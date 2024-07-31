Delphi’nin hedefi ağır ticari araç ve hidrojen!

CARMEDYA.COM – Küresel olarak çok sayıda otomotiv markasına yönelik yedek parça çözümleri getiren Delphi’nin İzmir’de Ege Serbest Bölgesi’nde yer alan fabrikasını ziyaret ettik.

ABD, Avrupa ve Çinli otomotiv üreticilerine yedek parça sağlayan Delphi’nin yanı sıra Delco Remy ve Hartridge markalarıyla da ülkemizde faaliyet gösteren Phinia özellikle dizel teknolojilere yönelik çözümleriyle öne çıkıyor.

Fabrika ziyareti kapsamında Delphi Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu ile hem Phinia çatısı altındaki markaları ve ürünlerini yakından tanıma hem de şirketin gelecek stratejilerini konuşma fırsatımız oldu.

Delphi Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu

Sohbet sırasında dizel teknolojilerin geleceğinden bahseden Dumanoğlu şunları söyledi; “Arkadaşlarımızın sizleri gezdirdiği noktalarda gördüğünüz gibi fabrika bir dönüşüm içerisinde. Aslında dizel teknolojileri evrilerek gelişiyor, daha katma değerli ürünlere de kayıyoruz.”

Phinia’nın yapısından da bahseden Reşat Dumanoğlu; “Üç tane global tanınmış markası olan (Delphi, Delco Remy ve Hartridge) firmamız, Phinia olarak geçtiğimiz yıl, 2023 Temmuz ayından bu yana New York Borsası’nda işlem gören, bağımsız bir şirket olarak yoluna devam ediyor. Bazılarınızın hatırlayacağı gibi birkaç yıllık evrede BorgWarner çatısı altında yer aldık. BorgWarner farklı bir yolda devam ediyor, biz farklı bir yolda devam ediyoruz. Burada sunumda zaten iş tanımlarını görüyorsunuz, biz yakıt enjeksiyon sistemleri ve satış sonrası alanlarında faaliyet gösteriyoruz. 2023 yılı global ciromuz 3,5 Milyar USD. Delphi ana markamız, değişmiyor. Aslında geçmişimiz GM’e gidiyor, 2001 yılında Delhpi olarak devam ediyor. Marka olarak özellikle satış sonrasında Delphi’yi kullanmaya devam ediyoruz. Delco Remy de aslında kökte GM’e dayanan bir marka. Hartridge de bizim İngiltere’de yıllardır dizel test ekipmanları yaptığımız çok eski bir marka. Bunları aynen kullanmaya devam ediyoruz. Burada görüyorsunuz, 44 noktada 20 ülkede yaklaşık 13 bin çalışanımız var. Phinia’da satış sonrasında Delphi markasını ön plana çıkartıyoruz.” Dedi.

Dizel araçların satış sonrası pazarında faaliyet gösteren firmalarda mevcut araç parkının oluşturacağıyedek parça ihtiyacı nedeniyle uzunca bir süre daha hayatımızda kalmaya devam edeceğini belirten Dumanoğlu şunları söyledi; “Delphi olarak bizim de ürün gruplarımız arasında dizelin evrimine uygun güçlü bir yanımız var. Çünkü dizelde hepimizin kabul edeceği gibi, bazılarımız daha uzun süreciğini iddia edebilir bazılarımız daha kısa, görece olarak binek arada tarafından ağır vasıta tarafına doğru bir kayış söz konusu. Bizim ürün portföyümüze baktığımızda, binek yüzde 44 gözüküyor, ticari araç ve OE satış sonrası yüzde 56’yı buluyor. Coğrafi olarak iyi bir dağılımımız var, özellikle borsaya kote şirketler için önemli tahmin edebileceğiniz nedenlerden. İyi bir dağılımımız var Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik olarak. Arkadaşların da fabrika gezisi sırasında paylaştığı gibi hem binek araçlar hem de ağır vasıtada Dünya’da aklınıza gelebilecek, birçok markaya üretim yapıyoruz. Stellantis Grubu, Daimler Truck, Ford, Hyundai, Volkswagen, Caterpillar, BMW, General Motors, Volvo ve Dongfeng Motor gibi grupları sayabiliriz.”

