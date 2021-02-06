Buradasınız
Home > Lastik > Falken > Toyota Mirai’nin lastikleri Falken’den

Toyota Mirai’nin lastikleri Falken’den

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Sumitomo Rubber Industries, yüksek performans lastiği Falken’in Azenis FK510 lastiklerinin yeni nesil yakıt hücreli elektrikli otomobil Mirai’de fabrika çıkış orijinal ekipman lastiği olarak Toyota Motor Corporation’a tedarik edildiğini duyurdu.

Önceki yakıt hücreli elektrikli araçlara (FCEV) kıyasla daha yüksek yakıt tasarrufu sağlayan Toyota’nın yeni nesil aracı Mirai, aynı zamanda daha konforlu ve sessiz bir sürüş sunmak üzere tasarlandı.

Falken’in Türkiye distribütörlüğünü AKO Grup üstleniyor.

Yere temas alanındaki basıncın optimize dağılımını sağlayan asimetrik sırt deseni ve yanak esnekliğini artıran yuvarlak profil tasarımına sahip yüksek performanslı Falken Azenis FK510, yüksek hızlarda daha dengeli sürüş ve manevra performansı değerleri sunuyor.

Asitmerik sırt deseni sayesinde özellikle virajlarda oluşan basınç, lastiğin zeminle olan temas alanına eşit şekilde dağıtılarak aracın yola tutunmasına yardımcı olurken, sürücünün aracın tüm performans potansiyelinden faydalanmasını sağlıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Legacy Yüzünü Los Angeles’da Gösterdi

    İkinci Nesil Panamera’nın Bütün Özellikleri

    Yukarı