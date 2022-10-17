Renault kendi evinde elektrikli araç vizyonunu sergiliyor

CARMEDYA.COM – Renault, 17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Porte de Versailles’de “Revolution Is On” temasıyla gerçekleşecek olan 89. Paris Otomobil Fuarı’nda elektrikli modelleriyle yerini aldı.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Renault, bu yıl Paris Otomobil Fuarı’nda dünya lansmanlarını gerçekleştirdiği Z4ever, R5 Turbo 3E ve Kangoo E-Tech %100 Elektrikli modelleriyle bizleri elektrikli geleceğe taşıyor. Diğer taraftan Scenic Vision, Austral, Megane E-Tech %100 Elektrikli ve Arkana modelleriyle C segmentindeki atağını da gözler önüne seriyor. Türkiye’de 2023 yılının ilk yarısında satışa sunmayı planladığımız Yeni Renault Austral ve Megane E-Tech %100 Elektrikli modelleriyle, Renault’nun C segmentindeki büyük atağını biz de ülkemizde sürdüreceğiz. Merakla beklenen ve tarihinde ilk kez E-Tech %100 Elektrikli versiyonuyla sunulan Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli modelini de 2023’ün ilk yarısında Türkiye’de kullanıcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Renault CEO’su Luca De Meo, “Renault olarak otomobilleri seviyoruz. Bu nedenle Paris Otomobil Fuarı’ndayız. Günümüzde, yenilikçi bir yaklaşımla otomobil sevgisini ve modern otomobili yeniden yorumlama fırsatına sahip olduğumuza inanıyorum. 4L efsanesini yarattığımızda, yaptığımız şey de tam olarak buydu. Renault tarihinin en sembolik otomobillerinden biri ve Renault 4’ün modern bir yorumu olan 4EVER Trophy, elektrikli gelecek yolunda bize ipuçları veriyor” dedi.

Renault CEO’su Luca De Meo

4EVER Trophy B-SUV olarak yeniden hayat bulan bir simge

Renault, üretimi sona erdikten otuz yıl sonra ikonik Renault 4’ün güncel elektrikli bir versiyonu olan 4EVER Trophy’i Paris Otomobil Fuarı’nda sergiliyor. Bu hafif maceracı “show car” 4L Trophy İnsani Yardım Rallisi’nin 25. yıl dönümünü kutluyor. 4EVER Trophy, 2025’te pazara sunulması planlanan, geleceğin %100 elektrikli B-SUV modelinin habercisi olarak öne çıkıyor.

R5 TURBO 3E drift için doğdu

R5 TURBO 3E, drift için tasarlanan tamamen elektrikli ve benzersiz bir “show car”. Renault 5 50. yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olarak, markanın en popüler spor modellerinden olan Renault 5 TURBO ve TURBO 2’yi saygıyla anıyor. Sınıfının üstünde bir performans sergileyen model, NFT’ler ile dijital dünyaya da taşınıyor.

Konsept otomobilleri, “show car” modelleri ve yeni seri üretim modelleri ile C segmentini yeniden fethetme stratejisini en doğru şekilde özetleyen Renault, kendi DNA’sına da sadık kalarak elektrikli araçlardaki uzmanlığı ile her zamankinden daha fazla inovasyona odaklandığını gözler önüne seriyor.

Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli

İlk kez sürgülü yan kapıya sahip eşsiz ve pratik tasarımıyla kendi sınıfını yaratan Renault Kangoo, 25 yıl sonra genlerine sadık kalarak hala sınıfının öncüsü olmaya devam ediyor.

Benzersiz bir başarı öyküsüne sahip Kangoo, dünya genelinde 50 ülkede 4 milyon adet sattı.

Zarif tasarımı ve ferahlığı ile ailelere, bagaj hacmi ve sağlamlığıyla da profesyonellere en iyiyi sunuyor.

Yıllar içinde gelişmeye devam eden Renault Kangoo, tarihinde ilk kez E-Tech %100 Elektrikli versiyonuyla kullanıcılarla buluşuyor.

Yeni ileri teknolojili SUV Austral, ilk kez otomobil severlerle buluşuyor

Yeni Austral, Renault’nun Arkana ve Megane E-Tech %100 Elektrikli ile başlattığı C segmenti atılımının bir sonraki hamlesini oluşturuyor. Atletik dış tasarımı, SUV dünyasına özgü karakteristik unsurlar barındırıyor. Yeni Austral, daha sportif bir karakter için Esprit Alpine versiyonuyla da sunulacak.

İç mekânı ileri teknoloji ve yalın bir şıklık barındırıyor. Geniş ve çekici iç mekân tasarımının en önemli unsurlarından biri olan OpenR ekran hem gösterge panelini hem de navigasyon ve bilgi – eğlence sistemlerini görüntülerken en iyi Google hizmetlerini ve uygulamalarını da içeriyor.