“Ağır vasıtada ağırlığımızı artırmayı hedefliyoruz”

Dönüşüme giren dizel stratejisinden bahseden Reşat Dumanoğlu gelecek hedeflerinden bahsederken, ağır vasıta ve satış sonrası ağırlığımızı artırma hedefleri olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi; “Bugün itibarıyla yüzde 56 olan ağırlığı aynı zamanda büyürken yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyoruz. İçinde bunulduğumuz ürün grubu düşünüldüğünde 2023’ten 2030’e hedeflediğimiz büyüme iddialı. Bu bizim stratejilerimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu hedefle bağlantılı aksiyonlar var. Tarihçemiz çok karmaşık. 2001’den bu yana aslında Delphi markası bizim damarlarımızda. Ama biz bununla yetinmiyoruz, biz Türkiye’de yerleşik, yıllardır İzmir’de faaliyet gösteren bir firmayız. Ve birçok alanda da yerel bağlantılar kurmaya çalışıyoruz. Bizim tarihçemiz Dizelsan olarak 1970’e dayanıyor, bir yerel girişim olarak kurulmuş bir şirket. Adı üzerinde dizel yakıt enjeksiyon sistemlerini üretme iradesiyle yola çıkmış bir şirket. Ardından 1980’lerin sonuna doğru Lucas markası tarafından önce kısmî ve sonra tamamen satın alınma durumu oluşuyor. Bütün traktörlerin üzerinde göreceğiniz marka, C.A.V. markası Lucas’ın altında. Sonraki dönüşümler bu şekilde devam ediyor. BorgWarner çatısı altındaki süreçten sonra 2023 yılında Phinia dönemi başladı ve biz de güçlü markalarımızla yola devam ediyoruz.

Ben aslında satış sonrasında Türkiye’de yerleşiğim ama Türkiye ile beraber EMEA içerisinde 3 bölge var. Bu 3 bölgeden birinin sorumlusuyum, bölge direktörüyüm. Sorumluluk alanımda geniş bir coğrafya var, Türkiye ile beraber Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika bölgeleri. Ekibimizin bir kısmı Türkiye’de yerleşik, buradan o bölgelere hizmet veriyor ve buna ek olarak farklı coğrafyalarda Orta Doğu’da ve Afrika’da da yapılanmalarımız bulunuyor. Hep birlikte satış sonrası pazarı için çalışıyoruz, ben daha önce fabrika tarafında da çalıştım; ancak yaklaşık 10 yıldır satış sonrası tarafında çalışıyorum. Satış sonrası yani aftermarket bölümümüzü aynı grup şirketi altında bulunan bir perakende şirketi olarak düşünebilirsiniz, iş birimi olarak farklı bir iş birimi.”

“Sahada gezen araçlara hizmet veriyoruz”

Satış sonrası pazarına yönelik faaliyetlerden bahseden Dumanoğlu sözlerine şöyle devam etti; “Satış sonrası dediğimizde orijinal araç üreticilerine değil sahada gezen araçlara hizmet ediyoruz ve doğal olarak farklı coğrafyalarda farklı araç türleri ön plana çıkıyor. Örneğin Güney Afrika’ya gittiğinizde pick-up modelleri çok önemli araç parkı içerisinde; ama bizde son dönemde SUV çok daha fazla gündemde. Önemli olan, yani biz ve bizim gibi tedarikçiler nerede yarışıyorlar diye sorarsanız, hedefimiz sahada gezen en çok araca hizmet edebilmek. Aynı zamanda ürünlerinimizin kolaylıkla bulunması veherhangi bir aracın pazara sunulması sonrasında aracın sahada gezmeye başlamasından itibaren en kısa sürede yedek parçalarının da satış sonrası pazarına sunulması. Şöyle örnek vereyim mesela bizim fren grubunda hedefimiz 6 ay içerisinde o aracın frenle ilgili balata ve diskini biz bayilerimize sunabiliyor durumda oluyoruz. Bu noktada first to market dediğimiz ürünü pazara ilk sunan olmak çok önemli. Tabi ki geniş ürün gamı da çok önemli, burada doğal olarak birçok rakiple rekabetimiz var; ama şöyle söyleyeyim farklılaşmış, geniş ürün yelpazesi olan birkaç firmadan biriyiz. Bu bizi ön plana çıkartıyor, rekabetçiliğimizi güçlendiriyor. Sadece ürün ve ürün bulunurluğu değil teknisyenlere yönelik çözümler üretme iddiasındayız ve bunla ilgili paylaşımlarımız bulunacak. Bir de tabi bugün ve yarın. Hepimiz bugünü yaşıyoruz ama yarına yatırım yapıyoruz.”

