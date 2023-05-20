Kadınlar Mobil Oil Türk desteğiyle tedarik zincirinde güçleniyor

CARMEDYA.COM – Türkiye’de kurulan ilk madeni yağ ve akaryakıt firması olan Mobil Oil Türk AŞ, iş dünyasında kadın nüfusunun artırılması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda Mobil Oil Türk AŞ, dünyanın birçok ülkesindeki kadın iş sahiplerine, büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları için fırsatlar sunan WEConnect International ile birlikte hayata geçirdiği örnek iş birliğiyle kadınlara networklerini geliştirme imkânı sağlıyor. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen “Satın Almacıyla Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi” Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

“Büyük bir kaynak kullanılmıyor”

Etkinlik kapsamında dünya çapında ve Türkiye’de kadın sahipliğindeki işletmelerin desteklenmesi ve “Kadının tedarik zincirinde güçlenmesi” amaçlanıyor. Etkinlikte, “Tedarikte Çeşitlilik” ilkesini benimseyen ve kendi tedarik zincirine kadın iş sahiplerini katmayı hedefleyen birçok global ve lokal şirketin üst düzey yöneticileri bir araya getirildi. İş hayatında kadının önemine dikkat çeken ExxonMobil Madeni Yağlar Avrupa, Afrika, Orta Doğu Sürdürülebilirlik Yöneticisi Eda Demir, “Dünya Bankası’nın yaptığı bir çalışmaya göre, kadın iş yeri sahiplerine ya da kadına ekonomik anlamda bir destek verildiğinde, kadın aldığı o desteğin yüzde 90’ını sağlığa, eğitme ve çevresine fayda olarak geri veriyor” dedi. Dünyadaki toplam finansmanın sadece yüzde 1’inin kadınlara sağlandığını vurgulayan Eda Demir, “Devlet ihalelerinde kadınlara verilen iş yine aynı yüzdelerde. Bir finansal çalışmaya göre de bugün kadınlara, erkeklere tanınan eşit haklar verilse, dünyanın gayrisafi milli hasılası 28 trilyon dolar büyüyecek. Bugün kullanılmayan korkunç büyük bir kaynaktan bahsediyoruz” diye konuştu.

ExxonMobil Madeni Yağlar Avrupa, Afrika, Orta Doğu Sürdürülebilirlik Yöneticisi Eda Demir

“İş yerlerinin sadece yüzde 1,3’ü kadınların”

Türkiye’nin OECD’ye göre bile çok geride olduğuna işaret eden Eda Demir, şöyle devam etti: “Kadın nüfusumuz, toplam nüfusun yarısı ama sadece yüzde 25 civarında kadın iş hayatında. İş hayatındaki kadınlarımıza baktığımızda bunlar sezonluk, ağırlıklı tarım işçisi. Kadın iş yeri sahipliği oranı yüzde 1,3. Bir tarafta tam olarak potansiyelini kullanamadığımız korkunç zeki, üretici, 1’i 5 yapan bir cinsiyet grubu var. Şimdi Exxon Mobil bir kere bunun farkında, global düzeyde de farkında. Biz yıllardır Women’s Economic Opportunity adıyla başlayan bir girişime destek veriyoruz. Biliyorsunuz; Birleşmiş Milletler’in 17 sürdürülebilirlik hedefi var. Bunun 14’ü için uğraş gösteriyoruz ama bizim için sosyal anlamda ağırlık noktası sağlık, eğitim ve kadındır.”

“Kadınlara fırsat yaratmaya devam edeceğiz”

90’dan fazla ülkede 10 binlerce kadına farklı STK’lar üzerinden ulaştıklarını belirten Eda Demir, “WEConnect, 2009 yılında kurulmuş ve biz 2017’den beri bu STK’yı destekliyoruz. Çünkü şunu görüyoruz. Kadın iş yeri sahiplerine biz destek verirsek şirket için de avantajlı çünkü kadın iş yerleri bir kere çevik, hızlı, yaratıcı ve tabii ki rekabetçi. O yüzden bizim satın almalarımızın 3 milyar doları bugün itibarıyla lokal ve kadın diye dediğimiz gruplardan yapılıyor dünyada. 2025 için de hedefimiz 6 milyar dolar. WEConnect bize kadın iş yeri sahipleriyle buluşmamızı sağlıyor. Hedefimiz bu iş birliği ile başka kurumları da bu fırsattan faydalandırmak. Aktiviteler yapıyoruz, 7’ncisini yaparak bugüne kadar 300’den fazla değerli kadın iş yeri sahibine ulaştık” dedi. Organizasyon kapsamında düzenlenen oturumlarda 5 kadın girişimci projelerini tanıtma fırsatı buldu. Söz konusu projeler, jürinin oylarıyla derecelendirildi. Bu kapsamda her bir kadın girişimci için bir jüri üyesi mentorluk desteği sağlayacak.

“Kadınları tedarik zincirine dahil ediyor”

WEConnect International’ın, 2009’dan beri dünyada, 2013’ten bu yana da Türkiye’de faaliyet gösterdiğini söyleyen WEConnect Türkiye Direktörü Nurdan Gündoğdu ise, “Hedefimiz 140’tan fazla ülkedeki kadın iş sahiplerini global şirketlerin ve kurumların tedarik zincirine dahil etmek. Yaptığımız çalışmalarla WECommunity Platformu’nda yer alan 17 binden fazla kayıtlı kadın girişimci, 180’den fazla kurumsal üyeye ulaşarak global pazarlara açılma şansı elde ediyor” dedi.