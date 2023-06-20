Hedef ilk 10!

CARMEDYA.COM – TAYSAD, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Tedarik Zinciri Konferansı ile sektörün sorunlarını masaya yatırdı.

Sürdürülebilirlik temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Hacıoğlu Şengül, TAYSAD’ın, Türk otomotiv sanayisini küresel otomotiv endüstrisinde ilk 10’a taşıma vizyonuyla hareket ettiğini ifade ederek, “Türkiye, şu anda otomotiv üretiminde dünyada 13’üncü sırada yer alıyor. Geçen sene itibarıyla dünya otomotiv pazarında 85.4 milyon adet araç üretildi. Bunun 1.4 milyon adedini Türkiye otomotiv endüstrisi üretti. Amacımız bunu ilk 10’a taşımak. 2021’de Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimizde başkanımız akıllı, çevreci ve sürdürülebilir mottosunu bizlerle paylaşmıştı. Hep birlikte yaptığımız faaliyetlerde bu motto doğrultusunda ilerliyoruz” dedi. Sürdürülebilirlik kavramının temelinde çevresel boyuttaki krizlerin yattığını belirten Tülay Hacıoğlu Şengül, “Hep birlikte sorumluluklar alarak özellikle iş dünyası temsilcileri, STK’lar, kurumlar ve genel olarak tabii ki hepimizin üzerimize düşen, yapması gereken konular var. Sorun ne yazık ki tek başına çözemeyeceğimiz kadar büyük bir sorun. Kuşkusuz sürdürülebilirlik konusu sadece çevresel boyutuyla ele alınması gereken bir konu değil. Bunun yanında ekonomik, sosyal, toplumsal birçok unsur var. Bunun başında da iyi bir liderlikle sürüklenmesi ihtiyacı var. Ben, liderliği sadece tepe yönetiminde görmüyorum. Herkes kendi sürecinin lideri. Otomotiv endüstrisinin profesyonelleri ve temsilcileri olarak dönüşüm yolculuğunda doğal olarak biz de üzerimize düşeni yapmak için hareket etmeliyiz” diye konuştu.

TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Hacıoğlu Şengül

“İhracatta mutlaka yeni yollar bulmalıyız”

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da katılımcılara hitap etti. Faaliyet raporlarında belki bir paragrafta veya bütün bir bölümde onlarca kere inovasyon ve sürdürülebilirlik kelimelerinin kullanıldığını vurgulayan Albert Saydam, “Ama ne yaptığımızı sorgulamıyoruz. 2025, 2030’daki birinci kriter ne kadar sera gazı salınımı yapıyorsunuz olacaktır. Bunun sinyallerini alıyoruz. Konferansımızda bugünkü konulardan biri sürdürülebilir lojistik olacak. Kesinlikle ve kesinlikle karayolları haricinde daha sürdürülebilir şekilde ürünlerimizi yurt dışına özellikle yüzde 60’ın üzerinde ihracatını yaptığımız Avrupa Birliği’ne ulaştırılmasının yolunu bulmalıyız” dedi. Trend olarak şu anda elektrikli araçların ön plana çıktığını söyleyen Albert Saydam, şöyle devam etti: “Bu vakte kadar fosil yakıtlı araçlar 15 ila 20 senedir kirliliğe olumsuz katkıda bulunurken, elektrikli araçların bunun çözümü olduğuna inanılıyor. Açıkça söyleyeyim, hayır. Bizim alternatif diğer çevreci araçlara da kaynak ayırmamız lazım. Lütfen trendlerin peşinde tek bir ihtimalin peşinde koşmayalım. TAYSAD olarak buna liderlik etmemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Kesinlikle başka çözümlere de kaynak ayırmamız lazım. Bir diğer konu da “daha az tüket ve yeniden kullanmaya” daha fazla yönelmemiz lazım. Bu tarz projeleri üretmemiz lazım ki gerçekten sürdürülebilirliğe katkımız olsun. Sonuçta sürdürülebilirlik evrenseldir, hukuk da evrenseldir. Bence dünyada her şeyin üzerinde sürdürülebilirliğin evrensel olduğuna dair hukuki altyapı olmadan hep birileri haksız kazanç sağlayacak. Bunun da önüne geçmemiz lazım. Bunu daha yüksek sesle dile getirmemiz lazım. TAYSAD’ın misyonlarından biri de bu olmak zorunda.”

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam

“Kadın ayak izi artarsa karbon emisyonu azalır”

Konferansın ilk bölümü, “Sürdürülebilirlik” başlıklı bir sunumla devam etti. Mazars Denge CEO ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Elçisi Dr. İzel Levi Coşkun, “İş dünyası devamlı bir büyüme içinde. Dünyanın sınırları belli. Fakat hep sınırlı bir sistemin içinde sınırsız bir büyümenin peşindeyiz. Fakat iklim krizi, su krizi, okyanusların asitlenmesi, bio çeşitliliğin azalması, toprak kaybı ve sosyal eşitsizlikler olarak 6 tane majör problemimiz var. Bu problemleri aşmak için birlikte çalışmamız gerekiyor” dedi. Dünyanın en büyük şirketlerinin CEO’larının ağırlıkla erkeklerden oluştuğuna işaret eden İzel Levi Coşkun, “Dolayısıyla burada bir eşitsizlik var. Hep söylüyorum, bizler karbon emisyonunu azaltmak istiyorsak kadın ayak izini artırmamız lazım. Yani sürdürülebilirlik için bizim bakış açımızı, zihniyetimizi, alışmış olduğumuz birtakım kuralları kenara koyarak yeni bir şekilde çalışmaya başlamamız gerekiyor” diye konuştu.

“Sürdürülebilir lojistik masaya yatırıldı”

TAYSAD’ın düzenlediği 2. Tedarik Zinciri Konferansı’nın diğer konuşmacıları arasında Ford Otosan Dijital Ürünler ve Servisler Lideri Hayriye Karadeniz, Semtrio Kurucu Ortağı Bekir Çetin, Kurt & Partners Kurucu Ortağı Özlem Kurt, TOFAŞ Tedarik Zinciri Geliştirme Müdürü Murat Cesur, Bosch Endirekt Satın Alma Müdürü Esat Öncü ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Pınar Aslan da yer aldı. Etkinlikte TOFAŞ ana sanayi uygulama örneği, Bosch ise tedarik zinciri uygulama örneğiyle yerini aldı. Konferansın son etkinliği ise “Sürdürülebilir Lojistik” ismiyle düzenlenen panel oldu. Moderatörlüğünü PwC Şirket Ortağı Tedarik Zinciri Hizmetleri Lideri Dr. İsmail Karakış’ın gerçekleştirdiği panelde; LODER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay, Sezai Kaya Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Sezai Kaya ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Yük Servis Müdür Yardımcısı Mahmut Demirayak da panelist olarak yer aldı.