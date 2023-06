Volvo yeni modeli EX30’un iç mekan detaylarını paylaştı

CARMEDYA.COM – Volvo Cars kısa süre sonra yollara çıkacak yeni modeli EX30’un detaylarını paylaşmayı sürdürüyor.

Sürdürülebilirlik anlayışıyla üretilen Volvo Cars’ın yeni küçük SUV’u EX30, şık bir iç mekân ve içerisinde özenle kullanılan malzemelerle birlikte etkileyici bir tasarım sunuyor. Sorumluluk anlayışıyla tasarlanan iç mekânda, çeşitli renk ve dokularda, kot, keten ve yün gibi geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemeler kullanılıyor.

Volvo EX30, tek bir ekranda karmaşıklığı ortadan kaldırarak, kullanıcı odaklı ve keyifli sürüş deneyimi sağlıyor. Türünün ilk örneği olan gösterge panelini tamamen kaplayan bir soundbar ve bir dizi akıllı depolama alanı gibi özellikler, kullanıcılara ve yolculara sanki daha büyük bir otomobilde bulundukları hissini veriyor.

Volvo Cars İç Tasarım Başkanı Lisa Reeves, “Volvo EX30, İskandinav tasarımının en iyi unsurlarını bir araya getiriyor. Yeni malzemeler, yaratıcı dokular ve renkler, akıllı işlevsellik ve harika bir kullanıcı deneyimi, her otomobilimizde olduğu gibi EX30’da da kendini gösteriyor. Volvo EX30’da tüm bu unsurlar özenle kullanılmış ve küçük bir pakete akıllıca sığdırılmış diyebiliriz” dedi.

Birinci sınıf ses kalitesiVolvo EX30’da yer alan, türünün ilk örneği Soundbar, ev ses sistemlerinden ilham alınarak tasarlandı. Soundbar’da tek bir ses çubuğu içerisinde birkaç hoparlör yer alıyor ve otomobilin kabininde premium bir ses olanağı sağlıyor. Donanımlar arasından Harman Kardon high-end ses sistemi de tercih edilirse, en sevilen müzikleri ve podcast’leri olağanüstü bir ses kalitesinde dinleme imkanı sunuyor.

Soundbar, hoparlörleri tek bir bileşen içinde kümeliyor, böylelikle kullanılan kablo ve malzeme miktarını azaltarak akıllı tasarımın harika bir örneğini oluşturuyor. Ön camın altına yerleştirilmiş ve kokpit tasarımına sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş bu tasarım ilk başta fark edilemeyebiliyor. Ancak, bu tasarım sayesinde kapılarda hoparlör kullanımına ihtiyaç duymadan, bunun yerine araç içinde çok daha fazla depolama alanı sunuluyor.

Aynı şekilde cam açma kapama düğmeleri, hem sürücü hem yolcu için kolay ulaşılabilecek şekilde orta konsolda konumlandırılıyor. Torpido gözü ise orta ekranın altında yer alıyor. Böylelikle, düz zeminin sağladığı ekstra alan daha rahat kullanılabiliyor, hem sürücü hem de yolcu torpidoya kolaylıkla erişebiliyor. Tüm bu örnekler ve diğerleri, EX30’un tasarımının merkezileştirme ilkesine göre gerçekleştirildiğini gösteriyor.Çok yönlü kullanım imkanı sunan orta konsol, bir kaydırma sistemi sayesinde ihtiyaca göre şekillendirilebiliyor. Bardak tutucunun üst kısmı, kahvenin veya akıllı telefonun sabitlenmesi için dışarı kaydırılabilme veya daha fazla depolama alanı sağlamak için içeriye itilebilme olanağı sunuyor. Alt tünelde, güneş gözlüğü veya kulaklık gibi küçük eşyalar için koruyucu bir saklama alanı yer alıyor.

Yukarıdaki geniş açık alana ise çanta yerleştirebiliyor.

Rahatlık söz konusu olduğunda arkadaki yolcular da unutulmamış. Telefonlar için ön koltuk arkasında özel cepler yer alıyor. Orta konsolun altında arkadaki yolcular için düzgün bir saklama kutusu bulunuyor. Ayrıca bagaj kapağının içinde kullanışlı bir boyut kılavuzu eklenmiş. Böylelikle mobilya almaya gidildiğinde ya da alınan yeni bir masanın otomobile sığıp sığmayacağından emin olunmadığı zamanlarda bu kılavuz yol gösteriyor.

