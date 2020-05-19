Suzuki V-Strom 1050 Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Suzuki, adventure sınıfındaki temsilcisi V-Strom serisinin en güçlüsü yeni DL1050 modelini tanıttı.

Suzuki’nin off-road motosikletleri DR-Z ile DR Big modellerinden ilham alınarak geliştirilen V-Strom 1050; V-Twin motoruyla pazara iddialı giriyor. Türkiye’de Mayıs ayından itibaren 149 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmaya başlanan V-Strom serisinin yeni üyesi, 1050 ve 1050 XT donanım versiyonlarıyla motosiklet tutkunlarının karşısına çıktı.

İlk olarak Suzuki tarafından uygulanan karakteristik ön gaga tasarımı, yeni nesil V-Strom 1050 ve 1050 XT ile daha agresif ve kalın bir görünüme kavuşuyor. Bronz renkle kaplanan silindir kapağı, manyeto kapağı, su pompası kapağı ve debriyaj kapağı, siyah motor gövdesi ile etkileyici bir kontrast oluşturuyor. Kendine has dikdörtgen bir şekle sahip dikey konumlandırılmış ön far, yol yüzeylerini ve emniyet şeritlerini belirgin şekilde aydınlatıyor. Konik alüminyum gidon ise off-road hissini artırıyor.

V-Strom 1050 bünyesinde “Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi” özelliklerini barındırıyor. Bu sistemler arasında; ABS’nin yatık durumdayken de aktif hale gelmesini sağlayan Hareket Takip Fren Sistemi, yokuş yukarı fren yapıldığında kaymayı önleyen Yokuş Kalkış Kontrol Sistemi, yokuş aşağı arka tekerleğin kalkmasını önleyen Eğime Bağlı Kontrol Sistemi, gaz kelebeğinin çalıştırılmasına gerek kalmaksızın belirlenen hızı koruyan Seyir Kontrol Sistemi ve ağırlığa göre optimum frenleme sunan Yüke Bağlı Kontrol Sistemi yer alıyor. 3 farklı Suzuki Sürüş Modu, keskin gaz kelebeği tepkisinden en yumuşağına kadar sürücüye farklı kullanım modları sunuyor. Çekiş Kontrol Sistemi ise sürekli olarak ön ve arka teker hızını, gaz kelebeğinin konumunu, krank ve dişli pozisyonlarını denetleyerek ateşleme zamanı ve hava çıkışlarını yönetiyor.

Çift taraflı alüminyum şasi

V-Strom 1050’de yer alan dayanıklı çift taraflı alüminyum şasi, motorda ve yol hakimiyetinde denge sağlamaya yardımcı olurken süspansiyonlar ise kullanım koşullarına göre ayarlanabiliyor. Motosikletteki sürüş keyfini, standart olarak sunulan Bridgestone Battlax Adventure A41 lastikler tamamlıyor. Yüksekliği ayarlanabilir ön cam ve 20 mm yüksekliğe kadar ayarlanabilir konforlu koltuklar da uzun sürüşlerde yorgunluğu azaltmaya yardımcı oluyor. 1050’de yer alan ve sol gidon kolundaki butonla da yönlendirilebilir olan çok fonksiyonlu LCD ekran gösterge panelinde ise; hız göstergesi, dijital gösterge, vites göstergesi, km sayacı, anlık ve ortalama yakıt tüketimleri, sürüş menzili ile güvenlik ve motor gösterge bilgileri yer alıyor. Gösterge panelinin solunda yer alan USB çıkışı ise akıllı telefon, navigasyon ve benzeri cihazlar için bir güç kaynağı olarak kullanılabiliyor.

Çevreci motor

V-Strom 1050, sahip olduğu motor özellikleriyle fark yaratırken yeni Euro5 emisyon standartlarını da karşılıyor. 1037 cc hacmindeki su soğutmalı 90 derece V-Twin motor, 8500 d/d’da 106 HP güç üreterek yüksek performans sağlıyor. Şehir, kırsal yollar, rüzgar geçişleri, toprak yollar gibi farklı durumlarda sürüş keyfini maksimize eden rafine motor, fabrika verilerine göre 100 km’de ortalama 4,9 litre yakıt tüketimiyle de avantaj sağlıyor. Motorda yer alan düşük RPM destek sistemi ve elektronik gaz kelebeği; sürücünün durduktan sonra hareket edişini ve ani manevraları kolaylaştırıyor. Ayrıca ekzantrik mili ve zamanlaması, çift ateşleme teknolojisi, motor kontrol modülü ve sıvı soğutmalı yağ soğutucusu gibi fonksiyonlar motor verimliliğini artıran özellikler arasında bulunuyor.