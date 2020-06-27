Vespa’dan fiyat garantili ön satış fırsatı!

CARMEDYA.COM – Türkiye’de Doğan Holding tarafından temsil edilen Vespa, “Bana Özel Vespa’m” adında yeni bir uygulamayı devreye alıyor.

Fiyat garantili ön satış uygulamasıyla her renk ve modelde Vespa’nın sahibi olabilmek mümkün. Üstelik kullanıcılar bu uygulama sayesinde sabit fiyat ayrıcalığından da yararlanıp avantaj sağlıyorlar.

Şirin Yurtseven – Vespa Türkiye Pazarlama Müdürü

Konuyu değerlendiren Vespa Türkiye Pazarlama Müdürü Şirin Yurtseven, dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Covid-19 salgını sonrası kişisel mobilitenin daha da arttığını ve buna bağlı olarak taleplerde artış gözlemlediklerini belirterek; “Hem artan talebi geri çevirmemek hem de herkesin gönlünden geçen modele sahip olmasını sağlamak için yeni bir fiyat garantili ön sipariş uygulmasını devreye aldık. Normal koşullarda müşterilerimiz stoklarımızdaki renk ve modellerden seçim yapmak durumundaydı. Yeni uygulamamızla beraber ise ülkemizdeki Vespa severler, İtalya’da üretilen hangi model varsa onu seçme şansına sahip olabiliyorlar. Yakında yeni hizmetlerimizi de devreye alarak artan taleplere cevap vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.