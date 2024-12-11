JAECOO 7’ye plug-in hibrit dopingi

CARMEDYA.COM – JAECOO markası ülkemize ilk olarak içten yanmalı motora sahip JAECOO 7 ile giriş yaparken, şimdi de bu model ailesini plug-in hibrit versiyonla genişletiyor.

Kısa süre önce detayları açıklanan ve Türk otomobil basınına online bir toplantı ile tanıtılan modelin 2025’in ilk yarısında ülkemizde satışa sunulması planlanıyor.

Tamamen yeni bir off-road markası olan JAECOO, ismini Almanca “Jäger” yani Avcı kelimesi ile İngilizce “Cool” yani “Havalı” kelimelerinin birleşiminden alıyor. Mühendisler modeli tasarlarken off-road yeteneklerinin yanı sıra konforlu bir şehir otomobili özelliğini de korumayı başarmışlar.

Ağustos ayında satışa sunulan JAECOO 7, hali hazırda 4×2 (Revive) ve 4×4 (Evolve) olmak üzere iki versiyona sahip. Aileye yeni katılacak PHEV versiyon ise hem daha uzun menzil, hem de daha iyi yakıt tüketimi değerleri sunacak.

Köşeli forma sahip model tetris görünümlü farları ve gizli kapı kolları ile şık bir çizgiye sahip. Araç aynı zamanda, yeni nesil şehirli bir arazi aracı olarak JAECOO’nun yenilikçi ve tescilli teknolojisi ARDIS- Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu gelişmiş sistem, JAECOO 7’nin yedi farklı sürüş senaryosunda şehir içi, banliyö, otoban, kum, su, kar, çamur, koşullarında güvenle ilerlemesine olanak tanıyarak kullanıcılara her türlü sürüş koşulunda üst düzey bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Dik eğimli zemin senaryolarında JAECOO 7’nin 200 mm yerden yüksekliği, 21 derece yaklaşma ve 29 derece uzaklaşma açıları, sert geçiş kabiliyeti açısından tipik şehir SUV’larının ötesine geçerek karmaşık durumlarda bile arazi kabiliyetleri sağlıyor. JAECOO’nun tork dağılımlı dört tekerlekten çekiş kontrol sistemi, gerçek zamanlı tork dağılımına ve yol koşullarına bağlı olarak arka tekerlek torkunun dinamik olarak ayarlanmasına olanak tanıyor. Bu sistem, zorlu arazi koşulları dahil olmak üzere genel sürüş performansını önemli oranda artırırken araç stabilitesini, sürüş güvenliğini ve yolcu konforunu da daha ileriye taşıyor.

JAECOO 7, 14,8 inç boyutunda ultra büyük bilgi-eğlence sistemi ve yeni W-HUD arazi tipi baş üstü gösterge ile donatılıyor. Böylece model, çoklu ekran etkileşimini kolayca sağlıyor. Çevre görüş sistemi ise ek olarak 540 derece panoramik şeffaf şasi görüşüyle, doğrudan çevre ve gövde altı koşulları hakkında bilgi aktararak karmaşık yol koşullarında kapsamlı ve çok yönlü güvenlik sunuyor. Böylece kullanıcıların, otomobili kolaylıkla sürmelerine ve endişelenmeden araziye çıkmalarına olanak tanıyor. JAECOO 7 ayrıca telefon şarjlarının yüzde 20’den yüzde 80 oranına ulaşması için sadece 40 dakika gerektiren sektörün en yüksek 50W kablosuz hızlı şarjı ile donatılıyor. Bu ünite ister şarj gücü, ister ısı dağılımı olsun, benzer seviyedeki şarj cihazlarından daha iyi performans göstererek arazi maceraları sırasında telefonun pil ömrüyle ilgili endişeleri hafifletiyor.

Hibrit sistem

JAECOO 7 PHEV, bünyesinde barındırdığı SHS teknolojisi sayesinde 90 km ile sınıfının en iyi tamamen elektrikli menziline ve WLTC veril3erine göre 5,99 lt/100km ile oldukça düşük yakıt tüketimine ulaşıyor. 1.5 TGDI motor ile desteklenen sistem tek kademeli şanzıman ile kombine ediliyor. Sistem sayesinde aracın 0-50 km/s hızlanması 3.8 saniyede gerçekleşiyor.

JAECOO 7’nin PHEV modeli, elektrik enerjisi tükendiğinde, 100 kilometrede 5,99 litre yakıt tüketimi değeriyle ekonomik ve pratik bir işe gidip-gelme yardımcısı görevi görecek. Böylece JAECOO 7 PHEV, enerjisi bittiğinde de verimli ve enerji tasarruflu yapısıyla işe gidiş-gelme maliyetini önemli oranda azaltacak.

Hibrit sistem sayesinde aracın menzili ise 1200 km’yi aşıyor.

Geçtiğimiz dönemde 7 ülkeden katılımları kapsayan ekonomik sürüş maratonunda elde edilen 1353 km’lik menzil de yeni süper hibrit sistemin tüketime olumlu katkısını gözler önüne seriyor. Bu maraton sırasında kazanan 100 kilometrede 3.3 litrelik bir tüketim değerine de imza atmayı başardı.

Ayrıca V2L sayesinde araçtan dışarıya elektrik aktarmak ve arazide kamp yaparken küçük elektrikli aletleri çalıştırmak mümkün olacak.

Online toplantıda ayrıca JAECOO yetkililerine önümüzdeki dönemde Türkiye’de bir yatırım planı olup olmadığını sorduk ve henüz net bir planın olmadığı bilgisini edindik. Diğer yandan Jaecoo 6 modelinin ise ilerleyen dönemde ülkemize getirilmesinin hedeflendiği ancak tarihin netleşmediği de belirtildi.

Ayrıca yakın gelecekte ise elektrikli bir offroad aracının da satışa sunulması üzerinde çalışmaların sürdüğü edindiğimiz bilgiler arasında.