Yeni Austral, 32 adet sürüş destek sistemi (ADAS) ile Multi-Sense ayarları ve Renault’nun üçüncü nesil dört tekerlekten yönlendirme sistemi 4Control Advanced ile ileri teknolojileri bir arada sunuyor. Tüm bu kullanışlı, proaktif ve akıllı özellikler, yolcu konforunu, keyfini ve güvenliğini arttırıyor.

Yeni Austral, ittifak bünyesinde geliştirilen 3. nesil CMF-CD platformunda tasarlanan ilk Renault aracı. Tam Hybrid E-Tech sisteminin en güncel, daha güçlü ve daha verimli versiyonuna sahip yeni Austral, aynı zamanda iki benzinli 48V veya 12V Yarı Hybrid motor seçenekleri de sunuyor. Ürün gamı, bireysel kullanıcıların ve filoların özel ihtiyaçlarına cevap veren elektrikli motorları da içeriyor.

Resmi avatar RENO: Renault, Cerence ile ortaklık yapıyor

Renault, otomobiller için yapay zekâ teknolojisi üzerine çalışan Cerence şirketi ile daha kolay ve gelişmiş bir elektrikli araç deneyimi için yeni nesil, insanlaştırılmış dijital yardımcı pilotu yaratmak üzere birlikte çalışıyor.

Cerence ve Renault elektrikli otomobilleri proaktif olarak yönlendiren ve öğretme, açıklama, basitleştirme yoluyla elektrikli araç kullanımı geliştiren bir çözüm için bir araya geldi. Amaç; insan benzeri bir etkileşimle araç içi deneyimi önemli ölçüde geliştirmek. Böylece; yeni araç işlevlerini tanıtma, farklı elektrikli araç şarj olanaklarından en iyi şekilde yararlanma, sıcaklığı ayarlama veya doğru zamanda doğru sürüş modunu ayarlama gibi kullanışlı ve akıllı işlevler önerilebilecek.

İnsanlaştırılmış yeni yardımcı pilot, Cerence asistanı tarafından desteklenecek ve yeni nesil Renault araçları ile başlayarak OpenR Link akıllı, bağlantılı sistemde tanıtılacak. Çok kanallı deneyimin ön izlemesi, 17 – 23 Ekim 2022 tarihleri arasında Paris Otomobil Fuarı’nda Renault standında görülebilecek.

Scenic Vision

Renault, Scenic Vision konsept otomobilini geçtiğimiz mayıs ayında Paris’te düzenlenen ChangeNOW zirvesinde, karbon nötr olma yolculuğunun bir adımı olarak tanıtmıştı. Scenic Vision, Renault’nun sürdürülebilir kalkınma taahhüdünü somutlaştırıyor ve markanın tüm yaşam döngüsünü karbondan arındırma planını yansıtıyor. Çok daha fazla enerji tüketen kızılötesi ısıtıcılar yerine ultraviyole lambalarla kurutulan ve üretim sırasında enerji tüketimini yüzde 75 azaltan yeni inci beyazı boyaya sahip ilk ürün olarak öne çıkıyor.

Kangoo Hippie Caviar Motel eğlence için yapılmış elektrikli “show car”

Renault, Kangoo Hippie Caviar Motel ile eğlence araçlarına yönelik ürün stratejisinin ikinci bölümünü Paris Otomobil Fuarı’nda sergiliyor. Yeni Kangoo L2 E-Tech Electric temel alınarak üretilen bu araç, outdoor maceracıları ve spor meraklıları için mobil, çok yönlü ve canlı bir sığınak niteliği taşıyor.

R5 Prototipi: Geçmiş elektrikli gelecekle buluşuyor

Renault 5 Prototipi popüler, temel ve şık atasının yenilikçi bir versiyonu olarak, markanın elektrikli araçları Avrupa’da yaygınlaştırma yaklaşımını ortaya koyuyor. Renault 5 Prototipi modern, tamamen elektrikli bir yaklaşımla Renault’nun ikonik araçlarından birini geleceğe taşıyan sempatik ve küçük bir şehir otomobili.

Megane E-Tech %100 Elektrikli: Yeni nesil elektrik

Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, Renault’nun “nesil 2.0” elektrikli araçlarının ilk modeli ve on yıldan fazla bir süre önce başlayan elektrikli araç devriminde yeni bir dönemi temsil ediyor. Elektrikli araç ekosistemi ile kullanıcıların dijital dünyasına entegre ve bağlantılı olmakla kalmıyor, aynı zamanda Renault’nun C segmentini yeniden fethetme hamlesinin ilk adımını da temsil ediyor.