Bir boşluk hissi yaratmak

EX30’un iç tasarımında yer alan merkezileştirme teması, gösterge panosunun ortasında yer alan 12,3 inçlik ekranda da kendini ortaya koyuyor. Ekran, bir sürücü olarak ihtiyaç duyulan tüm bilgileri içeriyor. Her şeyi tek bir ekrana sığdırmak, sürücünün etrafında bir ferahlık hissi yaratmanın yanı sıra malzemelerden tasarruf edildiği anlamına da geliyor.

Volvo Cars UX (Müşteri Deneyimi) Başkanı Tom Stovicek, “EX30’un içinde, bağlamsal ve odaklanmış arayüzler kullanma stratejimize devam ediyoruz .Tek bir ekranda, hız ve şarj seviyeleri gibi temel sürüş bilgileri üstte belirgin bir şekilde konumlandırılırken; aşağıda, navigasyon, medya ve diğer kontroller kolaylıkla görülebiliyor ve erişilebiliyor. Ayrıca, her an ihtiyaçlarınıza en uygun işlevleri sağlayan bağlamsal bir tuş da ekledik” dedi. Orta ekran ayrıca, en önemli bilgiler dışında her şeyi ortadan kaldıran ‘ferah’ bir görünüm sunuyor. Bu özellik, hem ekstra odaklanma sağlıyor hem de uzun yolculuklar sırasında, özellikle gece kullanımlarında, gözlerinizin üzerindeki yükü azaltabiliyor. Volvo EX30’da, en son teknolojiye sahip bilgi-eğlence sistemini sunma hedefi doğrultusunda, Google uygulaması yerleşik olarak yer alıyor. Bilgi-eğlence sisiteminde, Google Asistan, Google Haritalar ve Google Play’deki en sevdiğiniz diğer uygulamalar hands free özelliğiyle yer alıyor. EX30 aynı zamanda kablosuz Apple CarPlay işleviyle sunulan ilk Volvo otomobil olarak öne çıkıyor.

Bilgi-eğlence sistemi mevcut olduğu yerlerde 5G bağlantısı ile sunuluyor. ; Qualcomm Technologies, Inc.’in Snapdragon Kokpit Platformları tarafından desteklenen bu birinci sınıf araç içi deneyim hız konusundaki beklentileri de karşılayacak.

Dört farklı iç oda seçeneği

Yeni Volvo EX30’u seçerken, dört farklı iç ‘oda’ arasından seçim yapılabiliyor. Her oda, malzemelere sürdürülebilir bir yaklaşım getirirken her birinin teması farklı. Örneğin, kot kumaşının zamansız çekiciliğiyle tasarlanmış bir iç tasarımda kot geri dönüşümünden elde edilen atık ürünler kullanılıyor. Sunulan diğer malzemeler arasında eski pencere çerçeveleri ve panjurlar gibi atık maddelerden yapılan geri dönüştürülmüş plastik; keten tohumu bitkilerinden elde edilen ve bir Volvo Cars Tech Fund yatırımı olan Bcomp tarafından sağlanan, yenilenebilir bir lif olan keten; yüzde 70 geri dönüştürülmüş polyester içeren bir yün karışımı; ve geri dönüştürülmüş plastik içeren yapılandırılmış örgü koltuk malzemeleri gibi materyaller yer alıyor. Volvo EX30’da ayrıca, Nordico’nun kullanıldığı iç döşeme seçeneği de yer alıyor. Nordico, PET şişeler gibi geri dönüştürülebilir ürünlerden, İsveç ve Finlandiya’daki ormanlardan elde edilen biyolojik malzemelerden üretilen, yenilikçi ve teknik olarak gelişmiş bir malzeme…

İskandinav tasarımının en iyi örneklerini içinde barındıran yeni Volvo EX30’un dünya prömiyeri 7 Haziran’da Milano’da yapılacak ve aynı tarihte seçili pazarlarda sipariş veya ön sipariş için hazır olacak.