En iyi MG distribütörü MG Türkiye seçildi!

CARMEDYA.COM – Londra’da gerçekleştirilen 2023 MG Global Bayi ve Distribütör Konferansı’nda, Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği MG Türkiye, Yılın En İyi Distribütörü seçildi.

60’tan fazla ülkeden 200’ün üzerinde yabancı ülke temsilcisinin katılım sağladığı organizayonda SAIC Motor, bayi ortaklarına küresel hedeflerini aktardı. SAIC’nin 2023 yılında Çin pazarı hariç global satış hacminin 1.2 milyon adedi bulması beklenirken, MG markasının Avrupa pazarında 250 bin adetten fazla satış yapması hedefleniyor. 2024 yılında MG markasının yıllık küresel satış hacminin 1 milyon adedi aşması öngörülürken, bu miktarın neredeyse yüzde 30’u yeni enerjili araçlar tarafından oluşturulacak. Büyüyen hedefler doğrultusunda MG, Avrupa’daki araç üretim üssünün yer seçimi sürecini de başlattı.

Önümüzdeki yıl 100’üncü yaşını kutlamaya hazırlanan MG, konferans dahilinde yılın en iyi distribütörlerini ödüllendirdi. Bu kapsamda MG’yi Türkiye’de temsil eden Doğan Trend Otomotiv, yükselen satış ve satış sonrası performansıyla tüm dünya genelinde “Yılın En İyi Distribütörü” seçilerek çok önemli bir başarıya imza attı. Bu prestijli ödülün, yapılan doğru ve etkili çalışmaların bir sonucu olduğunu söyleyen Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Doğan Trend Otomotiv olarak Türkiye’de ilk MG modelini Nisan 2021’de satışa sunduk. Yaklaşık 3 sene önce başladığımız bu yolculukta Türkiye elektrikli otomobil pazarının öncü markalarından olduk ve birçok ilke imza attık. Gerek yatırımlarımız, gerek elektrikli araç odaklı yapılanmamız ve en önemlisi cesur davranarak tüm ekibimizin gayretiyle güzel bir başarıya imza attık. Bu özel ödüle sahip olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gelecek çalışmalarımız ve yatırımlarımız için önemli bir motivasyon kaynağı olurken zamanlamanın SAIC Motor’un Avrupa’da planladığı üretim üssü için yer seçimi sürecine denk gelmesi de kıymetli oldu. Türkiye, MG’nin Avrupa’daki birinci lig ülkelerinden biri konumunda. Tüm MG ülkelerinin katıldığı ödül töreninde ülkemizin bayrağını dalgalandırmak da ayrıca bir gurur kaynağı oldu” dedi.

Türkiye’de elektrikli otomobilden bahsedilmediği bir dönemde pazara iddialı bir giriş yaptıklarını ifade eden Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal ise, “MG’yi Türkiye’ye satışa sunduğumuz ilk dönemde ya ufak segmentlerde küçük hacimli elektrikli araçlar ya da yüksek performanslı sportif lüks elektrikliler vardı. Bu iki uç segmentin arasında standart bir ailenin kullanabileceği bir elektrikli araç ya da SUV seçenek bulmak oldukça güçtü; hatta hiç yoktu. MG olarak bunu ilk kez piyasaya sunan marka olma cesaretini gösterdik. Her sene üstüne ekleyerek devam ettiğimiz faaliyetlerimizi ilerletmeye devam ediyoruz. İlk modelimizi Nisan 2021’de satışa sunduk ve o yılı 468 adetlik toplam satışla tamamladık. 2022’de büyük bir ivme yakaladık ve yılı 1627 adetle kapattık. Bu yıl ise ilk 9 ayda gerçekleştirdiğimiz 7 bin 500 adedi aşan satışla ivmemiz artarak sürüyor” dedi.

Yıl başında; 2023 için 5 bin adetlik bir satış hedefi belirlediklerini vurgulayan Tibet Soysal, sözlerine şöyle devam etti: “Satışlarımızda artarak devam eden performans, hedeflerimizi revize ederek iki katına, 10 bin adede çıkarmamızı sağlamıştı. Satış performansımızın yılın ikinci yarısında da sürmesi ve devamında gelen bu prestijli ödül, bizi hedefimizi tekrar yükseltme yönünde motive etti. Bugün itibarıyla; yıl sonu hedefimizi 3 katına, 15 bin adede çıkarmış bulunuyoruz. Türk tüketicisinin MG’nin birbirinden iddialı elektrikli ve benzinli modellerine olan teveccühü bizi çok mutlu ediyor. Bu güven ve ilginin karşılığını en iyi vermeyi sürdürmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.”

