Buradasınız
Home > Güncel > Groupe PSA Türkiye’de yeni atama

Groupe PSA Türkiye’de yeni atama

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Groupe PSA Türkiye’deki kariyerine Ekim 2017 yılında Peugeot Filo Müdürü olarak başlayan Gülin Reyhanoğlu, Ağustos 2019 tarihinden bu yana Grubun dört markasından sorumlu Yeni Araç Filo Satış Müdürü olarak çalışıyordu.

Reyhanoğlu, 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle B2B Satış Direktörü olarak görevine, Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille’a bağlı devam edecek.

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Gülin Reyhanoğlu, otomotivde 2006 – 2010 yılları arasında Otokoç, 2010 – 2015 yılları arasında TEB ARVAL, 2016 – 2017 yıllarında ALD Otomotiv’de Satış Müdürü olarak görev yaptı. 2017’de Groupe PSA bünyesinde Peugeot Türkiye Yeni Araç Filo Satış Müdürü olarak çalışmaya başlayan Reyhanoğlu, Ağustos 2019 tarihinden bu yana Groupe PSA’nın Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarının Yeni Araç Filo Satış Müdürü olarak görev yapıyordu. Evli ve bir kız çocuk annesi olan Gülin Reyhanoğlu, 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Groupe PSA Türkiye B2B Satış Direktörü olarak görevine devam edecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Sert ve Yumuşak Lastikler Sahne Alıyor

    Honda HR-V Türkiye’de

    Yukarı