Ferrari Hypersail ile denizlere yelken açacak

CARMEDYA.COM – Otomobil dünyasının Şahlanan At’ı Ferrari, yelken dünyasına adım atacağı Hypersail’in detaylarını paylaştı.

Hypersail ismi, Ferrari’nin yarış mirasına ve dayanıklılık yarışlarında performansın zirvesini temsil eden Hypercar modellerine selam niteliği de taşıyor.

Hypersail, açık deniz yelkenciliğine odaklanan üstün bir Ar-Ge platformu kurmayı hedefliyor. Yeni teknolojiler ve inovasyon alanlarında önemli yenilikler barındıran bu proje, Ferrari ekibinin uzmanlığından faydalanıyor. Konseptten mühendisliğe ve test aşamalarına kadar tüm süreçlerde, denizcilik alanında uzman isimlerle yakın iş birliği içinde doğrudan yer alınıyor.

Guillaume Verdier tarafından tasarlanan özel tekne, 100 fitlik, uçabilen, tek gövdeli bir okyanus yarış prototipi olarak denizcilik açısından da önemli bir aşamayı temsil ediyor. Verdier’in Hypersail’da gerçekleştireceği en dikkat çekici yeniliği, foil (yüksek performanslı yarış teknelerinde kullanılan hidrodinamik kanat) desteklerinden birini yana yatabilen salmaya entegre etmesi olarak öne çıkıyor. Teknenin diğer iki temas noktasının ise, dümen üzerindeki foil ve dönüşümlü olarak kullanılan iki yanal foil olacağı belirtiliyor.

Bu 100 fitlik tekne, aynı zamanda kendi boyutundaki ilk tamamen enerji açısından kendine yeten deniz aracı olacak. Şu anda İtalya’da yapım aşamasında olan yatın 2026 yılında denize indirilmesi ve ardından ilk deneme seyirlerine başlaması planlanıyor.