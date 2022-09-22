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Volkswagen ID. Buzz Cargo Yılın Ticari Aracı seçildi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Volkswagen ID. Buzz Cargo, Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) jürisi tarafından 2023 Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 31’incisi düzenlenen International Van of the Year (IVOTY) – Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülleri’nde jüri Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden hafif ticari araç konusunda uzman 34 uluslararası gazeteciden oluşuyor. Jüri üyeleri aday olan araçları, güvenlik, teknoloji, verimlilik, sürdürülebilirlik gibi ana kriterlere göre değerlendiriyor.

Ödüle layık görülen ID. Buzz ailesinin tamamen yük ve eşya taşımacılığına yönelik ID. Buzz Cargo modeli IAA Transportation 2022 fuarında ilk kez tüketiciyle buluştu. ID. Buzz Cargo, iç alanda iş için geniş bir alan sunarken, 425 km’ye kadar menzil ve 30 dakika gibi bir sürede hızlı şarj özellikleriyle dikkat çekiyor.

ID. Buzz Cargo sonbahardan itibaren Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğinden tarihinden itibaren de Türkiye yollarında kendini gösterecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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