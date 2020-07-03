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Goodyear’dan 300 TL’ye varan yaz fırsatları devam ediyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Goodyear’ın Nisan ayında başlattığı yaz kampanyası 15 Temmuz 2020 tarihine dek uzatıldı.

Kampanya kapsamında, 15 Temmuz 2020 tarihine kadar kampanyaya dahil Goodyear bayilerinden ve satış noktalarından aynı anda 4 adet Goodyear marka 16’’ binek yaz veya dört mevsim lastiği alanlar, 3 ay boyunca 150 TL’ye varan; 17’’ binek yaz veya dört mevsim lastiği alanlar ise 3 ay boyunca 300 TL’ye varan tutarda, diledikleri akaryakıt istasyonunda, akaryakıt veya LPG alımında kullanabilecekleri promosyondan faydalanma hakkı kazanıyor.

Stoklarla sınırlı olan kampanya için, Goodyear’dan kampanya koşullarına uygun lastik satın alan tüketicilerin, fatura tarihi itibariyle 30 gün içerisinde www.goodyearfirsatlari.com adresini ziyaret ederek, kampanya web sitesinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekiyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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