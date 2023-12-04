Lexus Kenshiki’de tam elektrikli vizyonunu sergiledi

CARMEDYA.COM – Premium otomobil üreticisi Lexus, her yıl düzenlenen Kenshiki Forum’da geleceğin lüks otomobillerini değiştirecek yeni teknolojilerini ve yeni nesil tam elektrikli araçlarını gösterdi.

Elektrifikasyon yol haritasını aktaran Lexus, 2035’te tam elektrikli bir markaya dönüşürken, 2030’da ise Avrupa’da tam elektrikli marka olmayı hedefliyor.

Lexus, kurulduğu 1989 yılından bu yana teknoloji konusunda öncülük yaparken müşterilerine sürekli olarak yenilikler sunmaya devam ediyor. Elektrifikasyonda da dikkat çeken hamleler yapan Lexus, tam elektrikli araçları performansı artırmak ve sürüş heyecanını yeniden keşfetmek için kullanıyor.

Lexus’un Avrupa’daki büyümesi devam ediyor

Lexus bu yıl Avrupa’daki yeni otomobil satışlarının yaklaşık 74 bin adede ulaşmasını öngörüyor. Bu rakam 2022 yılı performansına göre yaklaşık yüze 50’lik bir artış anlamına geliyor ve Lexus’u en hızlı büyüyen premium markalardan biri yapıyor.

Bu başarı, son iki yılda neredeyse tamamen yenilenen güçlü bir model yelpazesine dayanıyor. Ürün yelpazesi, büyük önem taşıyan D ve E premium SUV segmentlerinde hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikli güç aktarma organları seçenekleri sunan NX, RX ve RZ olmak üç yeni modeli içeriyor.

Bu ivmenin 2024 yılında da devam etmesi ve şirketi Avrupa’da altı haneli satış hedefine doğru ilerletmesi bekleniyor. Lexus büyüme hedefi kapsamında markayı yeni segmentlere taşıyan iki model de tanıttı. Lüks minivan LM ve B SUV modeli LBX, Lexus’un daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. LM yolcu konforunu daha önce görülmemiş bir seviyeye yükseltirken, LBX lüks otomobil kalıplarına meydan okuyarak Lexus’un yüksek kalitesini ve sürüş deneyimini farklı bir segmente taşıyacak.

Yeni nesil elektrikliler LF-ZL ve LF-ZC konseptleri

Lexus, Avrupa’da ilk kez Kenshiki’de gösterdiği LF-ZC ve LF-ZL konsept otomobilleri ile yenilikçi teknolojilerini gösterdi. Lexus LF-ZC ve LF-ZL konsept otomobilleri, Lexus’un yeni mobilite deneyimleri sunmak için elektrifikasyon ve yenilikçi teknolojilerin sunduğu potansiyeli nasıl en üst düzeye çıkarmayı amaçladığını gösteriyor.

Lexus LF-ZC (Lexus Future Zero-emission Catalyst) konsepti, 2026 yılında yollara çıkması planlanan üretim versiyonu sedanın ipuçlarını veriyor. Şık tasarımı, düşük ağırlık merkezi, geniş kabini ve işlevselliği bir arada sunan LF-ZC, markanın elektrifikasyon deneyiminden yararlanıyor.

Kenshiki’de gösterilen bir diğer konsept olan LF-ZL (Lexus Future Zero-emission Luxury), mobilitenin, insanların ve toplumun kesintisiz bir şekilde entegre edilebileceği geleceğe bir bakış sunuyor. Sürüş deneyimi her sürücüye göre uyarlanacak şekilde, sürücünün alışkanlıklarını öğrenerek ve etkileşim kurarak kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabiliyor. Kabinde üretim malzemesi olarak bambu kullanımı, Japon geleneğine gönderme yaparken aynı zamanda sürdürülebilir bir yaklaşımı da yansıtıyor. Bu hızlı büyüyen bitkinin endüstriyel kullanımı doğayı korumak için de önem taşıyor.

Tamamen dijital akıllı kokpit ise, sürücünün tüm kontrollere hızlı ve sezgisel olarak ulaşmasını sağlıyor. Lexus’un özel One Motion Grip teknolojisi ise, kelebek tarzı elektronik direksiyonla birleştiriliyor. Daha önce kokpitin geniş bir alanına yayılmış olan kontroller, sürücünün kol mesafesinde bulunan dijital alanlarla bir araya getirildi. Vites değiştirme, güvenlik ve sürücü destek (ADAS) sistemleri ve sürüş modu seçimi gibi işlevler sol taraftaki alanda yer alırken, ses, klima kontrol telefonu ve yapay zeka işlevleri gibi kolaylık sağlayan özellikler sağ tarafta gruplandırıldı.

Lexus’un “gözler yolda” anlayışıyla bilgileri ön cama yansıtan bir sisteme yer verildi ve dijital yan aynalar, aracın çevresini izlemek için sürücünün baş hareketlerini en aza indirerek tamamen yola konsantre olmasını sağlıyor. Ön yolcu tarafındaki ultra geniş ekran ise, eğlence ve çeşitli mobilite uygulamaları için bir platform olarak kullanılabiliyor.

