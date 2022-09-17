Opel’de sonbahar kampanyası

CARMEDYA.COM – Opel Türkiye, eylül ayında hem binek hem de ticari araç modellerinde özel kampanyalar uyguluyor.

Altıncı nesli ile yollardaki yerini alan Yeni Astra, 150 bin TL için; 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için; 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla 668 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yeni Grandland ise, 150 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 110 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkânıyla 899 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor. Mokka, 75 bin TL için; 15 ay vade, sıfır faizli kredi veya 100 bin TL için; 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 776 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları Opel Mokka’ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.

Crossland, 75 bin TL için; 15 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 100 bin TL için; 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 574 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Opel Corsa, 55 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 75 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 499 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde eylül ayına özel 75 bin TL için; 15 ay vade, sıfır faizli kredi veya 100 bin TL için; 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ve KOBİ’lere sunduğu ek tekliflerle öne çıkıyor. Combo Life’a, 488 bin 900 TL’den; Combo Cargo’ya ise 381 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Vivaro Cargo, 509 bin 900 TL’den; Vivaro City Van ise 629 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yeni Zafira Life ise 834 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.