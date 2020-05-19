Lexus’un Takumi Belgeseli Türkçe altyazı ile YouTube’da

CARMEDYA.COM – Lexus’un sıra dışı lüks özelliklerinin yaratıcılarından olan Takumi Ustaları’nın sırları, Türkçe altyazı ile yayına giren ‘Takumi Living’ belgeselinde açıklanıyor.

Bu özel belgeseli, bugünden itibaren ücretsiz olarak ve kayıt gerektirmeden Lexus Türkiye’nin Youtube kanalından izlemek mümkün olacak.

Lexus modellerinin tüm üretim aşamasından sorumlu olan ve özel yetenekleriyle herkesi kendine hayran bırakan Takumi Ustaları, otomotiv üretimini adeta sanata dönüştüren kişiler olarak anılıyorlar.

Genel olarak bir işte uzman unvanı almak için 10 bin saatlik çalışma yeterli olurken Lexus’un Takumi Ustaları, 60 bin saatlik deneyimle bu mertebeye ulaşıyorlar. Bu, 8 saatten 250 günde yapılacak çalışmayla 30 yıla denk geliyor.

Lexus’un ustalara özel olarak hazırladığı belgeselde, hayatlarını el işçiliğine adayan dört Japon zanaatkara yer veriliyor. Otomotiv işçiliğinde uzmanlaşan bir zanaatkarın yanı sıra, iki Michelin yıldızlı bir şefin, geleneksel kağıt kesme zanaatkarının, dünyanın en eski yapı firmalarından birinde çalışan bir marangozun hikayesi izlenebilecek.

Bilgisayar sistemleri otomobil üretiminin ve tasarımının temelini oluştursa da, Lexus’da el işçiliği, en yüksek kaliteyi sağlamak adına en önemli unsur olmaya devam ediyor. Lexus, sahip olduğu bu üstün kaliteyi çok üstün yeteneklere sahip olan usta zanaatkarlarına, Takumi Ustaları’na borçlu.

Lexus tasarımının vazgeçilmez parçası olan Takumi Ustaları, boyanın hatasız olmasından elle yapılan deri döşemenin dikişlerinin kusursuz olmasına kadar birçok detayı gözden geçiriyor. Takumi Ustaları’nın yetenekleri o kadar üst seviyededir ki, hareketleri dijitalleştirilip, aracın dış yüzeyini boyayan robot programlarına uygulanmış. Hatta Takumi Ustaları öyle önemlidir ki aynı anda iki Takumi Ustası’nın uçağa binmelerine bile izin verilmez.

2050 yılında, makinelerin, neredeyse her alanda insan performansını aşabilecek kapasiteye erişeceği tahmin edilse de, Lexus, el işçiliğinin her zamankinden daha kıymetli olacağını düşünüyor. 54 dakikalık ‘Takumi Living’ belgeseli de, mükemmelin peşinde olanların yaşamını anlatıyor.

Ücretsiz ve kayıt olmadan izlenebilecek belgesel linki:

https://bit.ly/Lexus_TakumiBelgeseli