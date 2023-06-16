OGD oylamasında en çok puanı Nissan X-Trail topladı

CARMEDYA.COM – Otomotiv Gazetecileri Derneği(OGD) tarafından bu yıl 8’nci kez gerçekleştirilen Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında büyük ödül Nissan X-Trail’in oldu.

OGD’ye üye olan 64 otomobil gazetecisinin oy kullandığı seçimde X-Trail, 3580 puan alarak finale kalan 7 otomobil arasından seçildi.

Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili final gecesi ve ödül töreninde ayrıca üç farklı kategorideki birinciler de belli oldu. Yılın Basın Lansmanı ödülünü Iğdır ve Kars’ta düzenlenen Dacia Jogger lansmanı alırken, Yılın İnovasyonu ödülü arka koltuk ekran deneyimi ile BMW 7 Serisi’ne ve Yılın Tasarımı kategorisi ödülü de Peugeot 408’e verildi.

Yarışmanın ilk etabında; 33 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı kriterlerine göre değerlendirildi.

İkinci etapta ise; BMW X1, Dacia Jogger, Hyundai IONIQ 5, Nissan X-Trail, Opel Astra, Peugeot 408, Toyota Corolla Cross finale kalmaya hak kazandı. Birinci seçilen Nissan X-Trail Yılın Otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

Nissan X-Trail’in birinci olarak seçilmesinden sonra Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem yaptığı konuşmada otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Ghanem sözlerine şöyle devam etti; “Hepinizin bildiği gibi Nissan X-Trail gerek şehir içi gerekse de şehir dışı noktalarda benzersiz bir deneyim sunan ve Türk ailelerinin ihtiyacını karşılayacak yetenekli bir SUV. Bu değerli ödülü kazanmanın gururunu yaşıyoruz.”

Puanlar

Nissan X-Trail / 3580 puan

Peugeot 408 / 3550 puan

Toyota Corolla Cross / 2270 puan

Opel Astra / 2140 puan

Hyundai IONIQ 5 / 1550 puan

Dacia Jogger / 1490 puan

BMW X1 / 1420 puan