Anadolu Isuzu’nun elektrikli kamyonu BIG.e seri üretime geçti

CARMEDYA.COM – Tamamen Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi tarafından geliştirilen tam elektrikli BIG.e, test süreçlerini başarıyla tamamlayarak seri üretime başladı.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Elektrikli araçlara yönelik vizyonumuz, geleceğin taşımacılık ihtiyaçlarını karşılamada kritik bir rol oynuyor. Hızla büyüyen e-ticaret pazarı, lojistik ve mobilite alanlarında yeni çözümleri zorunlu hale getirirken, bu dönüşüm süreci şehir içi taşımacılıkta daha verimli ve çevreci alternatiflere olan ihtiyacı artırıyor. Anadolu Isuzu olarak, sektörde oluşan bu değişimi öngörerek yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklandık.”

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan

BIG.e’nin yerli üretimine dikkat çeken Arıkan, sözlerine şöyle devam etti: “AR-GE merkezimizde geliştirdiğimiz ve Anadolu Isuzu’nun Çayırova’daki akıllı fabrika özelliklerine sahip tesislerinde üretilen BIG.e, yerli üretimin gücünü ortaya koyarak ülkemizin teknolojik yetkinliğini uluslararası pazarda temsil edecek bir simge niteliğinde. Anadolu Isuzu’nun güçlü mühendislik altyapısını, tasarım yetkinliğini ve yenilikçi vizyonunu yansıtan BIG.e’nin, şehir içi mobiliteye yeni bir boyut kazandıracağına inanıyoruz. Seri üretime geçtiğimiz ve sipariş sürecini başlattığımız BIG.e, şehir içi taşımacılıkta verimli, ekonomik ve düşük işletme maliyetli bir alternatif sunarak pazarda fark yaratacak. BIG.e, Anadolu Isuzu’nun hafif ticari araç segmentinde genişleyecek olan ürün portföyünün önemli bir göstergesi. BIG.e’nin Anadolu Isuzu’nun sürdürülebilirlik vizyonundaki rolüne vurgu yapan Arıkan, “BIG.e, yeşil enerjiye geçişi destekleyen en önemli adımlarımızdan biri. Sıfır emisyon değerleriyle karbon ayak izimizi azaltarak sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunuyor.”

Ekonomik avantajlar

Şehir içi mobilitede yenilikçi bir yaklaşım sunan BIG.e, kamu hizmetlerinden özel sektöre, üniversite kampüslerinden belediyelere, e-ticaret firmalarından lojistik depolara kadar birçok alanda görev yapması için tasarlanmış. Düşük enerji tüketimi ve bakım maliyetleri gibi avantajlara sahip olan araç özellikle esnaf, KOBİ’ler, havalimanları ve limanlar gibi çeşitli ölçekteki işletmelere hitap ediyor.

AOS (Anadolu Otomotiv Sanayi) markası ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satışa çıkan BIG.e; kompakt yapısı, manevra kabiliyeti ve yenilikçi elektrikli motoru dikkat çekiyor. Yaklaşık 4 metreküp iç hacme ve 1000 kg taşıma kapasitesine sahip olan araç, 9.4 kW gücündeki elektrikli motora sahip. BIG.e 10,5 kWh batarya ile 100 km, 15,7 kWh batarya ile 135 km ve 21 kWh batarya ile 170 km menzil sunuyor. Standart prizden şarj edilebilen araç, şarj istasyonlarını da kullanabiliyor. Hızlı şarj ile pilin yüzde 10’dan yüzde 80’e ulaşması ise yaklaşık 1 saat alıyor.

Özellikle kompakt boyutlarıyla kalabalık kentlerin dar sokaklarında önemli avantajlara sahip Big.e, tavan kliması başta olmak üzere kokpitte de ihtiyaç duyulan donanımlara sahip.

Aracın Türkiye satış fiyatı ise 1 milyon 150 bin TL bandında…