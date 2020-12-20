Güncellenen Peugeot 3008 ve 5008 Türkiye yollarında

CARMEDYA.COM – Peugeot’nun SUV segmentindeki başarılı temsilcileri 3008 ve 5008 modelleri, makyajlanan versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

İstanbul’da Bahçeköy’de yer alan Lifepark İstanbul etkinlik alanında düzenlenen basın lansmanı, araçlardan inmeden gerçekleşen açık hava sineması formatıyla ve üst düzey hijyen tedbirleri alınarak gerçekleşti.

Peugeot Türkiye tarafından “Değişim Zamanı” sloganıyla tanıtılan modeller, satış rakamları ve alınan ödüllerle güçlü bir geçmişe sahip SUV ailesinin iddiasını daha da arttırıyor.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç

PSA Türkiye ve Peugeot Türkiye büyüyor

Lansmanda konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, PSA Türkiye ve marka hakkında rakamları paylaştı. Pazar payını yüzde 14 arttıran PSA Türkiye’nin, satış büyüme hızının yüzde 93 olduğuna dikkat çeken Anaç, Peugeot Türkiye’nin toplam pazarda 37 bin 28 adetlik satışla yüzde 5.5 pazar payına ulaştığını, markalar sıralamasında 5. marka olmayı başarırken, yüzde 56 büyümeyi başardığını söyledi.

Hafif ticari araç pazarında yüzde 23 büyüyen Peugeot Türkiye, binek pazarında ise yüzde 65’lik bir büyüme hızına ulaştı. Marka bu arada toplam SUV pazarının lideri konumunda.

Markanın yapılanmasında değişiklikler olacağını da açıklayan İbrahim Anaç, yeni dönemde bayi ağını genişleteceklerini belirtti. Peugeot Türkiye şu anda Türkiye genelinin yüzde 94’ünü kapsayan satış noktasına ulaşmış durumda.

Peugeot 5008

Yeni akıcı tasarım dili

İlk kez 2016 yılında tanıtılan Peugeot 3008 ve bir yıl sonra tanıtılan Peugeot 5008 modelleri, güncel versiyonlarıyla beklenildiği gibi 508 ve ardından 2008 modelinde gördüğümüz yeni tasarım dilini başarıyla yansıtıyor.

Her iki model de markanın yeni çizgisi doğrultusunda akıcı bir tasarıma sahip. Çerçevesiz ön ızgara tüm öğeleri birbirine bağlamak için kanatçıklarla yeniden tasarlanan Led ön farların altına kadar uzanıyor. Modeller yeni tasarım çizgisinin karakteristik sembolü olan aslan dişlerine kavuşmuş durumda. Ayrıca Peugeot ailesinin tüm üyelerinde olduğu gibi motor kaputunun ön orta bölümünde model ismi öne çıkartılıyor. Yine 2008’de olduğu gibi küt bir burun, özel krom detaylar ve desene sahip ön ızgara ve keskin formlu hava girişleri ve tamponla her iki model de kendinden emin ve güçlü bir yüze sahip.

Makyajlanan otomobillerde arkada yine markanın tamamen LED teknolojisine sahip üç kırmızı şerit şeklinde pençeyi andıran stop tasarımı da güncel ve daha modern şekilde yerini alıyor.

Peugeot 5008

Modern ve yükseltilmiş panele sahip i-Cockpit

Güncellenen modellerde yeni nesil i-Cockpit kullanılıyor. Daha modern ve teknolojik arayüzüyle dikkat çeken yeni nesil i-Cockpit’te tamamen kişiselleştirilebilir ve yapılandırılabilir olan 12,3 inçlik dijital gösterge, “Normally Black” teknolojisine sahip dijital panel teknolojisiyle daha okunaklı ve yüksek kontrastlı bir görüntü sunuyor.