“Hidrojene yatırım yapıyoruz”

Şirketin gelecek hedeflerinden de bahseden Reşat Dumanoğlu dizel teknolojisinin değişerek ilerleyeceğini vurgularken, aynı zamanda hidrojen alanında da yatırım yapmayı sürdürdüklerini açıkladı. Hidrojen’in üçüncü bir alternatif yol olarak gözüktüğüne dikkat çeken Dumanoğlu şunları söyledi; “İçten yanmalı motorların devamı söz konusu, elektrikli araçlar yadsınamaz bir gerçeklik ancak filoların yenileme taleplerini ve mevcut araç parkını düşündüğümüzde içten yanmalı motorlara yönelik hidrojen çözümlerin çok önemli bir yer tutacağını düşünüyoruz. Bu alanda da Avrupalı bir iş makinesi üreticisiyle OE anlaşması yapıldı. Bu yıl içerisinde bir üretim sözkonusu. Bu bence yakın geleceğin önemli bir konusu ve markamız da üretici olarak Phinia, alt markaları Delphi markası olarak bizim tabi ki ön planda olmaya çalışacağımız bir alan.”

Fabrika gezisi sırasında ürün gamından da bahseden Dumanoğlu hem dizel, hem de benzinli araçlara yönelik geniş bir ürün yelpazesi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hem dizel hem benzinli yakıt sistemleri, bunlara yönelik pazarda bulunan ürünlerimiz, yakıt pompası, GDI enjektör sistemleri mesela birçok PSA Grubu’nda başlayan ve bizim orijinal ekipman olarak ürettiğimiz ürünler ve bu ürünlerimizle satış sonrasında da tabi ki hizmet veriyoruz. Dizel yakıt sistemlerinde zaten saymaya gerek yok ama filtreden bahsedebilirim. Filtrede bizim dizelle olan içiçe bağımız gereği güçlü olduğumuz bir ürün grubu. Bakım çözümleri dediğimiz sağ tarafta biraz önce bahsettiğim fren, ön takım ve termal ürünler bulunuyor. Bunlar rekabetin çok yoğun olduğu, bizim de iddialı olduğumuz ürün grupları. Bir de motor yönetimi ve araç elektroniği dediğimiz grup. Araç elektroniği, burada motor yönetimi tahmin edebileceğiniz gibi yeni teknoloji araçlarda, mesela sensörlerde, 10 yıl önceki araçtaki sensör sayısıyla şimdiki araçtaki sensör sayısı tabii ki aynı değil, bobinler, EGR valfleri bunlar bizim önem verdiğimiz, ciddi büyüme kaydettiğimiz ürün grubu. Bir de Delco Remy diye bahsettiğimiz aslında marş motoru, alternatör ürün grubumuz var. Burada da güçlüyüz. Servis çözümleri, teknik destek bizim geleneksel olarak dizelde hep ön plana çıktığımız ve tüm ürünlere yaygınlaştırdığımız hizmetler ve bununla beraber de tabi ürünlerimizn tamamı, servis çözümleri, arıza teşhis cihazları, teknik destek hattı, test cihazları vs. Bu bence rakiplerimizin de önem verdiği ama öne çıkan noktalarımızdan biri. Bununla ilgili birkaç noktaya vurgu yapacağım, bence hepimizin ihtiyacı, sektörün ihtiyacı. Kapsama oranında bütün markalar iyi olduğunu iddia ediyor ama bizim somut olarak bağımsız olarak değerlendirilmiş birinci olduklarımız burada (slaytta) yer alıyor. Temel olarak fren balatası çok önemli, EMEA bölgesinde 100 araçtan 99,4’üne biz ürün sunabiliyoruz. Bu çok iddialı ve biz bir numarayız. Bunun dışında ateşleme bobini ve sensörler tek tek saymayayım, değişen oranlarda görüyorsunuz 80’ler, 90’lar var. Bunlar bizim gibi tedarikçiler arasında bir numara olduğumuz ürünler. 2 ve 3 olduklarımızda da tabi bir numara olma iddiamız var. Bunlarla ilgili projelerimiz bu yıl da devam ediyor.

