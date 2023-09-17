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Skoda’nın yeni web sayfasına Altın Örümcek ödülü!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Skoda Türkiye’nin yenilenen web sitesi kolay kullanımı, anlaşılabilir tarzı ve modern tasarımıyla Altın Örümcek tarafından ödüllendirildi.

Yenilenen ve www.skoda.com.tr adresinden ulaşılan web sitesi, markanın tüm modelleri hakkında detaylı bilgilere tüm cihazlardan kolayca erişim yapılmasını sağlıyor. Yeni web sitesi daha dinamik ve yalın tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Yeniden tasarlanan karşılaştırma modülü, fiyat listesi ve model kategorisi gibi özellikleri sayesinde modelleri ve fiyatlarını kolayca karşılaştırma imkanı sunuyor. Gövde Renk Seçenekleri kategorisi ise modelleri istediğiniz renkte görme olanağı veriyor. Tüm modüllerin özellikle mobile uyumlu olarak çalışacağı şekilde kurgulanan yeni web sitesi, yeni marka stratejisi ve hedef kitlesi için atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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