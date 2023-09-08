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Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası Başlıyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Türkiye’de ilk kez 2019 yılında düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’nın dördüncüsü 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde, saat 10:00 ile 18:00 arasında Yenikapı – İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Electric Hybrid Cars Dergisi tarafından düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’nda, aralarında, ABB, Castrol, Citroën, E-Garaj, EniSolar, G-Charge, Honda, Hongqi, KIA, Lexus, Lixhium, Lumhouse, MG, Renault, Suzuki, Skywell, Sharz, Toyota, Voyah ve Wallbox gibi markaların, en yeni elektrikli ve hibrit modelleri de test edilebilecek.

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2023 yılında da otomotiv, teknoloji, finans, mobilite markalarının desteklediği etkinlikte, ülkemizde pazara sunulan modellerden, henüz Türkiye’de yollara çıkmayan modellere kadar, birbirinden özel elektrikli ve hibrit araçlar boy gösteriyor. Aynı zamanda, üniversitelerin ve girişimcilerin katılımıyla yerli projeler de misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Etkinlik kapsamında, otomobil ve teknoloji meraklıları bir hafta sonu boyunca elektrikli araçları pist üzerinde deneyimleme şansı buluyor. Bununla birlikte ziyaretçiler, drone yarışları, otonom araç parkuru, elektrikli karavan çalışmaları, elektrikli deniz araçları ve solar destekli şarj üniteleri gibi birçok farklı çalışmayı yakından izleme şansına sahip oluyor. Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası kapsamındaki tüm aktiviteler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Katılımcılar kayıtlarını etkinlik alanında veya elektriklisurushaftasi.com web sitesi üzerinden yapabilecekler.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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