Ürün demişken, ürün gamı demişken lansmanı yapılan ürünlerimiz de bulunuyor. Mesela dizel ağır vasıtada Euro 6 görece yeni bir teknoloji ve tamir programları başladı. Bu çok önemli sektörde dizel işi ile ilgilenenler için ve başlıca Volvo, Renault, Hyundai, DAF, Mercedes-Benz gibi markaların tamirleri söz konusu şu an. İlgi çekici olabilecek, bizim de önem verdiğimiz bir konu da elektrikli araçlar. Elektrikli araçlar bir yandan bağımsız yedek parça sektörü için farklı gerçeklikler taşırken bir yandan da bizim neler yapabileceğimize kafa patlattığımız bir konu tabii ki araç parkı. Elektrikli araçlar için fren balataları üretmeye başladık. Burada farklı markalar var. Bi-metalik fren diskleri… Fren grubuna önem veriyoruz. Diskler tabii ki önemli. Bi-metalik’te hem performans hem dayanım alanında öne çıkan, daha önce BMW için farklı bir ürünümüz çıkmıştı. Şimdi Mercedes için bir ürünümüz çıkıyor. NOx sensörleri: Bu da önemli bir ürün bizim için ve şu anki ürün gamımız ile Avrupa’da 70 milyon binek araca hizmet edecek bu sensörler. Geleneksel olarak Delphi, dizelde tamir çözümleri ile ünlü bir marka. Yani burada aslında üç-beş tane rakibimiz var. Gerçekten iddialı bir tamir çözümü sunan ve dizel atölyelerinin çok sevdiği bir markayız. Sadece kullan-at, parça bozulduğunda değiştirecek şekilde değil, tamire de büyük önem veriyoruz. O yüzden de teknisyen gelişimi çok önemli. Bunlara ek olarak çok yakında dediğimiz, üzerinde çalıştığımız, aslında genel stratejimizle de bağlantılı olan ağır vasıta fren balataları konusu var. Yani bu en başta sözünü ettim portföyümüzü ağır vasıta yönünden şekillendirmek için, ağırlıklandırmak için önemli bir nokta. Yakın zamanda bunun resmi tanıtımını da yapacağız. Marş motoru ve alternatörler için Delco Remy demiştik. Delco Remy de aslında kendi araç sınıfında birçok markada orijinal ekipman olarak çıkıyor. Biz bunu daha yaygın hale getirmek için 7 önde gelen kamyon markasını burada belirttiği gibi %95 kapsama sağlayan ürünler çıkarıyor olacağız. İşte elektrikli araçlarda neler değişir ona bakıyoruz. Ön takım öne çıkıyor, hala gereklilik oluşturuyor. Onunla ilgili de ön planda olma hedefimiz var. Yakında da bu ürünleri piyasaya süreceğiz. Bu slaytta satış sonrası pazarına ilk defa sunduğumuz ürünlerden bahsediyoruz, balatalardan bahsediyoruz. Burada birçok marka var, birçok model var. Bunların önemli bir kısmı Türkiye’de de olan modeller. Yani Tesla da var gördüğünüz gibi, Hyundai Elantra da var, Renault Kangoo da var. Yani bu noktada ilk başta bahsettiğim pazarda ilk olma ve kapsama oranı yüksekliği bizim iddialı olduğumuz bir şey. Burada görüyorsunuz Tesla dışındaki elektrikli araç modelleri de mevcut. Ön takım iddialı olduğumuz bir ürün grubu. Elektrikli araçlar için 650’den fazla parça bulunurluğu söz konusu. 300 milyondan fazla aracı kapsıyoruz. 7 bin referans bazı markaların toplam referans sayısıdır. Bizim sadece ön takımdaki referans sayımız. Bu noktada da yani tüm markalara hizmet etmeye çalışıyoruz. Mesela Türkiye için bir gerçeklik, bundan sonra daha da büyük bir gerçeklik olacak; Çinli markalar var. Mesela biz MG için hangi ürünleri üretiyoruz? Bunları paylaştık paydaşlarımızla.

