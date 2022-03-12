Yenilenen Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Yenilenen Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé, Türkiye pazarına giriş yapıyor.

İlk aşamada 3 farklı motor seçeneğiyle, 4 milyon 959 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla müşteriler ile buluşacak olan Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé, daha da kişisel bir yapı kazanıyor.

AMG Special Edition versiyonu, dört kapılı spor otomobilin özgün karakterini daha da güçlendiriyor. Jant, döşeme, süsleme ve gövde rengi yelpazesi ile kişiselleştirme olanakları artarken yeni yürüyen aksam, sportiflik ile konfor arasında daha da geniş bir seçenek sunuyor. Daha önce sunulan kapsamlı güncelleme sayesinde AMG GT 4-Kapı Coupé, teknolojik açıdan oldukça gelişmiş özelliklere sahip bir konumdaydı. Güncellenen sürüş destek sistemleri ve AMG’ye özgü işlevlere sahip standart olarak sunulan 2 adet MBUX bilgi-eğlence sistemine sahip 12.3 inç’lik ekran kokpitteki önemli yeniliklerden bazıları olarak öne çıkıyor.

Tamamı Mercedes-AMG tarafından geliştirilen üçüncü model olan AMG GT 4-Kapı Coupé, başlı başına bir başarı öyküsü olarak yoluna devam ediyor. Mercedes-AMG GT’nin yüksek sürüş dinamikleri, dört kapılı gövde ve beş yolcuya kadar yaşam alanı ile günlük kullanıma uygun bir yapıyla sunuluyor. AMG GT 4-Kapı Coupé, gelişmiş havalı süspansiyon, arka aks yönlendirme ve tamamen değişken dört tekerlekten çekişle, dünyanın en kapsamlı sürüş teknolojilerini sunuyor. Kategorisinde Nürburgring-Nordschleife’de en iyi tur zamanına imza atan modelde yenilikçi ekran kumandaları, direksiyon kumandaları ve çok sayıda koltuk ve donanım konfigürasyonu dikkat çekiyor. Tüm versiyonlar için; metalik spektral mavisi, MANUFAKTUR mat spektral mavisi ve MANUFAKTUR metalik elmas beyazı olmak üzere üç yeni gövde rengi sunuluyor. Yeni AMG Gece Paketi II, daha da sportif ve daha dikkat çekici bir görünümü beraberinde getiriyor. AMG’ye özgü radyatör ızgarasındaki dikey panjurlar burada koyu krom olarak uygulanıyor. Arkadan bakıldığında; siyah renkli AMG logosu, Mercedes Yıldızı ve model ismi dikkat çekerken siyah vurgu, ön çamurluklardaki yazılarda da kullanılıyor. Gece Paketi ve Karbon Paket kombinasyonu da sunulan yeni donanımlardan.

Özel AMG Special Edition versiyonu, AMG GT 4-Kapı Coupé’nin lüks yanını vurguluyor. Tüm motor seçenekleri ile sunulan “Edition” versiyonu, V8 görünüm paketiyle ayrışıyor. Koyu kırmızı, değerli taş rengindeki özel boya, kendinden emin gösterişli bir görünüm sergilerken, AMG Dış Mekan Krom Paketi ve 5 çift kollu, gri 21 inçlik AMG alaşım jantlarla kusursuz uyum sağlıyor.

Sabit panoramik cam tavan ve MANUFAKTUR neva grisi designo Exclusive nappa deri, iç mekâna bol miktarda ışık girmesini sağlıyor. AMG Performance direksiyon simidi neva gri/siyah nappa deri kombinasyonuyla iç mekânı tamamlıyor. Açık damarlı gri dişbudak ağacından, mat cilalı ahşap süslemeler, araç renginde aydınlatılan kapı eşik kaplamaları ve ön paneldeki AMG Special Edition logosu lüksün altını çiziyor.

Sertliği seçilebilen AMG RIDE CONTROL süspansiyon sistemi, yine çok odalı havalı süspansiyonu esas alıyor. Süspansiyon sistemini elektronik kontrollü ayarlı amortisörler tamamlıyor.

