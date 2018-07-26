Opel Grandland X, Markanın PSA grup ile birlikte geliştirdiği bir model. Tasarım anlamında iddialı olan otomobil, yeni dizel motora kavuştu. 1.5 litrelik yeni dizel motor gerek performansı gerekse yakıt tüketimi ile göz dolduruyor.

Bu 1.5 litrelik Turbo motor 130 HP güç ve 300 Nm tork değeri üretiyor. 0-100 hızlanmasını ise 12.3 saniyede tamamlıyor. Opel grandland x EAT8 fabrika verilerine göre 4.1 litrelik karma test tüketimini sahip. Bu dizel motor performans ve gaz tepkisi konusunda beğenimizi kazandı. Ancak otomobilde daha önemli olan bir konu ise EAT8 tam otomatik şanzıman. Daha önce yurt dışında 2.0 litre turbo dizel Peugeot 308 Station Wagon versiyonunda kullandığımız bu otomatik şanzıman, geçişler konusunda sarsıntısız.

Opel Grandland X 1.5 dizel EAT8’in artıları neler?

Opel Grandland X 1.5 dizel EAT8’in eksileri neler?

Opel Grandland X 1.5 dizel EAT8 100 kilometrede ne kadar yakıyor?

Opel Grandland X 1.5 dizel EAT8 malzeme kalitesi nasıl?

Opel Grandland X 1.5 dizel EAT8’in şanzıman geçişleri nasıl?

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