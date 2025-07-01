Hyundai modellerine çarpışma testlerinden tam not

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Grubu, 2025 Uluslararası Sigorta Kurumu Karayolu Güvenliği (IIHS) çarpışma testleri değerlendirmelerinde birden fazla modelle ödül kazandı.

Hyundai Motor Grubu’ndaki markalardan toplam 15 model, 2025 Top Safety Pick (TSP) ve Top Safety PICK+ (TSP+) derecesine ulaştı.

Bu modeller arasında yedi Hyundai modeli bulunuyor. Grup, bu başarıyı art arda ikinci kez elde etti. Son değerlendirme testlerinde, 2025 Hyundai Elantra ve Sonata prestijli TSP+ derecesine layık görülerek; 2025 Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, Kona, Tucson ve Santa Fe modellerine dahil oldu.

IIHS, 2025 yılı için çarpışma testi kriterlerini güncelleyerek arka koltuk yolcu güvenliği konusunda daha katı ölçütler getirdi. Güncellenmiş önden çarpışma testinde, arka koltukta 12 yaşında bir çocuk ya da küçük yapılı bir kadın yolcuyu temsil eden mankenler kullanılarak, olası yaralanma riskleri daha gerçekçi şekilde değerlendiriliyor.