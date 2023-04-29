Pirelli ve Ciclotte’dan sıra dışı egzersiz bisikleti

CARMEDYA.COM – Multi Design tarafından üretilen ilk Pirelli markalı Ciclotte Bike egzersiz bisikleti Milano Tasarım Haftası sırasında tanıtıldı.

Tasarım egzersiz bisikletinin bu versiyonu, iki İtalyan şirketi arasındaki iş birliğinin ilk ürünü olup motor sporlarından türetilen unsurlarla tanımlanıyor.

Luca Schieppati’nin tasarladığı Ciclotte Bike, tek tekerleğin özgün biçiminden başlayarak pek çok unsuruyla geleneksel egzersiz bisikletlerinden ayrışıyor. Bu özel egzersiz bisikleti çok oranlı şanzımanı, elektromanyetik direnç sistemi, pedallara her basıldığında yanal olarak esneyebilen çerçevesi ve yarış bisikletlerinde olduğu gibi pedallar arasındaki dar açıklığı sayesinde bir yol bisikletini kullanıyormuş hissini vermek üzere tasarlandı. İlave bir özellik olarak sunulan Bluetooth bağlantısıyla gerçek yolları yansıtan bir antrenman deneyimi yaşatılırken egzersiz programlarına ve spinning derslerine bağlanmak, diğer kullanıcılarla rekabet etmek mümkün oluyor. Ciclotte Bike özenle düşünülmüş bir ergonomik düzenle prestij malzemeleri (karbon ve çelik dahil) buluşturuyor. Fiziksel egzersizin, işin ve sağlıklı yaşamın aynı ortamı paylaştığı çağdaş bir yaşam tarzı için tasarlanan bisiklet, kompakt boyutu sayesinde farklı alanlara yerleştirilebiliyor ve fitness antrenmanı için kullanılırken ev dekoruna da uyum sağlıyor.

Ciclotte Bike bisikletin Pirelli versiyonu, Pirelli’nin tek resmi tedarikçisi olduğu dünyanın en prestijli otomobil yarışlarında kullanılan lastiklerin tasarımlarını yansıtan grafik detaylarla öne çıkıyor. Bisikletler gerçek bir yarış hafta sonunda kullanılan lastiklerde olduğu gibi beş renk seçeneğiyle sunuluyor: Beyaz ‘sert’, sarı ‘orta’, kırmızı ‘yumuşak’ ve ‘yağmur’ için yeşil ve mavi. Ciclotte bisiklette yine bir ilk olarak en zorlu egzersizler sırasında tutuşu kolaylaştırmak için gidonlar kauçuk kaplı olacak.

Yeni bisikletlerin sarı ve kırmızı versiyonları Fuorisalone – Milano Tasarım Haftası kapsamında Excelsior Hotel Gallia ve Illulian butiğindeki iki etkinlikte sergilendi.