10 civarında ek bir ihracat artışı olacağını tahmin ediyoruz. 2023’te genel hedefimiz büyümeye devam şeklinde olacak. Fabrika genişleme planlarımızı uygulamaya geçireceğimiz bir yıl olacak. Mobil 1 Center ağını büyütmeyi planlayacağımız bir sene olacak. 117 senedir Türkiye’deyiz. Türkiye’de ilk kurulan petrol ve madeni yağ şirketiyiz. Pek çok yeniliğin, gelişimin içinde olanlardan biriyiz. İnsanlara sorduğunuzda kalitesiyle teknik desteğiyle iş yapış biçimiyle akla gelen 3 markadan biriyiz. Bu bizim için çok önemli. İleride de bunu daha yukarılara taşımaya devam etmek istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

“Mobil 1 Center ağını koruyarak, büyüyeceğiz”

Değerlendirmesinde Mobil 1 Center’lar ile ilgili bilgileri de paylaşan Münci Bilgiç bu konuda şunları söyledi; “Mobil 1 Center’lar Mobil Türkiye’nin marka elçileri. Mobil 1 Center’ları çok önemsiyoruz. Onlar bizim organizasyonumuzun değerli uzantıları. Bu nedenle onlarla bir araya gelmişken sizi de buraya davet etmek istedik. Biz zaten yıllardan beri bu konuda yatırım yapıyoruz. Zaten büyümemizde de bu yüzde 10’luk dilimde de Mobil 1 Center’ların katkısı çok büyük. Türkiye’de şu anda 450 bin ton madeni yağ ve yardımcı ürünleri tüketiliyor. Bunun 200 bin tondan fazlası otomotiv motor yağı (binek, hafif ticari, ağır ticari toplam), geri kalanı ise müstahzarlar, sanayi yağları ve yardımcı ürünler. Biz Mobil olarak sanayicilerin, ustaların ve son kullanıcının gözünde kaliteli bir ürün algısına sahip, Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren en köklü markalardan ve halen en tercih edilen ilk 3 markadan biriyiz. Ayrıca bu yıl Mobil 1 Center servis ağımızı koruyarak büyümeye devam edeceğiz. Türkiye’nin 41 ilinde 76’ya varan Mobil 1 Center servisi bulunmaktadır. Ayrıca 23 adet Mobil Delvac Express Center’ımız da var. Bunun yanında KKTC’de de iki adet servis noktamızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Uzun vadede hedefimiz 120 noktaya ulaşmak.”

Elektrikli araçlara özel ürünler

Elektrikli araçlarla ilgili ürün geliştirdiklerini de sözlerine ekleyen Bilgiç, ürünle ilgili şu bilgileri verdi; “Mobil EV Fluid dedikleri ürünümüz EV olarak geçiyor. Electric Vehicle Fluid ismini verdiğimiz bizim de bir serimiz hazır. Bu ürünler daha çok belirli özellikleri sağlayan soğutma sıvıları sizlerin de bildiği gibi. Elektrikli araçlardaki ihtiyaç duyulan önemli konulardan bir tanesi araçdaki pilin çok hızlı bir şekilde ısınmasına karşılık sizin belirli özellikleri sağlayan sıvılarla bu sıcaklığı kontrol altında tutmanız gereği. Bu gereklilik Hem şarj ederken hem çalışırken var. Geliştirilen ürünler daha üst teknoloji sıvılar, bunların içerikleri bildiğimiz madeni yağlardan daha farklı. Mobil EV Fluid bu ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlandı ve tüketicilerin kullanımına sunuluyor. Öncelikle bazı elektrikli otomotbil üreticilerine ilk dolum olarak veriliyor ve talep oldukça tüketicilere de vermeye başladık.”

Sosyal sorumluluk çalışmaları

Sosyal sorumluluk çalışmalarına da değinen Bilgiç, çevreye desteklerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi; “Fabrikamızın bulunduğu yerde okullar, hastaneler, sosyal sorumluluk projelerimizi yürüttüğümüz yerler. Teknik konularda çalışan öğrencilere destek veriyoruz. Yakın zamanda bir dersliğimiz tamamladık, bilgisayar ve teknik destek sağladık. Biraz mühendis kültürü olan bir şirketiz. Mobil olarak baktığımızda DNA’mızda mühendislik vardır. Fizik-matematik alanındaki çocuklara özellikle destek veriyoruz. Beykoz’un kız basketbol takımını destekliyoruz. Ayrıca Weconnect diye bir oluşum var. Bu iş sahibi olan kadın üreticiler, bunların sponsorluğunu yapıyoruz. Yakın zamanda birkaç toplantısı da oldu. Kadın girişimcilerin, tedarikçileri satın alma şirketleri portföyünde yer almasını, isimlerinin duyulmasını sağlıyoruz. Onlar daha fazla iş yapabilsinler, hayata daha çok katkıda bulunsunlar, iş dünyasında daha dengeye gelebilsinler diye…”

Bilgiç ayrıca 2050 yılında şirket olarak hedeflerinin sıfır emisyonlu üretim “net zero” olduğunu da sözlerine ekledi.

“Çalışanlarımızın yarısı kadın”

Son olarak fabrikada özellikle beyaz yakalı personelde kadın ve erkek çalışanlar açısından eşit sayıda olduklarına dikkat çeken Bilgiç, genç, başarılı kadınların fabrikada önemli görevleri üstlenmiş durumda olduklarını ve çalışanların yüzde 50’si kin kadın olduğunu belirterek, bu durumdan Mobil olarak gurur duyduklarını vurguladı.

Yazı: Önder Canözer / KKTC