Honda ve LG Energy Solution’dan yeni üretim tesisi yatırımı

CARMEDYA.COM – Honda, 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı 30 farklı EV modelinin üretimi için iş birliklerini geliştirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl yeni elektrikli araç serisinin pil üretimi için LG Energy Solution ile de iş birliği yapacağını duyuran Honda, bugün itibariyle ortak girişimin resmi olarak kurulduğunu açıkladı. Yeni üretim tesisinin kurulması için 3,5 milyar dolarlık yatırım yapacak olan Honda ve LG Energy Solution, toplam yatırımın ise 4,4 milyar dolara ulaşacağını paylaştı.

Honda, önümüzdeki 7 yıl içerisinde yıllık 2 milyon adetten fazla üretim hacmine sahip 30 farklı EV modelini dünya çapında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Honda ve LG Energy Solution, yeni üretim tesisiyle 2 bin 200 kişiye istihdam sağlayacağını da açıkladı.

Lityum iyon pil hücrelerinin seri üretimine 2025 yılında başlamayı hedefleyen Honda ve LG Energy Solution ortak girişimi, yıllık yaklaşık 40GWh üretim kapasitesine sahip olacak. Yeni ortak girişim tarafından üretilen tüm piller, Kuzey Amerika’da satılan pilli elektrikli araçlara güç sağlamak için Kuzey Amerika’daki Honda fabrikalarına tedarik edilecek. Tesis ABD Ohio’da yer alacak.