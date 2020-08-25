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Citroën Türkiye’de yeni atama

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Şubat 2019 tarihinden itibaren Citroën Türkiye’de Satış Müdürü olarak görev alan Fuat Örnek; 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle görevine Citroën Türkiye Satış Direktörü olarak, PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille’a bağlı devam edecek.

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Fuat Örnek, 2008 – 2009 yılları arasında Gebze Teknik Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. 2007– 2010 yılları arasında üretim sektörü deneyimi sonrasında 2010 – 2019 yılları arasında sırasıyla Doğuş Otomotiv ve Honda Türkiye’de Bölge Satış Müdürü olarak kariyerine devam etti. Evli ve bir çocuk babası olan Fuat Örnek, Şubat 2019 tarihi itibariyle başladığı Citroën Türkiye’deki Satış Müdürü görevine 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Citroën Türkiye Satış Direktörü olarak devam edecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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