Yeni dokunmatik merkezi ekran 10 inç büyüklüğe sahip. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı yedi adet şık piyano tuşundan oluşan bir kumanda paneli tamamlıyor. Şalter tipi tuşlar; radyo, klima, sesli komutlu 3-Boyutlu bağlantılı navigasyon, araç ayarları, telefon, mobil uygulamalar ve dörtlü flaşörler olmak üzere temel konfor işlevlerine doğrudan ve kalıcı erişim sağlıyor.

Peugeot 3008

Otomatik şanzımanlarla donatılan tüm içten yanmalı motora sahip versiyonların orta konsolunda sürücünün Normal, Spor ve Eko arasında seçim yapmasına olanak tanıyan sürüş modları özelliği standart olarak sunuluyor.

Yenilenen ve modernize edilen i-Cockpit’e vurgu yapmak üzere yeni kaplama ve yüzeyler devreye giriyor. Kalite algısını yükselten kaplama ve yüzeyler; GT ve GT Pack versiyonlarında yeni Kırmızı Nappa deri döşeme seçeneği, yeni Mistral Black PET/Alcantara döşeme, tüm versiyonlarda Tramontane dikişli yeni Mistral napa deri döşeme, Allure ve Allure Pack versiyonlarında yeni yarı deri ve kumaş döşeme seçeneklerinden oluşuyor.

Yeni özel dekoratif süslemeler olarak ise GT ve GT Pack versiyonlarında yeni Dark Lime Wood ve krom eklentilere sahip cam düğmeleri, yeni çerçevesiz dikiz aynası bulunuyor.

SUV ailesinin en büyüğü 5008, 3008’e göre yerden 1.7 cm daha yüksek, 20 cm daha uzun ve 2 cm daha yüksek gövdeye sahip. Aracın bagaj hacmi de 3008’den 260 litre daha fazla ve 780 litrelik kapasiteye sahip.

Peugeot 5008

Akıllı teknolojiler

Her iki model de, araca entegre teknolojilerin bir parçası olarak en güncel sürüş destek sistemleri ile donatılıyor. Gece Görüş özelliği, gece veya görüşün kısıtlı olduğu sürüş koşullarında aracın önündeki canlıları (yayalar/hayvanlar) algılıyor. Sistem, uzun huzmeli farların menzilinin 200-250 m ilerisine kadar bir menzil sunuyor ve algıladığı canlıyı dijital göstergenin ortasında, yani sürücünün görüş alanında gösteriyor. Araçlarda statik viraj aydınlatması yer alırken, klasik anlamda bir sis lambası bulunmuyor. Bunun yerine arka sis farı açıldığında ön farlar kısılarak sis farı görevi görüyor.

Dur-Kalk özelliğine sahip Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (EAT8 otomatik şanzıman ile), durma süresinin üç saniyeden az olması halinde aracın otomatik olarak yeniden harekete geçmesini sağlıyor. Aksi durumlarda gaz pedalına veya direksiyon simidi kumandasına küçük bir dokunuş işlevi yeniden başlatıyor. İşlev 0 km/s’den itibaren çalışıyor ve Drive Assist Plus paketinin parçası olarak sunuluyor.

Peugeot 3008

Şerit Konumlandırma Asistanı (Dur-Kalk özelliğine sahip ACC ile birlikte) sürücünün şeritteki konumu belirlemesine izin veriyor. Sistem sürücünün ellerini direksiyon simidinde tutmasını gerektiriyor ve Sürüş Asistanı Plus paketinin parçası olarak sunuluyor.

Çarpışma Riski Uyarısı ile en güncel Otomatik Acil Fren özelliği versiyona bağlı olarak 5 km/s’den 140 km/s’ye kadar gece ve gündüz sürüşlerinde yayaları ve bisikletlileri algılıyor.

Kapsamı genişletilen Trafik İşaretleri Tanımlama Sistemi ise dur, tek yön, sollama yok, vb. trafik işaretlerini okuyabiliyor.