Birçok referans var. Hepsine hakimiz ama tabii geliştirmeye açık. Son değişikliklere de yönelik çalışmalarımız olacak. Araç elektroniği diye bir ürün grubumuz daha bulunuyor. Burada OE tecrübemiz var. VW Grubu olarak özetleyelim. Stellantis Grubu, BMW, Mercedes-Benz… Aslında burada araç üreticilerine zaten uzun yıllardır ürün tedarik ediyoruz fabrika üretim tarafında da. Kapsama alanımız çok yüksek dediğim gibi sensörlerde burada özellikle odaklanıyoruz. Satış sonrası çözümlerinde de arıza teşhis ve teknik destek öne çıkan hizmetlerimiz Bazılarının örneklerini görüyorsunuz. Ateşleme bobini, sensörler, yakıt pompası ve EGR valfi var. Yani şöyle söyleyeyim, daha önce bizim ürün gruplarımız arasında üçüncü, dördüncü olan bu grup yıllar içinde dikkat çekici bir büyüme kaydetti ve şimdi ikinci haline geldi. Delco Remy, bu markada 700’ü aşkın parça numaramız var. Son getirdiklerimizle beraber yedi ana markada % 95 kapsama yaratacağız. Bu önemli bir şey çünkü niş bir ürün. Yani gerçekten kalitenin çok önemli olduğu bir ürün grubu olduğunu söyleyebilirim Bir gün Güney Afrika ziyaretindeydim, bayi şundan bahsetti, “Ben Delco Remy dışında başka ürün kullanmayı aklımdan bile geçirmem. Benim dağın tepesindeki altın madeni çıkarttığım aracımın herhangi bir şekilde durma şansı yok ve bu nedenle her zaman aynı sonucu alabileceğimiz, kalitesine güvendiğimiz ürünü kullanmak istiyoruz.” Bunu söyleyen müşterimiz yaklaşık 40 yıldır bu markanın temsilcilerinden biri. Tabii ki satış sonrası için OE satış sonrası, muadil ürün, nedir, ne değildir… Bizim iddiamız doğal olarak ve gerçekleştirdiğimiz konu OE ile aynı ürünü piyasaya sunmak.”

“Motor yağında araç parkının yüzde seksenini kapsıyoruz”

Motor yağlarına da değinen Reşat Dumanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Delphi motor yağları birkaç yıldır tekrar var ve bizim ana ürünleri kapsıyor. Araç parkının yüzde seksenini kapsıyoruz. Bizim için görünürlüğü daha fazla olan bir ürün. Dolayısıyla önemsiyoruz. Ana ürün gruplarımızda olmasa da ve çeşitlendirdiğimiz ürünlerle de burada mevcut ürünlerimizi de görüyorsunuz daha fazla ürüne doğru gidiyoruz. Hatta sadece motor yağları değil, şanzıman yağlarıyla da bu ürün grubunu destekliyoruz. Ve bununla ilgili geliştirmeler yapıyoruz. Bu noktada da motor yağlarımız da aslında sahada görebileceğiniz ürünler arasında. D logosuyla ön plana çıkmış şekilde.”

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Delphi Türkiye

Mekan: Gaziemir – İzmir