Fiat Egea ailesine hibrit dopingi

CARMEDYA.COM – Tofaş’ın ürün geliştirme sürecinde önemli rol aldığı ve 2015 yılında üretimine başlanan Egea model ailesinin hibrit motorlu versiyonları Türkiye’de satışa sunuldu.

Egea’nın hibrit motorlu versiyonlarının tanıtıldığı basın etkinliğinde konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “2022 yılına yeniliklerle başladık. Ocak ayında Cross Wagon’u tüketiciyle buluşturduk. Egea Ailesi’nin merakla beklenen 1.6 Multijet II 130 HP’lik Dizel otomatik şanzımanlı versiyonları da tüm gövde tiplerinde mart ayında Fiat showroomlarındaki yerini aldı. Egea Hybrid, Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde tiplerinde nisan ayından itibaren 509 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’deki Fiat bayilerindeki yerlerini alıyor. Böylelikle Egea ürün gamı daha da zenginleşiyor. Altı yıldır ülkemizin en çok tercih edilen modeli olan Egea’nın 2022 yılında gama eklenen yeni versiyonlar ve Hybrid modelleriyle daha da güçleneceğine değinen Aytaç “2022 yılında da FIAT markasının liderliğini sürdürmesini hedefliyoruz.” dedi.

Aytaç ayrıca “Türkiye pazarında Fiat markasının hibrit motorlu ürünlerinin satışına geçen yıl 500 ve Panda ile başlamıştık. Egea Hybrid ile ileriye doğru bir adım daha atıyoruz.. Egea, sahip olduğu 48V hibrit teknolojisi sayesinde, çevreci yaklaşımı, ve yakıt tüketiminde sunduğu avantajın yanı sıra keyifli sürüş dinamiğiyle de öne çıkacak.” diye konuştu.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç

Egea Hybrid

Egea Hybrid, performansını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Egea Hybrid’de BSG (Belt Start Generator) ve 15KW’lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor.

Egea Hybrid, yeni güç aktarma organları sayesinde içten yanmalı motorun ısınma fazında oluşan yakıt tüketimi ve emisyonun düşürülmesi sağlanıyor. Egea’daki hibrit teknolojisi; aracın sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, yüzde 100 elektrikli modda kalkış yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creep) imkan sağlıyor.

Egea Hybrid, sadece elektrik motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan ilerleyebiliyor (e-queueing).Egea Hybrid tamamen elektrik modunda park edilebiliyor (e-park). Hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı ile bataryasını şarj edecek şekilde geliştirilen Hibrit Egea, performanstan ödün vermediği gibi maksimum sürüş konforu sağlıyor.

Egea Hybrid ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da FIAT markasında ilk defa satışa sunuluyor. 7 ileri otomatik vitesli Egea Hybrid, 0-100 km hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlarken yakıt tüketiminde de önemli bir avantaj sağlıyor ve şehir içi kullanımda 100 km.de 5,0 lt’lik (WLTP) tüketim değerine ulaşıyor. Egea’daki hibrit teknolojisi, yine Fiat modellerinde bir ilk olarak, sürüş sırasında benzinli motoru tamamen kapatarak WLTP çevriminin yüzde 47’sinin benzinli motor çalıştırılmadan tamamlanabilemesini sağlıyor. Bu oran şehir içi çevrimde yüzde 62’ye kadar çıkabiliyor. Sonuç olarak, yeni 48-Volt hibrit benzinli motor, şehir içi kullanımda hem benzinli, hem de dizel motorlara oranla daha düşük yakıt sarfiyatı sağlıyor. Yeni Egea Hybrid, tüm bu özellikleriyle sınıfındaki en gelişmiş 48-Volt Hibrit motor seçeneğini sunuyor.