Yeni Arene işletim sistemi ile daha fazla fonksiyonellik

Lexus’un yeni Arene İşletim Sistemi yeni eğlence ve bağlantı sistemlerinin önünü açacak. AI (yapay zeka) kullanan ses tanıma sistemi, komutlara hızlı yanıt verecek ve kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabilecek. Sistem sürücünün rutinlerini ve tercih ettiği uygulamaları öğrenebilecek ve sorulmasına gerek kalmadan bunları otomatik olarak etkinleştirebilecektir.

Sürüş performansıyla öne çıkacak

Lexus, sürüş keyfini artırmak ve sürücünün kendisini otomobiliyle bir bütün hissetmesini sağlamak adına DIRECT4 dört tekerlekten çekiş teknolojisinin sağladığı hızlanmadan ve hassas güç kontrolünden yararlanıyor. Şu anda tam elektrikli Lexus RZ ve RX 500 performans hibritinde bulunan DIRECT4, her bir tekerlekteki yüke göre ön ve arka akslar arasındaki tahrik torkunu sürekli olarak dengeliyor. Bu, daha doğrusal hızlanma ve gelişmiş viraj performansı ile her sürüş koşulunda optimum çekişin elde edilmesini sağlıyor. Elektronik direksiyon sistem ise, Lexus elektrikli araçların özellikle virajlı yollarda daha sezgisel bir sürüş deneyimi sunmasını sağlayacak.

Yeni Arene İşletim Sistemi de, lüks otomobil veya performans otomobili gibi farklı sürüş modlarında aracın verdiği hisleri değiştirecek. Aracın sesi ve titreşimlerini değiştirerek duyusal deneyim seviyesini artıracak.

Lexus’tan yeni modüler mimari

Lexus’un yeni nesil elektrikli araçları, modeli ön, orta ve arka olmak üzere üç parçaya bölen yeni bir modüler yapıya sahip olacak. Bu, daha fazla tasarım özgürlüğü sağlayan sağlayacak bir süreç olan “giga-döküm” sistemi ile mümkün hale getirilecek. Bu arada gövdenin rijitliği artırılarak araç dinamiklerine katkıda bulunacak. Ayrıca batarya teknolojisindeki ilerlemelerin kolayca entegre edilmesine olanak tanıyan yeni mimari gelecekteki geliştirmelere de yanıt verilmesini sağlayacak.

Fabrikada, araçların üretim sürecinin her aşamasında otonom olarak hareket edeceği bir montaj hattı kullanılacak. Araç sadece bataryasını, motorunu, tekerleklerini ve kablosuz terminal bileşenlerini kullanarak üretim hattında ilerleyecek. Konveyör bantların üretim hattından çıkarılması, daha esnek fabrika yerleşimlerine olanak tanıyacak, seri üretim için süreyi azaltacak ve yatırım maliyetlerinden de tasarruf sağlayacak.

Lexus farklı teknolojilere sahip modellerle ürün yelpazesini genişletecek

Lexus, farklı modeller ve teknolojilerle yeni ürünler sunmaya devam edecek. Bu kapsamda üç farklı yaklaşıma sahip çok teknolojili elektrifikasyon yaklaşımını sürdürecek. Buna göre UX, NX ve RX SUV gibi birden fazla güç aktarma organı seçeneği sunan modeller; RZ gibi Lexus’un mevcut global mimari platformunu kullanan tam elektrikliler ve LF-ZC konseptini baz alan yeni nesil platformda üretilen tam elektrikliler ürün gamında olacak. 2026 yılına kadar Lexus ürün yelpazesini genişletmek ve çeşitlendirmek için elektrikliler dahil olmak üzere tüm bu kategorilerde model tanıtımı yapılacak.

Bu araçların tamamı güç aktarma organlarındaki geliştirmelerden ve batarya teknolojisindeki sürekli iyileştirmelerden faydalanacak. Buna göre Lexus, yaklaşık 20 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 kapasitede şarj olabilen ve yaklaşık 800 kilometre menzili sunması beklenen yeni bir lityum-iyon performans bataryası da dahil olmak üzere yeni batarya teknolojilerinin ilk uygulayıcısı olacak. Daha düşük maliyetli bir batarya da kullanıma sunularak, müşteri için alternatifler artırılacak.

Manuel şanzımanlı elektrikli heyecanı

2024 yılında ise, RZ ürün yelpazesi yeni bir önden çekişli versiyonu içerecek şekilde genişleyecek. Ardından One Motion Grip elektronik direksiyon seçeneği ilk kez sunulacak. Aynı zamanda Lexus’un sürüş keyfine odaklanma hedefinin bir parçası olarak tam elektriklilerde manuel şanzıman hissini ve çalışmasını sağlayan bir sistem de planlanıyor. Araç dışarıdan bakıldığında diğer elektrikliler kadar sessiz olacak, ancak sürücü motor sesi ve titreşimler de dahil olmak üzere manuel şanzımanlı bir aracın tüm keyif veren hislerini yaşayacak.