Doğuş Otomotiv’e uluslararası ödül

CARMEDYA.COM – Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları uygulamaları, uluslararası arenada da ödüllendirilmeye devam ediyor.

Dünyanın en prestijli insan kaynakları organizasyonlarından İngiltere merkezli HR Excellence Ödülleri 2020’ de en iyi insan kaynakları uygulamalarının değerlendirildiği ve şirketlerin küresel çapta aday olduğu “Best HR Strategy from Overseas” (Yurtdışından en iyi İnsan Kaynakları Stratejisi) kategorisinde Doğuş Otomotiv Drive Ekibi birincilik ödülüne layık görüldü.

Drive Ekibi, Londra’da gerçekleşen, farklı ülkelerden birçok şirketin başvurduğu ancak pandemi şartları sebebiyle online olarak yayınlanan törende ödülünü almaya hak kazandı. Ekip, değişen iş ve pazar dinamikleri çerçevesinde, “Doğuş Otomotiv’ in Rotası İnsan ve Eğitim” stratejisiyle hayata geçirdiği insan kaynakları uygulamalarının, Türkiye genelinde 6500 kişiden oluşan yetkili satıcı ve servislere yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir hale gelmesi konusundaki çalışmalarıyla global pek çok önemli şirket ile yarıştı.

“Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve Eğitim” “Drive” yapılanması ile Doğuş Otomotiv, yetkili satıcı ağının insan kaynakları yönetiminde kurumsal yapılarının etkinleştirilmesi ve bunun sonucu olarak müşteri memnuniyeti ve iş sonuçlarında sürdürülebilir başarı sağlanmasını hedefliyor.