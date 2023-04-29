Lego Technic Peugeot 9X8’i sundu

CARMEDYA.COM – Lego Technic otomobil tutkunları için bu kez Peugeot’nun 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar modelini Lego formunda sunuyor.

Lego Group ve Peugeot Sport ekiplerinin birlikte çalışmasıyla 9X8 Hypercar için 1:10 ölçekli, 1775 parçadan oluşan detaylı bir model üretildi. Bu yeni Lego Technic modeli, genel siluetinden özenle şekillendirilen detaylara kadar 9X8’in tasarımını en iyi şekilde yansıtıyor.

Model, gerçek dört tekerlekten çekişli 9X8’deki; elektrikli 7 vitesli şanzıman, benzersiz kapıları, düşük emisyonlu hibrit güç-aktarma sistemi, gelişmiş süspansiyon ve zarif profili dahil her bir ayrıntısıyla yeni modele büyük bir özenle aktarılmış. V6 motoru dışında karanlıkta parıldayan ışık öğeleri gibi ayrıntılar, gerçek yarış heyecanını yansıtıyor.

Hem yarış hem de Lego hayranlarını heyecanlandıran, Lego Technic serisinin bu yeni üyesi, tamamlandığında 13 cm yüksekliğe, 22 cm genişliğe ve 50 cm uzunluğa sahip oluyor. Yarış otomobilinin Lego modeli, Portekiz’deki ilk FIA Dünya Avrupa Şampiyonası’nda, gerçek yarış otomobilinin 10-11 Haziran’daki Le Mans 24 Saat yarışına çıkmadan önce tanıtıldı. Lego Technic Peugeot 9X8 24 Saat Le Mans Hypercar otomobil seti, 1 Mayıs’tan itibaren Lego Mağazaları ve www.Lego.com üzerinden satışa sunulacak.

Lego Group Tasarımcısı Kasper René Hansen; “İki önemli marka olarak yeni bir yarış ve mühendislik çağını yansıtan bir ürün üretmek için bir araya geldik. Böylesine zarif bir otomobilin şeklini ve detaylarını Lego Technic öğelerini kullanarak oluşturmak hiç de kolay olmadı. Peugeot TotalEnergies Ekibi ile bu projede birlikte çalışmak benim için bir onur. Birlikte Hypercar’a Lego Technic formunda hayat verdiğimiz için gurur duyuyorum” dedi.

Peugeot Sport Teknik Müdürü Olivier Jansonnie ise; “Lego Group ile teknik iş birliğimiz Peugeot 9X8 ortaya çıkmadan 5 ay önce, Ocak 2022’de başladı. Peugeot 9X8’in teknik detaylarını Lego Technic modeline aktarmamızı sağlayan projenin teknik ve tasarım ekipleriyle birlikte geliştirmesi 1 yıl sürdü. Olabildiğince gerçekçi bir model üretmek, her iki marka için de çok önemliydi. Peugeot, Peugeot Sport ve Lego ekipleri, fotoğraflardan aktarılamayan süspansiyon ve hibrit sistemlerin uyarlanması konusunda çok sayıda toplantı yaptı. Bu proje için Lego Group’a teşekkür ediyoruz. Hayal edebileceğimizden çok daha iyi bir sonuç elde ettik. Gurur duyduk ve etkilendik” dedi.