CARMEDYA.COM – 2016 yılında onuncu nesline kavuşan Honda Civic, sedan karoser ile satışa başlamıştı. Dizel motor seçeneği olmayan modelin önceki nesilde dizel motor opsiyonunun sunuluyor olması bazı marka severleri üzmüştü.

Marka akabinde dizel manuel opsiyonunu satışa sundu. Bu kez ise Türkiye’de olmazsa olmaz dizel otomatik kombinasyonu istenir oldu. Marka bu isteğe Temmuz ayının ortasından itibaren cevap verdi.

Dizel motor tanıdık

Dizel motor bir önceki nesilden hatırladığımız motor ile aynı. Ancak üzerinde ufak oynamalar yapılmış. En önemlisi alüminyum piston yerine artık çelik pistonlar tercih edilmiş. Bu sayede geç soğuyan motor verimlilik anlamında artış yaşamış. Ek olarak çelik pistonlar dizel makinenin daha sessiz çalışmasına katkı sağlamış. Bunun yanında turbo sisteminde de önemli değişimler yaşanmış.

Şanzıman 9 ileri

Otomatik şanzıman 9 ileri tam otomatik olarak modelde yer alıyor. Bu şanzımanı Honda CR-V modelinden hatırlıyoruz. 9 ileri tam otomatik şanzıman özellikle ara hızlanmalarda size fazlasıyla avantaj sağlıyor.

Ek olarak otoban hızlarına çıksanız dahi devir bandını 2000 seviyesinden aşağıda tutarak maksimum yakıt ekonomisini size sağlıyor. Modelin fabrika verilerine göre yakıt tüketimi 4.1 litre. Biz testimiz sırasında 7.5 litre bandını yakalayabildik. Honda Civic dizel otomatik sedan Elegance pakette 0-100 hızlanmasını

10.7 saniyede tamamlıyor. Executive donanımda ise 0-100 hızlanma 10.9 saniye

Yeni Honda Civic Dizel otomatik kaç para?

Fiyatlara gelirsek eğer Honda Civic Dizel Otomatik sedan Elegance 157.600 TL

Honda Civic Dizel otomatik Sedan Executive 169.800

Honda Civic Elegance Hatchback 158.000 TL

Honda Civic Executive Hatchback 172.000 TL

Yeni Honda Civic Dizel otomatiğin artıları neler?

Yeni Honda Civic Dizel otomatiğin eksileri neler?

Yeni Honda Civic Dizel otomatik 100 kilometrede ne kadar yakıyor?

Yeni Honda Civic Dizel otomatik kaç para?

Yeni Honda Civic Dizel otomatiğin malzeme kalitesi nasıl?

Yeni Honda Civic Dizel otomatiğin bagaj hacmi ne kadar?

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En son testimiz: https://www.youtube.com/watch?v=NFd_cdnDpOk

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