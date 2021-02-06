Toyota Mirai’nin lastikleri Falken’den

CARMEDYA.COM – Sumitomo Rubber Industries, yüksek performans lastiği Falken’in Azenis FK510 lastiklerinin yeni nesil yakıt hücreli elektrikli otomobil Mirai’de fabrika çıkış orijinal ekipman lastiği olarak Toyota Motor Corporation’a tedarik edildiğini duyurdu.

Önceki yakıt hücreli elektrikli araçlara (FCEV) kıyasla daha yüksek yakıt tasarrufu sağlayan Toyota’nın yeni nesil aracı Mirai, aynı zamanda daha konforlu ve sessiz bir sürüş sunmak üzere tasarlandı.

Falken’in Türkiye distribütörlüğünü AKO Grup üstleniyor.

Yere temas alanındaki basıncın optimize dağılımını sağlayan asimetrik sırt deseni ve yanak esnekliğini artıran yuvarlak profil tasarımına sahip yüksek performanslı Falken Azenis FK510, yüksek hızlarda daha dengeli sürüş ve manevra performansı değerleri sunuyor.

Asitmerik sırt deseni sayesinde özellikle virajlarda oluşan basınç, lastiğin zeminle olan temas alanına eşit şekilde dağıtılarak aracın yola tutunmasına yardımcı olurken, sürücünün aracın tüm performans potansiyelinden faydalanmasını sağlıyor.