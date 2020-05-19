Continental VECTO’yu açıklayan mikro siteyi yayına aldı

CARMEDYA.COM – Continental, kamyonlar için VECTO (Araç Enerji Tüketimi Hesaplama Aracı) adı verilen bir simülasyon aracı hakkında faydalı bilgiler içeren bir mikrositeyi yayına aldı.

Paris Anlaşması uyarınca iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla, Avrupa Komisyonu 2019 yılında yeni ağır vasıtalar (HDV) için hazırlanan ilk karbondioksit emisyon yönetmeliklerini (AB Yönetmeliği 2019/1242) yürürlüğe koydu.

Bu, 2019 Temmuz- 2020 Haziran referans dönemine kıyasla yeni ağır vasıtalardan çıkan ortalama CO₂ emisyonlarının 2025 itibariyle yüzde 15, 2030 itibariyle de yüzde 30 azalması anlamına geliyor. Avrupa Komisyonu, brüt ağırlığı 16 metrik ton üzerindeki 4×2 ve 6×2 kamyonlar için geçerli olan bu yönetmeliğin kapsamını gelecekte genişletmeyi düşünüyor. Avrupa Komisyonu bu azaltma hedeflerine ulaşmak için VECTO simülasyon aracını devreye soktu. Araçlardan çıkan CO₂ emisyonlarında lastiklerin önemli bir faktör olduğu gerçeğinden yola çıkan Continental, bu aracı anlatan yeni web sayfasında filo yöneticilerine yeni yönetmelik ve bunun yansımaları hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor.

Mikrosite içerisinde VECTO simülasyon aracının nasıl çalıştığı ve ağır vasıtalar için tam olarak neyin hesaplandığını , sektör ve toplumun neden şimdi hareket geçmesi gerektiğini anlatan bir video, kamyon satın alırken yakıt verimliliği ve daha fazla şeffaflığa odaklanmanın filo operatörlerinin işlerine etkisi hakkında bilgiler, yeni yönetmelik hakkında kapsamlı bilgiler, VECTO aracının hesaplamaları nasıl yaptığı, bundan hangi araçların etkilendiği, yakıt tüketimini ve filo işletme maliyetlerini azaltmada lastiklerin rolü ve CO₂ emisyonlarını azaltan diğer parametreler hakkında bilgiler yer alıyor.

Continental Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Kamyon Lastikleri Yenileme Pazarı Müdürü Constantin Batsch, bu tür bir mikrosite için görünürde bir ihtiyaç olduğunu belirtti: “Müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerde Avrupa’nın dört bir yanından filo yöneticilerinin yoğun ilgisini gözlemliyoruz. VECTO’nun sadece yeni bir kamyon alırken değil, aynı zamanda lastikleri değiştirirken de önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, filo operatörlerine VECTO’nun işlerini nasıl etkilediğini ve VECTO’dan en iyi şekilde nasıl faydalanabilecekleri hakkında önemli bilgiler vermek istiyoruz. Doğru lastiği bulma ve lastik yöntemlerinin toplam işletme maliyetlerine ve CO₂ emisyonlarını düşürmeye nasıl yardımcı olduğunu anlatmak istiyoruz. Kendimizi bu noktada hizmet danışmanları olarak görüyoruz” dedi.