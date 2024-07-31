Chery’nin güncellenen modelleri müşterilere tanıtıldı

CARMEDYA.COM – Chery, İstanbul’da gerçekleştirdiği Müşteri Festivali ile güncellenen SUV modelleri TIGGO 7 Pro Max, TIGGO 8 Pro Max ve OMODA 5 PRO’yu sergiledi.

Etkinliğin başında, Chery Türkiye Bayi Ağı Geliştirme Direktörü Ümit Çelik, bir açılış konuşması yaptı ve “Müşterilerimizle yakın temas halindeyiz, onların ihtiyaçlarını ve memnuniyetini her zaman ön planda tutuyoruz.” dedi. Etkinliğin önemli bir kısmında, bazı müşteriler sahneye çıkarak Chery araçlarını kullanma deneyimlerini paylaştılar.

TIGGO 7 Pro Max, kullanıcılar tarafından açılır tavan, ACC hız sabitleyici ve 360 derece holografik görüntüleme gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. TIGGO 8 Pro Max ise dijital ekranı, sürücüyü saran koltukları ve koltuk havalandırma sistemiyle öne çıkıyor. OMODA 5 PRO ise tasarım detayları, çift renkli jant tasarımı ve Sony’nin sekiz hoparlörlü konuşma ve ses sistemi ile satışa sunuluyor.

TIGGO 8 Pro Max 1.6 TGDI motorla satışa sunuluyor. Görünüm ve iç tasarım açısından geliştirilen model, yeni bir ön ızgara tasarımına sahip. Düz logo sade bir görünüm sergiliyor. Modelde 19 inç’lik Continental lastikler kullanılıyor. Yatay tasarımlı ve kesintisiz olarak uzanan arka aydınlatma grubunun içindeki üç boyutlu ışık sütununda şehrin silüeti görülebiliyor ve günlük hayatın koşturmacasında ışıltılı bir manzara ortaya çıkıyor. İç tasarım üç set gösterge tasarımı ile 24,6 inç çift ekranlı bir tasarımla dikkat çekiyor. Konuşma ve Ses Etkileşimi ve ADAS yardımcı güvenlik sistemleri gibi ileri teknolojik donanımlar sürüşü daha rahat hale getiriyor.

Chery Türkiye Bayi Ağı Geliştirme Direktörü Ümit Çelik

Etkinliğin en çok dikkat çeken noktalarından biri; TIGGO 7 Pro Max, TIGGO 8 Pro Max ve OMODA 5 PRO olmak üzere Chery markasına ait üç önemli modelinin Türkiye’de ilk kez halka açık bir şekilde sergilemesi oldu. Düzenlenen etkinlik, otomobil sahipleri için bir paylaşım ortamı da oluşturdu. Böylece bazı kullanıcılar Chery markası ile ilgili hikayelerini ve deneyimlerini paylaştı.