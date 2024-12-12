Arrizo 8 Türkiye için gün sayıyor

CARMEDYA.COM – Çin’in otomotiv alanındaki öncü markalarından Chery’nin premium sedan modeli ARRIZO 8’in 2025’in ilk yarısında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Türk otomobil basınına online toplantı ile ön tanıtımı gerçekleşen model, Chery’nin su ve ışıktan ilham alan “Hareket Halindeki Sanat” tasarım dilini yansıtıyor ve üst düzey yöneticileri hedefliyor. Model ailesinin adındaki A harfi Chery logosunun ortasındaki sembolden gelirken, RIZO ise İspanyolca su damlası anlamını taşıyor.

Suyun estetiği, suyun dalgalanması temasından yola çıkarak tasarlanan model, dinamik ışık efektleriyle şık bir görünüme sahip. Ön cephe, elmas kesimli büyük boy koyu renkli ızgara, onu çevreleyen ve şık bir krom şeritle birbirine bağlanan LED farlarla dikkat çekiyor. Gövde boyunca hareket eden dinamik çizgiler, fastback tasarım, meteor tasarımlı jantlar, zıt gövde renkleri ve havada süzülen tavan efekti görsel bir bütün oluşturuyor. Arka cephede ise, boydan boya uzanan stop lambası tasarımı, siyah sportif bir spoyler ve çift egzoz çıkışları bir araya gelerek, aracın premium algısını destekleyen bir görünüm yaratıyor. ARRIZO 8, akıllı kayar sinyaller, VIP karşılama ışıkları, çift lensli LED farlar, kanat tasarımlı LED arka aydınlatma grubu gibi özelliklere sahip.

İç mekan

Havada süzülen çift 24,6 inçlik ekran kokpiti domine ediyor. Alt kenarı düz çok işlevli direksiyon simidi ve yat tarzı vites seçici modern bir görünüme sahip. Ortam aydınlatması, sürüş modları, hız ve müzikle senkronize olarak dinamik ışık efektleri oluşturuyor. Birinci sınıf deri koltuklar premium algısını destekliyor. Panoramik açılır tavan, çift taraflı açılan merkezi kolçak ve aktif kendi kendini temizleme sistemi, gelişmiş koku sistemi ve akıllı hava temizleme gibi yenilikçi çözümler de yine ARRIZO 8’in öne çıkan özelliklerinden. Araçta SONY ses sistemi kullanılıyor.

4757 mm uzunluğa, 1832 mm genişliğe, 1489 mm yüksekliğe sahip aracın dingil mesafesi ise 2770 mm ve bu boyutlarla önde ve arkada geniş bir diz ve baş mesafesi sunulabiliyor.

Güç ünitesi

ARRIZO 8’de 5. nesil ACTECO motorla desteklenen hibrit sistem kullanılıyor. 105 kW güç ve 215 Nm tork değeri sunan sistem ve 7 ileri DCT şanzıman sayesinde araç WLTP verilerine göre 100 kilometrede 5.3 litrelik bir tüketim değerine imza atıyor. Model, tamamen elektrikli sürüş ile tek şarj ile 105 km, hibrit sistem ile 1200 km’den fazla bir menzile ulaşabiliyor. Ayrıca V2L sayesinde araçtan dışarıya elektrik aktarmak da mümkün. Bu sayede ufak molalarda küçük elektrikli aletleri çalıştırmanız da son derece kolay.

18 farklı sürüş destek sistemi ve 10 adet hava yastığı kullanılan ARRIZO 8’de güvenlik ön planda tutulmuş. Bosch akıllı fren sistemi tercih edilen modelde Sport ve Comfort olmak üzere iki farklı fren modu da bulunuyor.

Bu arada toplantıda sorularımızı yanıtlayan Chery Türkiye yetkililerinin belirttiğine göre Tiggo 7 ve Tiggo 8’in Plug-in Hibrit versiyonlarının önümüzdeki dönemde ülkemize getirilmesi planlanıyor. Diğer yandan Tiggo 2, Tiggo 4 ve Arrizo 6 için henüz net bir şey söylemek için erken.