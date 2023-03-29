Pirelli hız testlerinde saatte 500 km’ye ulaştı

CARMEDYA.COM – Pirelli, araştırma ve geliştirme merkezinde kurduğu Yüksek Hız Test Makinesi denilen yeni bir cihaz sayesinde lastikleri kontrollü koşullarda 500 km/saat hıza kadar test edebilecek.

Bu testlerle esas olarak dünyanın en hızlı otomobillerinde kullanılan lastiklerin güvenliğinin daha da artırılması hedefleniyor. Yollara çıkan hiper otomobillerin sayısının hızla artması ve en yeni elektrikli motorların daha sofistike hale gelmesiyle birlikte yüksek hızlar, motor sporlarında kullanılanlardan yol lastiklerine kadar çeşitli lastik türlerinin geliştirilmesinde giderek daha önemli bir rol oynuyor.

Yeni 500 km/s Yüksek Hız Test Makinesi, Pirelli’nin Milano Bicocca genel merkezindeki kapalı test tesisinde bulunan ve sırasıyla 370 km/s hıza ve 450 km/s hıza ulaşabilen diğer iki cihazın yanında konumlanıyor. Mevcut iki cihaz yol lastik testleri için kullanılırken yeni 500 km/s makineyle ağırlıklı olarak yarış lastiklerinin test edilmesi amaçlanıyor. Pirelli’nin 350’den fazla motor sporları etkinliğinin lastik tedarikçisi olması, yarışlar gibi gerçekten zorlayıcı koşullarda veya yol otomobillerinin rekor denemelerinde ekstrem hızlara ulaşabilen makinelerin devreye alınmasını gerektirdi. Bu ortamlarda daha da sıkı güvenlik koşullarının uygulanması ve özel test süreçleriyle güvenliğin sağlanması zorunlu oluyor. Yüksek Hız Test Makinesi pistte sürülen bir hiper otomobilde görülenlere benzer, son derece yüksek tork ve hızlanma girdilerini yönetme kabiliyetine de sahip bulunuyor.

Yüksek Hız Test Makinesi lastiklerin yüksek hızlardaki davranışını değerlendirecek ve sonraki aşamada açık hava testlerinin güvenilirliğini sağlayacak işlevlerle tasarlandı. Bu makine sayesinde lastikleri adeta Autodromo di Monza veya Nürburgring Nordschleife pistlerinin düzlüklerinde ve virajlarında kullanılıyormuş gibi ama gerçektekinden çok daha ağır şartların simülasyonuyla test etmek mümkün oluyor. Bu sayede çok farklı kullanım koşullarında yeterli güvenlik marjı içinde lastik bütünlüğünün korunması amaçlanıyor.