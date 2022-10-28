Türkiye için gün sayan Chery Tiggo 8 Pro’nun detayları açıklandı

CARMEDYA.COM – Çinli otomobil üreticisi Chery’nin Türkiye’de kısa süre sonra satışa sunmayı planladığı modellerden ilki olan Tiggo 8 Pro’nun detayları açıklandı.

Başarılı model, tam olarak 12 ADAS işlevi ile donatılmış durumda olmasıyla öne çıkıyor. Uyarlanabilir Hız Sabitleme (ACC), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve Önden Çarpışma Uyarısı (FCW) gibi işlevler, kullanıcılar için çok yönlü bir akıllı güvenlik koruma çemberi oluşturmak üzere her türlü hava koşuluna yönelik sürüş senaryolarını kapsıyor.

RCTA sistemi

Günlük kullanımındaki en büyük zorluklardan biri geri manevra hareketleridir, çünkü dikiz aynasının her zaman kör noktaları bulunmaktadır. RCTA sistemi, tam bu noktada yardımcı olmak üzere devreye giriyor. Tiggo 8 Pro geri manevra yaparken, RCTA sistemi sürücünün her iki yanı olmak üzere aracın arkasındaki alanı algılamasına yardımcı oluyor ve sürücüyü dikiz aynasının kör noktasındaki araçlar/yayalar ve engeller konusunda bilgilendiriyor. Olası bir çarpışma riskinde RCTA sistemi alarm sesi çıkarırken, BMS uyarı simgesi ile kullanıcıyı uyarıyor.

Kör nokta algılama sistemi

Dikiz aynasının kör noktası trafikte şerit değiştirirken güvenlik riski oluşturabiliyor. Sürücü, özellikle otoyolda sağ şeritte arkadan gelen aracı fark edemezse, milisaniyeler içinde bir kaza senaryosuyla karşılaşabilir. Kör Nokta Algılama (BSD) sistemi sayesinde TIGGO 8 PRO bu tür tehlikelerin önüne geçebiliyor. BSD, radar sensörleri aracılığıyla aracın arka alanındaki kör noktayı izliyor. Sensör bir nesnenin yaklaştığını algıladığında, kör nokta görünmese bile tehlikeye karşı uyarmak için ilgili taraftaki aynada bir ışık sinyali beliriyor.

Ayrıca, park halindeyken kapıyı açarken arkadaki kör nokta bir potansiyel riski beraberinde getiriyor. Chery Tiggo 8 Pro, Kapı açma uyarısı (DOW) sistemi ile donatılarak yollara çıkıyor. Bu sistem, arka radarın aracın kör noktalarındaki hareketli hedefi gerçek zamanlı olarak izliyor. Park halindeyken kapı açıldığında yaklaşmakta olan bir araç nedeniyle çarpışma riski tespit eden sistem bir uyarı tetikliyor. Uyarı, dikiz aynasından gelen ışık sinyali ile veriliyor.

Önden çarpışma uyarısı ve otonom acil fren sistemi

Tiggo 8 Pro önden çarpışma uyarısı (FCW) sistemi ve otonom acil fren (AEB) işlevi ile donatıldı. Sistem, öndeki araçla olan mesafe veya öndeki aracın hızına bağlı olarak, öndeki aracın acil durum freni yapması ve diğer beklenmedik durumlarla karşılaşması durumunda arkadan çarpma riski olup olmadığını belirliyor. Sistem sürücüye çeşitli şekillerde uyarılar gönderiyor ve bir çarpışmayı önlemek veya bir çarpışmanın olası etkilerini hafifletmek için gerektiğinde frenleri aktif olarak uyguluyor.

Üstün güvenlik performansında Arkadan Çarpışma Uyarısı (RCW) da pay sahibi olmasıyla dikkat çekiyor. Düşük hızda ilerlerken veya kırmızı ışıkta beklerken arkadan bir aracın yüksek hızla yaklaşması halinde, Tiggo 8 Pro erken uyarı sistemi, erken uyarı emniyet kemerleri gibi pasif güvenlik önemlerini devreye sokuyor. Böylece arkadan çarpma meydana gelmeden önlem alınabiliyor.

Yarı otonom sürüş imkânı

Otoyolda uzun süre araç kullanmak kaçınılmaz olarak yorgunluğa ve dikkat dağınıklığına neden oluyor. Tiggo 8 Pro, Uyarlanabilir hız sabitleme (ACC) işlevi ile aracı otomatik olarak öndeki aracı takip edecek ve durdurup yeniden harekete geçirecek şekilde kontrol edebiliyor. Bu arada, şeritten çıkma uyarısı (LDW) ve şeritte kalma yardımcısı (LKA) işlevleri birlikte çalışarak, aracı mevcut şeritte tutmak üzere sürücüyü destekliyor. Tiggo 8 Pro’da kullanıma sunulan ACC işlevi 0-180 km/s hız aralığında çalışıyor. Düşük hızlarda trafik sıkışıklığı asistanı (TJA) işlevi ve yüksek hızlarda sürüş yardımcısı (ICA) işlevi de sürücüyü destekliyor.

Sınıfının ötesinde aktif ve pasif güvenlik sistemleri

Tiggo 8 Pro Akıllı hız sınırı bilgisi (ISLI) ve Akıllı far kontrolü (IHC) gibi akıllı teknoloji işlevlerini de bünyesinde barındırıyor. ISLI, mevcut araç hızı, hız sınırını aşması halinde sürücüyü uyarıyor. IHC ise farları dış ortam ışığına bağlı olarak otomatik olarak yönetiyor ve gece sürüşlerinde veya tünellerde uzun ile kısa huzme arasında geçiş yapıyor. Farların doğru kullanımı sadece araç kullanıcısı için günceli sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda karşı şeritteki güvenlik risklerini de azaltıyor.

Tiggo 8 Pro, 12 adede kadar akıllı ADAS işleviyle günlük sürüşün temel senaryolarını kapsıyor ve akıllı teknolojiyle sürüş güvenliğini sağlıyor. Bu kullanışlı siyah teknolojiler daha fazla insanın güvenli sürüş keyfini yaşamasını sağlıyor.