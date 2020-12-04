Ferrari’den piste özel: 488 GT Modificata

CARMEDYA.COM – Ferrari, 488 GTB modelinin sadece pist için tasarlanan özel versiyonu 488 GT Modificata’yı tanıttı.

Markanın 488 GT3 ve 488 GTE için geliştirilen teknolojiyi daha da ileri taşıyacak yeni süper spor otomobilde kullanılan 3.9 litrelik twin-turbo V8 motor artık toplam 700 HP güç üretiyor. Bu yüksek performans otomobili 230 km/s hızda 1000 kg. yere basma kuvveti (downforce) uyguluyor.

İtalyan spor otomobil üreticinin bu yüksek performanlı otomobili için kullanılan vites kutusunda oranlar performans için optimize edilirken, karbon fiber debriyaj kullanılıyor.

Sınırlı sayıda üretilecek araç, markanın Competizioni GT ve Club Competizioni GT yarış serilerine katılanlara satılacak. McLaren’in Senna GTR ve Lamborghini’nin SVC12 modellerine bir cevap niteliği taşıyan Ferrari 488 GT Modificata, uluslararası geçerliliğe sahip yarış yönetmeliklerini dikkate almadan, saf performans için üretilecek ve FIA onaylı yarış serilerine dahil olamayacak.

Marka, 488 GTB modelinin şasisinden farklı olarak karbon fiber gövde ekipmanları ve alüminyum tavanla daha düşük bir ağırlık elde ederken, bu sayede daha yüksek performans elde etmeyi başarıyor.

Otomobilde 488 GTE’den alınan süspansiyon sistemi ve 488 GT3 Evo 2020’den alınan ABS sistemleri dikkat çekiyor. Brembo fren sistemi kullanılan modelde, Bosch’un telemetrik veri teknolojisi tercih ediliyor.