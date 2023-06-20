Peugeot 408’e tasarım ödülü!

CARMEDYA.COM – Peugeot 408, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında Yılın Tasarımı ödülünü kazandı.

Ödülle ilgili olarak Peugeot Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Tanıtıldığı günden itibaren hem müşterilerimiz hem de değerli basın mensupları tarafından ilgiyle takip edilen yeni 408 modelimizin ‘Yılın Tasarımı’ olarak seçilmiş olmasından dolayı, hem Türkiye hem de global olarak büyük bir memnuniyet yaşıyoruz. OGD üyelerine, Peugeot 408’i hem ‘Yılın Tasarımı’ ödülüne layık görmelerinden hem de ‘Yılın Otomobili’ yarışmasında en yüksek ikinci puanı alacak biçimde büyük bir takdir ve beğeniyle değerlendirmelerinden ötürü de içtenlikle teşekkür ediyoruz. Mart 2023’te Türkiye satışa sunduğumuz Peugeot 408, bu kısa süre zarfında 3 bine yakın müşterimiz ile buluşurken kısa zamanda 27 bin adet seviyesinde talep toplayarak, gelecek planlarımızı revize etmemizi sağladı. Fastback tasarımlı C-SUV konumundaki yeni 408 için ilk aşamada belirlediğimiz 2023 yılı satış hedefimizi de yoğun talep ve ilgi sonrası yükselttik” dedi.

Peugeot 408 tasarım ödüllerini topluyor

Peugeot 408 daha önce 2023 Red Dot Ödülü’nü de kazanmıştı. Marka tarihindeki sekizinci Red Dot Ödülü’ne ulaşılmasını sağlayan 408, özellikle arka kısmında, tavanın son noktasında, bagaj kapağında ve çamurluklarındaki keskin hatlarıyla dikkat çekiyor. Yeni Obsession Mavi ve Titanyum Gri dahil olmak üzere altı gövde rengi arasından seçim yapılabiliyor. Karakteristik kedi duruşuyla birleşen yeni Peugeot 408’in SUV kodlu dinamik silueti fastback konseptiyle öne çıkıyor. GT donanım seviyesinde standart olarak sunulan gövde rengindeki ön ızgara, ön cephe ile bütünleşiyor. Peugeot 408 aynı zamanda markanın yeni logosunu da taşıyor. Arka tamponun formu da, modele güçlü bir duruş kazandırıyor. Peugeot 408, öndeki karakteristik ışık imzası ve arkadaki üç pençeli LED farlarla markanın ürün gamındaki yerini alıyor.

Dış tasarım gibi iç mekân da çekici bir tasarımla dikkat çekiyor. Koltukların tasarımı, kullanılan malzemelerin kalitesini daha da ön plana çıkartıyor. Versiyona bağlı olarak Falgo Yarı Deri Kumaş Döşeme, Mint Yeşili Dikişli Koltuklar ve Alcantara Yarı Deri Kumaş Döşeme, Adamite Yeşili Dikişli Koltuklar sunulurken Siyah Nappa Deri Döşeme ve Mavi Nappa Deri Döşeme opsiyonel olarak sunuluyor. Bunun dışında, orta konsolun arkasındaki LED ambiyans aydınlatması yumuşak bir aydınlatma sağlıyor ve iç mekânın zarif atmosferine katkıda bulunuyor. Yeni fastback model, sadece çarpıcı bir tasarımla dikkat çekmekle kalmıyor, aynı zamanda en güncel sürüş destek sistemleri ve en yeni motor teknolojisiyle de öne çıkıyor. Peugeot 408, Türkiye’ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 HP motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla ithal edilirken gelecekte hibrit ve tam elektrikli versiyonun da satışa sunulması planlanıyor.