Başarı için işini iyi yapan bir bayi teşkilatının oluşturulması gerektiğine işaret eden Tibet Soysal, “Kısa sürede MG bayi yapılanmamızı da yeni yatırımlarla büyüttük. Bugün itibarıyla 27 adet MG bayimiz var ve hedefimiz, 2024’te bu rakamı 34 adede yükseltmek. Satış ve satış sonrası yatırımlarımız artarak devam ediyor ve bayi sayımız da buna paralel olarak hızla artıyor” diye konuştu.

Ağustos’ta satılan 3 MG’den 1’i MG4 Electric oldu

MG, Avrupa pazarlarında genişlemesini sürdürüyor. Yılın ilk 8 aylık döneminde yaklaşık 150 bin adetlik satış hacmine ulaşan marka, yıllık bazda yüzde 150’lik bir büyüme kaydetti. Dünya çapında bayrak taşıyıcısı konumuna gelen MG4 Electric aracının satış hacmi 46 bin adede ulaştı. MG4 Electric, Türkiye pazarında da markanın itici güçleri arasında yer alıyor. 1 milyon 299 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılan yüzde 100 elektrikli MG4 Electric, iki ayrı donanım seçeneğine sahip. Aracın Comfort versiyonu 170 PS güç ve 350 kilometrelik WLTP menzile sahipken, 204 PS gücündeki Luxury versiyonu karma kullanımda 435 kilometre, şehir içindeyse 577 kilometreye varan WLTP menzil sunabiliyor. Çocuk ve yetişkin yolcuların güvenliği, korunmasız yol kullanıcılarının (yayalar) koruması ve araç güvenlik destek fonksiyonlarının test edildiği zorlu Euro NCAP testlerinde, MG4 Electric’in güvenliğinin 5 yıldız ile tescillenmesi dikkat çeken bir başka özellik olarak öne çıkıyor. MG4 Electric, 50:50 ağırlık dağılımı, alçak ağırlık merkezi, sınıfının üstünde boyutları, arkadan itişli sürüş sistemi ve MG Pilot teknolojik sürücü destek sistemleri ile öne çıkıyor.

İddialı hedeflere MG Cyberster yakınlaştıracak

Yüzyılın MG’si olarak lanse edilen MG Cyberster’ın ise hem MG hem de SAIC Motor’un iddialı hedeflerine çok daha hızla ulaşması bekleniyor. MG’nin 100’üncü yılı için hazırlanan, tamamen elektrikli iki kişilik roadster model Cyberster’ın, 2024’ün yaz aylarında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. İki koltuklu bir roadster olan Cyberster, MG markasının merakla beklenen spor otomobil üretimine dönüşünü gözler önüne seriyor. MG Cyberster, tamamen elektrikli güç aktarma sistemi, kapsamlı teknolojik sürüş destek sistemleri ve çağdaş kabini ile köklü mirası geleceğe taşımaya hazırlanıyor. Cyberster’ın tasarımı; uzun kaputu, alçak burnu ve tamamen açılabilen tavanı, MG markasının zengin mirasına ve çok beğenilen roadster geçmişine gönderme yapıyor. Ayrıca özgün kanat tipi kapılar ve “Kammback” arka tasarım gibi çarpıcı özelliklere de sahip. Tek motor olarak 231 kW ya da 250 kW’lık güç çıkışlarına ek olarak 150 kW+230 kW’lik çift elektrikli motorlarla üretilecek olan MG Cyberster’ın, versiyona bağlı olarak arkadan itişli veya dört tekerlekten çekişli aktarma ile yollara çıkması planlanıyor. Versiyona göre 0-100 km/s hızlanması 5.2 saniye ile 3.7 saniye arasında değişecek olan MG Cyberster, 195 km/s ile 208 km/s arasında değişen, elektronik olarak sınırlandırılmış maksimum hızlara ulaşabilecek. İki kişilik elektrikli sürüş keyfi için menzilin, 500 kilometrenin üzerinde sunulması planlanıyor. Aracın elektrikli katlanabilen tavanı yaklaşık 15 saniyede işlemini tamamlayabiliyor.