İleri sürüş destek sistemleri (ADAS) ile donatılan hibrit motorlu Egea, ailenin tüm üyelerinde olduğu gibi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Akıllı Uzun Far gibi güvenlik donanımlarını Urban (orta) donanım seviyesinden itibaren seçilebilir hale getiriyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, kablosuz akıllı telefon şarjı, kablosuz multimedya bağlantısı ve Kör Nokta Uyarı Sistemi ile (sedan gövde tipinde) otomatik bagaj açma sensörü gibi özellikleri ise yine Lounge versiyonunda sunulmaya devam ediliyor.

Egea Hybrid, Easy (Sedan) / Street (Hatchback ve Cross), Urban ve Lounge olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde otomatik şanzımanla 509 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Sınırlı sayıda hibrit motor seçenekli Egea markanın online satış kanalı https://online.fiat.com.tr/ üzerinden ön satış kampanyası ile satışa sunuluyor ve Tofaş’ta geliştirilen bağlantılı araç teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect online rezervasyon gerçekleştiren ilk müşterilere hediye edilecek.

“Fiat pazar liderliğini ilk iki ayda da sürdürüyor”

Sözlerine Türkiye Toplam Otomotiv Pazarı’nı değerlendirerek devam eden Altan Aytaç, FIAT markasının son üç yılda Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olduğunu hatırlattı. Egea’nın, lansmanından itibaren, 2021 yılının sonunda altıncı kez “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” olduğunu Hafif Ticari Araç sınıfında ise yine Doblo’nun geçtiğimiz senenin “En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli” olduğunu belirtti. FIAT markasının 2022 senesine yeniliklerle girdiğini ifade eden Aytaç “Ocak ayında tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Cross Wagon da tüketiciler tarafından çok beğenildi. Yılın ilk iki ayında da liderliğimizi sürdürüyoruz. Başarımızda Egea’nın ve tüm teşkilatımızın payı büyük” dedi.

Altan Aytaç 2020 yılında yenilenen Egea model ailesine eklenen ailenin Crossover sınıfındaki temsilcisi “Egea Cross”un da başarılı performansına değindi. Aytaç “Tofaş’ta üretilen ilk Crossover olan “Egea Cross” pazardaki ilk yılında ‘Türkiye’nin En Çok Satılan Crossover’ı oldu. Egea Cross ilk yılında 21 Bin adedi geçen satış rakamıyla yüzde 3,4 Pazar payı yaparak, bir önceki sene yüzde 1,8 olan Egea 5 kapı pazarındaki (HB, SW ve Cross) payını da iki katına çıkardı. Altan Aytaç ailenin diğer üyeleri gibi Egea Cross Wagon’un da çok beğenildiğine değindi. Cross Wagon’un model ailesi içerisinde oldukça iyi bir konumda yer alacağına ve Wagon’un kendi segmentini yaratacağına inandığını sözlerine ekledi.

Altan Aytaç, Fiat’ın, müşteri deneyimini sürekli geliştirerek, farklı uygulama ve hizmetlerle de otomotiv sektörüne öncülük ettiğini hatırlattı. Lansman süresince Fiat Yol Arkadaşım Connect’i deneyimleyen basın mensuplarına teşekkür eden Aytaç “Bildiğiniz gibi ürünlerimiz ve teknolojiyi bütünleşik olarak pazara sunuyor. Bu sayede Egea’nın da felsefesiyle uyumlu olarak teknolojiyi de geniş kitleler için ulaşılabilir kılıyoruz. FIAT Yol Arkadaşım Connect uygulamasını çok önemsiyor ve müşterilerimize yarattığımız değeri çok daha yukarıya taşımak için sürekli olarak çalışıyoruz”dedi.

2018 yılından bu yana kullanımda olan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasının 32 Bin kullanıcıya ulaştığına değinen Altan Aytaç “Fiat Yol Arkadaşım Connect’te de yeni hizmet ve fonksiyonları bu yıl da zenginleştirek müşterilerimizin hayatlarını kolaştırmaya devam edeceğiz. Bağlanabilirlik teknolojisinde de liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

Yazı: Önder Canözer / Fotoğraflar: Fiat Türkiye

Mekan: Gelibolu – Çanakkale