Peugeot 5008

Sürüş destek sistemleri arasında manuel şanzımanda 30 km/s fonksiyonuna sahip Adaptif Hız Sabitleme Sistemi araçlar arası mesafeyi ayarlama imkanı, 180° açılı geri görüş kamerası ile Visiopark 1, 360° açılı ön ve arka görüş kamerası ile Visiopark 2, paralel veya dikey park etmede aktif yardım özelliği ile Park Assist, istem dışı şeritten (veya yoldan) ayrılmaya karşı Aktif Şerit Takip Asistanı, 65 km/s ve üzerindeki hızlarda uzun süreli sürüşlerde direksiyon simidindeki mikro hareketleri analiz ederek sürücünün dikkatini tespit eden Sürücü Dikkat Takip Sistemi, otomatik uzun ve kısa far geçiş asistanı, hız sınırı tabelalarını algılama ve hız limiti önerme, 12 km/s ve üzerindeki hızlarda çalışan Aktif Kör Nokta Takip Sistemi (yörünge düzeltmeli), belirli lastik tipleriyle Normal, Kar, Çamur ve Kum olmak üzere dört sürüş modu ile aracı yol şartlarına uyarlama olanağı sunan Grip Control, dik eğimli sürüşlerde aracı ve çizgisini güvenli bir şekilde kontrol etme olanağı sağlayan Yokuş İniş Destek Sistemi (HADC) bulunuyor.

Ayrıca araçta yer alan akıllı teknolojiler arasında ayak hareketi ile açılan bagaj kapağı, panoramik açılır cam tavan, çok nokta masajlı koltuklar ve elektrikli el freni yer alıyor.

Otomobilde Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı protokollerini içeren MirrorScreen uyumluluğu sayesinde bilgiler multi medya ekranına entegre ediliyor. Kablosuz akıllı telefon şarj özelliği olmayan cihazları şarj etmek üzere ön tarafta bir USB soketi ve arka koltuklar için iki yeni USB soketi devreye giriyor.

Peugeot 5008

Donanım paketleri

Peugeot 3008, Active Prime, Allure, GT Selection ve GT donanım seçeneklerine sahip. Peugeot 5008 ise Allure, GT Selection ve GT donanım paketleriyle geliyor.

Ayrıca araçlarda Black Pack opsiyonu tercih edildiğinde koyu krom radyatör ızgarası, koyu krom ön ve arka Peugeot aslan logoları, koyu krom kaput üstü model monogramı ve bagaj üzerinde Peugeot yazısı, Tungsten Gri tampon koruması, saten siyah tavan hattı ve tavan barları, siyah cam çerçeveleri ve plastik kapı korumaları, parlak siyah arka tampon şeridi alınabiliyor.

Peugeot 5008

Motor seçenekleri

Her ili model de 1.5 BlueHDİ 130 HP dizel ve 1.6 Puretech 180 HP benzinli motor seçeneklerine, Peugeot 3008 ayrıca giriş seviyesinde 1.2 Puretech 130 HP benzinli motor seçeneğine sahip. Bu arada motorların tamamı Euro 6.2d-temp normuna ve WLTP protokolüne uygun. Tüm motor seçeneklerinde markanın kendisini kanıtlamış EAT8 otomatik şanzıman sistemi kullanılıyor.

Fiyat

Peugeot 3008’in kampanyalı fiyat seçenekleri 403 bin TL ile 520 bin TL arasında değişiyor. Lansmana özel 7 bin 500 TL destekle giriş fiyatı 395 bin 500 TL’den başlıyor. Peugeot 5008’de ise kampanyalı fiyatlar 510 bin TL ile 550 bin TL arasında değişiyor. Bu modelde 12 bin 500 TL destekle giriş fiyatı 462 bin 500 TL’den başlıyor.

Her iki araç için de 100 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz avantajı sunuluyor.

Henüz kesinlik kazanmamış olmakla beraber hibrit versiyonların da 2021 yılı sonlarına doğru ülkemize getirilmesi bekleniyor.