Tamamen yeni olan bu süspansiyon sisteminde ilk kez, iki basınç tahliye valfi kullanılıyor. Amortisörün dışına takılan sonsuz değişken kontrol valfleri sayesinde, sönümleme kuvveti farklı sürüş koşullarına ve sürüş programlarına daha da hassas bir şekilde uyarlanabiliyor. Bir valf geri basma aşamasını, yani tekerlek geri teptiğinde ortaya çıkan kuvveti kontrol ediyor. Diğer valf ise tekerlek içeriye doğru girerken oluşan sönümleme anındaki sıkışmayı kontrol ediyor. Basma ve sönümleme seviyeleri birbirinden bağımsız olarak düzenleniyor. Bu teknoloji konforu arttırırken, sürüş dinamiklerini daha da sportif hale getirmeyi mümkün kılıyor. Böylece yolcular bozuk zeminden neredeyse tamamen korunurken aynı zamanda gövde stabil kalmaya devam ediyor.

Sürücü, AMG DYNAMIC SELECT sürüş programlarını kullanarak tek bir düğme yardımı ile tamamen dinamik “Spor+” modundan keyifli ve sakin sürüş için “Konfor” moduna kadar istediği düzeyi seçebiliyor. Ayrıca sürüş programlarından bağımsız olarak AMG direksiyon simidi kumanda tuşlarıyla da ayarlanabiliyor. Ek olarak, müşterilere daha fazla AMG jant seçeneği sunuluyor ve bunun dışında altı silindirli versiyonlarda kırmızı fren kaliperleri sunuluyor.

İç mekân güncellemesi de daha fazla kişiselleştirmeye odaklanıyor. Yeni renkler, AMG GT 4-Kapı Coupé modelinin ya sportif ya da lüks yanını vurguluyor. Örneğin, iki tonlu inci gümüşü / siyah Nappa deri veya MANUFAKTUR trüf kahvesi / siyah Exclusive nappa deri kombinasyonu gibi. İki renkli koltuklar dışında, siena kahvesi, klasik kırmızı, yat mavisi, beyaz ve neva grisi olmak üzere Exclusive nappa deri beş renk seçeneği daha iç mekân çeşitliliğini arttırıyor. Bu seçeneklerde ön ve arka koltuklar, kapılar ve direksiyon simidi gibi noktalarda tek renk uygulanıyor. Uyumlu renkte deri kenarlı paspaslar ve işlemeli AMG logosu, paketi tamamlıyor.

3 kollu ve her iki kolunda çift oluklu tasarımı ve kusursuz bir şekilde entegre edilmiş kumanda tuşlarıyla yeniden tasarlanan AMG Performance direksiyon simidi kabin içinde fark yaratıyor. Alt kenarı düz ve nappa deri veya nappa deri/DINAMICA mikrofiber kumaş ile kaplanan direksiyon simidi ısıtma özelliğiyle de donatılıyor.

Ayrıca ellerin direksiyonda olup olmadığını denetleyen bir sensör alanı bulunuyor. Sürücü, ellerini belirli bir süre direksiyona temas ettirmediğinde bir uyarı dizisi tetikleniyor ve sürücünün hareketsiz kalmaya devam etmesi halinde Acil Durdurma Fonksiyonu etkinleşiyor.

Yatay konumlu çift kola entegre edilen tuşlar benzersiz bir görsel şölen sunuyor. Semboller üzerindeki dokunmatik algılama yardımcıları kullanımı kolaylaştırıyor. Direksiyon simidinin sol üst dokunmatik tuşları ile gösterge paneli, sağ sensör yüzeyi ile medya ekranı kumanda ediliyor. Direksiyon simidinin sol alt dokunmatik tuşları ile hız sabitleme/DISTRONIC, sağ dokunmatik tuşları ile de telefon/eller serbest/ses seviyesi kontrol edilebiliyor.

Standart AMG direksiyon simidi düğmelerine yeni simgelerle daha parlak görüntüler verildi ve yuvarlak bir görünüme kavuştu. Daha önce de olduğu gibi sürücü ellerini direksiyondan ayırmadan önemli sürüş fonksiyonları ve sürüş programlarını kontrol edebiliyor.

AMG SPEEDSHIFT TCT 9G şanzımanın vitesleri direksiyon simidinin arkasında bulunan alüminyum vites değiştirme kulakçıkları ile elle, manuel olarak değiştirilebiliyor. Kulakçıklar daha ergonomik bir kullanım için büyütülerek daha aşağıda konumlandırıldı.