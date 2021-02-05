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Goodyear Ventures’dan robotlarla teslimat

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Goodyear’ın girişim sermayesi kolu Goodyear Ventures, yatırım portföyüne Starship Technologies’i ekledi.

Goodyear Ventures, otonom teslimat şirketi için birden fazla yatırımcıyı bir araya getirerek 17 milyon Amerikan Doları kaynak yarattı. 2014’te kurulan Starship Technologies, otonom robot ağı ile müşterilere doğrudan market ve gıda ürünleri teslimatı yapıyor. Şirketin her gün binlerce teslimat gerçekleştiren elektrikli, otonom robotları, dünya genelinde birçok şehirde milyonlarca kilometre mesafe kat ederek, insanlara temassız ve çok pratik bir teslimat hizmeti sunuyor.

Otonom teslimat hizmetlerinde devrim yapan Starship’in bu yolculuğuna katılmaktan heyecan duyduklarını belirten Goodyear Ventures Kıdemli Müdürü Abhijit Ganguly, konu hakkında şunları söyledi; “Goodyear’ın güvenilir hizmet geçmişi, otonom araç şirketlerine yönelik geliştirdiği çözümlerle birleşerek, pazarda Starship’i desteklemek için somut bir platform oluşturuyor.”

Goodyear Ventures’ın yatırım yaklaşımı, elektrikli ve otonom teknolojiler dahil olmak üzere mobiliteyi şekillendiren çeşitli temalar üzerinde yoğunlaşıyor. Girişim sermayesi fonu, gündelik bağlantıları kolaylaştıran sürdürülebilir, güvenli ve yeni mobilite deneyimlerine ilişkin benzer bir vizyona sahip, tohum aşamasından büyüme aşamasına kadar girişimlerle ortaklık kurarak Goodyear’ın inovasyon geçmişini güçlendiriyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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